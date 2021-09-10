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Новости За рубежом
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Госдепартамент США (1624) Северный поток (1428)

Мы продолжаем считать "Северный поток-2" инструментом геополитического влияния Кремля, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мы продолжаем считать

США продолжают считать газопровод Nord Stream 2 инструментом геополитического влияния Кремля, подрывает энергобезопасность Европы, и выступают против введения его в эксплуатацию.

Об этом заявила во время телефонного брифинга для журналистов заместитель спикера Государственного департамента США Джалина Портер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что Nord Stream 2 является плохой сделкой. Мы и в дальнейшем выступаем против этого газопровода как российского геополитического проекта", - сообщила представитель внешнеполитического ведомства США.

Она добавила, что российский проект "подрывает энергетическую безопасность большей части евроатлантического сообщества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено, - "Газпром"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Кто-то считает словесно, а кто-то считает деньги. Побеждают дела, а не слова
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10.09.2021 23:28
+3
продолжаем считать и продолжаем одобрять . у Госдепа старческий маразм .
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11.09.2021 01:47
+3
Хотят как та обезьяна быть и умными и красивыми одновременно.
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11.09.2021 02:41
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Кто-то считает словесно, а кто-то считает деньги. Побеждают дела, а не слова
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10.09.2021 23:28 Ответить
делаем одно - говорим другое, подразумеваем третье.
доня он на 11 сентября по боксу пошел.
и вертел он все ваши годовщины горькие или сладкие на гольфной клюшке.
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10.09.2021 23:34 Ответить
И я тоже считаю , ну и Что !, или просто Поговорить.
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10.09.2021 23:54 Ответить
А если бы не считали? Что бы это меняло?
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11.09.2021 00:08 Ответить
Але це не завадило Байдену домовитись з путіним через Меркель про запуск цієї труби.
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11.09.2021 00:15 Ответить
Я продолжаю считать что Земля - сферическая.
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11.09.2021 00:33 Ответить
тю - вы рыжие 3х слонов уже пропили и сожрали?
за пол года без рыжего? - хера у вас скорость Ми продовжуємо вважати "Північний потік-2" інструментом геополітичного впливу Кремля, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7656
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11.09.2021 08:55 Ответить
Виноват-с
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11.09.2021 09:05 Ответить
продолжаем считать и продолжаем одобрять . у Госдепа старческий маразм .
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11.09.2021 01:47 Ответить
хто ви ?
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11.09.2021 08:00 Ответить
Хотят как та обезьяна быть и умными и красивыми одновременно.
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11.09.2021 02:41 Ответить
Какая разница шантаж европы
Через нашу трубу или сп-2
Только есть теперь поддержка от германии и франции
А украина как всегда на заднем дворе
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11.09.2021 08:14 Ответить
предлагаю продолжать проявлять "Несокрушимую озабоченность"



Ми продовжуємо вважати "Північний потік-2" інструментом геополітичного впливу Кремля, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7210
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11.09.2021 14:39 Ответить
 
 