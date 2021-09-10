Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, - "Газпром"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє "Газпром".

"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 МСК будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено", - пише компанія.

6 вересня було зварено останню труба другої нитки магістралі. Після цього треба було провести стиковку секції газопроводу, що йде від берега Німеччини, із секцією, що тягнеться з вод Данії, методом надводного захльосту.

Укладання першої нитки завершилося на початку червня.

Морський газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Загальна протяжність магістралі по двох нитках - 2460 км. "Газпром" добудовує "Північний потік-2" власними силами, бо через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу з укладання труби.

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Минулого тижня Міллер говорив, що "ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ газопроводом "Північний потік-2" на європейський ринок".

"З російського боку створено всі необхідні потужності: видобувні потужності на Ямалі і газотранспортні потужності в північному газотранспортному коридорі", - наголосив він.

Нагадаємо, в липні цього року Берлін і Вашингтон досягли згоди щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Водночас у Берліні постійно підкреслюють, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу в Європу і не дозволять Росії використовувати газ як зброю.

Разом з тим, Київ і низка східноєвропейських держав розглядають "Північний потік-2" як геополітичний проєкт Кремля, який становить економічну і політичну загрозу.