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Ми продовжуємо вважати "Північний потік-2" інструментом геополітичного впливу Кремля, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми продовжуємо вважати

США продовжують вважати газопровід Nord Stream 2 інструментом геополітичного впливу Кремля, який підриває енергобезпеку Європи, і виступають проти введення його в експлуатацію.

Про це заявила під час телефонного брифінгу для журналістів заступник речника Державного департаменту США Джаліна Портер, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що Nord Stream 2 є поганою угодою. Ми й надалі виступаємо проти цього газопроводу як російського геополітичного проєкту", - повідомила представник зовнішньополітичного відомства США.

Вона додала, що російський проєкт "підриває енергетичну безпеку більшої частини євроатлантичної спільноти".

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Топ коментарі
+4
Кто-то считает словесно, а кто-то считает деньги. Побеждают дела, а не слова
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10.09.2021 23:28
+3
продолжаем считать и продолжаем одобрять . у Госдепа старческий маразм .
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11.09.2021 01:47
+3
Хотят как та обезьяна быть и умными и красивыми одновременно.
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11.09.2021 02:41
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Кто-то считает словесно, а кто-то считает деньги. Побеждают дела, а не слова
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10.09.2021 23:28 Відповісти
делаем одно - говорим другое, подразумеваем третье.
доня он на 11 сентября по боксу пошел.
и вертел он все ваши годовщины горькие или сладкие на гольфной клюшке.
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10.09.2021 23:34 Відповісти
И я тоже считаю , ну и Что !, или просто Поговорить.
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10.09.2021 23:54 Відповісти
А если бы не считали? Что бы это меняло?
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11.09.2021 00:08 Відповісти
Але це не завадило Байдену домовитись з путіним через Меркель про запуск цієї труби.
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11.09.2021 00:15 Відповісти
Я продолжаю считать что Земля - сферическая.
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11.09.2021 00:33 Відповісти
тю - вы рыжие 3х слонов уже пропили и сожрали?
за пол года без рыжего? - хера у вас скорость Ми продовжуємо вважати "Північний потік-2" інструментом геополітичного впливу Кремля, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7656
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11.09.2021 08:55 Відповісти
Виноват-с
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11.09.2021 09:05 Відповісти
продолжаем считать и продолжаем одобрять . у Госдепа старческий маразм .
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11.09.2021 01:47 Відповісти
хто ви ?
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11.09.2021 08:00 Відповісти
Хотят как та обезьяна быть и умными и красивыми одновременно.
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11.09.2021 02:41 Відповісти
Какая разница шантаж европы
Через нашу трубу или сп-2
Только есть теперь поддержка от германии и франции
А украина как всегда на заднем дворе
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11.09.2021 08:14 Відповісти
предлагаю продолжать проявлять "Несокрушимую озабоченность"



Ми продовжуємо вважати "Північний потік-2" інструментом геополітичного впливу Кремля, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7210
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11.09.2021 14:39 Відповісти
 
 