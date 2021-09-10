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Мы продолжаем считать "Северный поток-2" инструментом геополитического влияния Кремля, - Госдеп США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США продолжают считать газопровод Nord Stream 2 инструментом геополитического влияния Кремля, подрывает энергобезопасность Европы, и выступают против введения его в эксплуатацию.
Об этом заявила во время телефонного брифинга для журналистов заместитель спикера Государственного департамента США Джалина Портер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Мы считаем, что Nord Stream 2 является плохой сделкой. Мы и в дальнейшем выступаем против этого газопровода как российского геополитического проекта", - сообщила представитель внешнеполитического ведомства США.
Она добавила, что российский проект "подрывает энергетическую безопасность большей части евроатлантического сообщества".
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+4 дмитрий иванов 527db324
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доня он на 11 сентября по боксу пошел.
и вертел он все ваши годовщины горькие или сладкие на гольфной клюшке.
за пол года без рыжего? - хера у вас скорость
Через нашу трубу или сп-2
Только есть теперь поддержка от германии и франции
А украина как всегда на заднем дворе