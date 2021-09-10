Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, - "Газпром"
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Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє "Газпром".
"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 МСК будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено", - пише компанія.
6 вересня було зварено останню труба другої нитки магістралі. Після цього треба було провести стиковку секції газопроводу, що йде від берега Німеччини, із секцією, що тягнеться з вод Данії, методом надводного захльосту.
Укладання першої нитки завершилося на початку червня.
Морський газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Загальна протяжність магістралі по двох нитках - 2460 км. "Газпром" добудовує "Північний потік-2" власними силами, бо через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу з укладання труби.
Минулого тижня Міллер говорив, що "ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ газопроводом "Північний потік-2" на європейський ринок".
"З російського боку створено всі необхідні потужності: видобувні потужності на Ямалі і газотранспортні потужності в північному газотранспортному коридорі", - наголосив він.
Нагадаємо, в липні цього року Берлін і Вашингтон досягли згоди щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Водночас у Берліні постійно підкреслюють, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу в Європу і не дозволять Росії використовувати газ як зброю.
Разом з тим, Київ і низка східноєвропейських держав розглядають "Північний потік-2" як геополітичний проєкт Кремля, який становить економічну і політичну загрозу.
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Ты откуда такую траву берешь ?
Заморозили строительство только в конце 2019-го, когда президентом был Зеля. При Пете он как раз строился в полную силу, швейцарским подрядчиком Allseas (т.к. санкций никаких и не было).
Эти 95% были выстроены при петеных "санкциях"
И конечно же не может любитель банды соевых мародеров нагло и бесстыже солгать в своём комментарии. Ведь правда только в соевой методичке с которой копипастит, тут даже головой думать не надо. Санкции которые остановили строительство СП-2 были введены Трампом в декабре 2019 года. И по версии любителей банды соевых мародеров тогда президентом был Порошенко, вот это новость.
Ну успехов тогда.
Это нас сейчас ценой в 700 баксов принуждают к каим-то действиям?
А вот вместе с приходом ЗЕ все сразу и закончилось.
Украина ... продана Германией
- Абдула, поджигай !
Звичайно .. ***** вже давно напало , ще коли ПП2 навіть і в зародку не було . .
получаешь и газ и войну в Европе,
и вангую, что виноватой будет Украина,
вновь не соблюдающая какие то сраные минские
договорённости
Сумма не критичная, учитывая, что только на таможне теряется 3 миллиарда.
К 2030 году прекращается выпуск автомобилей с ДВС.
А там и до отопления рукой подать - всё путём.
Термоядерные пока только в мыслях...
Теперь ждём аварий - всё закономерно.