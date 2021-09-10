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Ми продовжуємо вважати "Північний потік-2" інструментом геополітичного впливу Кремля, - Держдеп США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США продовжують вважати газопровід Nord Stream 2 інструментом геополітичного впливу Кремля, який підриває енергобезпеку Європи, і виступають проти введення його в експлуатацію.
Про це заявила під час телефонного брифінгу для журналістів заступник речника Державного департаменту США Джаліна Портер, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Ми вважаємо, що Nord Stream 2 є поганою угодою. Ми й надалі виступаємо проти цього газопроводу як російського геополітичного проєкту", - повідомила представник зовнішньополітичного відомства США.
Вона додала, що російський проєкт "підриває енергетичну безпеку більшої частини євроатлантичної спільноти".
Топ коментарі
+4 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар10.09.2021 23:28
+3 Mike Redford
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+3 John Lester
показати весь коментар11.09.2021 02:41
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доня он на 11 сентября по боксу пошел.
и вертел он все ваши годовщины горькие или сладкие на гольфной клюшке.
за пол года без рыжего? - хера у вас скорость
Через нашу трубу или сп-2
Только есть теперь поддержка от германии и франции
А украина как всегда на заднем дворе