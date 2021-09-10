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Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, - "Газпром"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Будівництво газопроводу

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє "Газпром".

"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 МСК будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено", - пише компанія.

6 вересня було зварено останню труба другої нитки магістралі. Після цього треба було провести стиковку секції газопроводу, що йде від берега Німеччини, із секцією, що тягнеться з вод Данії, методом надводного захльосту.

Укладання першої нитки завершилося на початку червня.

Морський газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Загальна протяжність магістралі по двох нитках - 2460 км. "Газпром" добудовує "Північний потік-2" власними силами, бо через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу з укладання труби.

Також читайте: Ексміністр оборони Гриценко: Меркель, Байден і Макрон - страусенята, які не помічають загрози "Північного потоку-2"

Минулого тижня Міллер говорив, що "ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ газопроводом "Північний потік-2" на європейський ринок".

"З російського боку створено всі необхідні потужності: видобувні потужності на Ямалі і газотранспортні потужності в північному газотранспортному коридорі", - наголосив він.

Нагадаємо, в липні цього року Берлін і Вашингтон досягли згоди щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Водночас у Берліні постійно підкреслюють, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу в Європу і не дозволять Росії використовувати газ як зброю.

Разом з тим, Київ і низка східноєвропейських держав розглядають "Північний потік-2" як геополітичний проєкт Кремля, який становить економічну і політичну загрозу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Бугога)))

Ты откуда такую траву берешь ?
Заморозили строительство только в конце 2019-го, когда президентом был Зеля. При Пете он как раз строился в полную силу, швейцарским подрядчиком Allseas (т.к. санкций никаких и не было).
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10.09.2021 10:58
+12
Цена 700 баксов за газ как бы не намекает Германии, что Россия использует свой газ, как оружие.

Ну успехов тогда.
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10.09.2021 10:26
+12
Бубачка просто показал, что ради Украины не стоит париться.
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10.09.2021 10:27
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Спасибо бубачке!
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10.09.2021 10:25 Відповісти
Бубачка просто показал, что ради Украины не стоит париться.
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10.09.2021 10:27 Відповісти
Причем тут бубачка? То что СП-2 будетскорее всего достроен так как Германия имела всех ввиду ради своих интересов, еще заявил вяликий Петька будучи презом.
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10.09.2021 10:31 Відповісти
Нуланд и блинкин приехали в Киев, увидели самовлюбленного наркомана в кресле преза, поняли, что нефиг попу рвать ради страны населенной идиотами. А потом резко байден снял санкции с сп-2. Вы, долбоящеры 73% сделали это вместе. При пэте были санкции против сп-2.
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10.09.2021 10:35 Відповісти
Тут не только наркоман самовлюбленный. Тут вся власть самовлюбленная особенно бывшая. Какие при Петьке были санкции если Рашка все ето время строила СП-2 без остановки? А Байден большой п***дун и жополиз как и вся его демократическая партия.
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10.09.2021 10:38 Відповісти
при ПОРОХЕ ни Путин ни Меркель даже пикнуть не смели о строительстве СП-2!! 5 лет усилиями ПОРОХА этот проект был полностью заморожен!!!
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10.09.2021 10:44 Відповісти
Бугога)))

Ты откуда такую траву берешь ?
Заморозили строительство только в конце 2019-го, когда президентом был Зеля. При Пете он как раз строился в полную силу, швейцарским подрядчиком Allseas (т.к. санкций никаких и не было).
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10.09.2021 10:58 Відповісти
а кто ж ее при парашнике строил? водяные жуки-термиты?
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10.09.2021 11:23 Відповісти
100% при виде недоразвитого и услышав его урчание они поняли что здесь кина не будет Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 6751
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10.09.2021 11:18 Відповісти
Байден не снимал никаких санкций! Байден отказался вводить новые "Не имеет смысла, так как газопровод готов на 95%".
Эти 95% были выстроены при петеных "санкциях"
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10.09.2021 12:58 Відповісти
Как раз совсем наоборот Нуланд и Блинкин приехали и увидели, что наконец то украинский народ выкинул на мороз банду соевых мародеров, которые грабили и уничтожали страну пять лет и началось хоть какое то сотрудничество, а не дружеская озабоченность.
И конечно же не может любитель банды соевых мародеров нагло и бесстыже солгать в своём комментарии. Ведь правда только в соевой методичке с которой копипастит, тут даже головой думать не надо. Санкции которые остановили строительство СП-2 были введены Трампом в декабре 2019 года. И по версии любителей банды соевых мародеров тогда президентом был Порошенко, вот это новость.
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10.09.2021 14:44 Відповісти
А что Зеля, 95% было построено еще до него.
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10.09.2021 10:39 Відповісти
Где то было построено 50% но санкций ни каких при мальдивском дезертире не было, так как строился газопровод по плану.
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10.09.2021 14:46 Відповісти
У подоляка такие же тупые боты, как и он сам.95% было летом этом года. А презерватив уже два года заправляет
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10.09.2021 15:47 Відповісти
Кто бы сомневался, что у любителей банды соевых мародеров, всралася как обычно невистка.
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10.09.2021 14:26 Відповісти
Надо спасибо сказать мальдивскому дезертиру, при котором началось и успешно строился газопровод и только при Зеленском были введены санкции.
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10.09.2021 14:48 Відповісти
Цена 700 баксов за газ как бы не намекает Германии, что Россия использует свой газ, как оружие.

Ну успехов тогда.
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10.09.2021 10:26 Відповісти
оружие.. вот только вопрос против кого? если вы считаете что германии есть дело до нас, то глубоеая ошибка, германия и рашка круто разыграла карту геополитики, став основным поставщиком газа в ЕС, убрав с рынка гтс... ничего личного, чисто бизнес... а то что цена 700 бачей, а газпром не увеличивает постаку, при этом не нарушая контракта,так это опять же ход конем, для беспрепядственного запуска потока на полную катушку и последний гвоздь в гтс Украины! Менябольше интересует какого хрена наши властьимущие вместо того что бы думать чем наполнить ГТС (увеличиваядобычу, открывая собственные новые месторождения, они есть) бегали как собаки гавкая о невозможности построить, о опасности для ЕС и т.п., когда нужно было молча заниматься своей проблемой внутри страны, ведь любому было понятно, что поток будет достроен, ведь интерес германии для меркель в любом раскладе будет выше чем интересы какой то третей страны! И пора уже понять, что спасение утопающего дело рук самого утопающего и нехрен бегать по миру лая как шавки, при этом абсолютно ничего не делая для улучшения внутри страны, надеясь, что кто то сделает за них, за их скулеж! Любая помощь и поддержка будет заканчиваться именно в том месте , где интерес поддерживающей страны будет не пользу оной! Сев поток доказал вышесказанное! и об этом нужно было думать еще когда север 1 запланировали строить и ежу было понятно к чему рашка клонит....
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10.09.2021 10:38 Відповісти
А цена 700 баксов только для нас?

Это нас сейчас ценой в 700 баксов принуждают к каим-то действиям?
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10.09.2021 10:40 Відповісти
не нас... для ес и рашки в этой игре нас уже нет! это ращка , делая все по контракту, какие могут быть к нм преиезии, обеспечивает себе лояльность для беспрепядственного запуска сев 2 на пошную катушку, ну и как выше сказал, гвоздь в гтс Украины, или вы думаете Германия будет сопротивляться оплачивая газ по 1000 бачей (еще не зима) при этом отстаивать интересы Украины? ВЫ наивны так?
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10.09.2021 10:44 Відповісти
ну какие мы можем сделать действия? КАКИЕ.. с 2014 года. единственные действия которые мы наблюдаем, это беготня по всяким форумам и скулеж.. не более... иуи уже поздно питьборжоми когда почки отпали, как4 то так!ГТС можно резать на металл ахметову, точка!
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10.09.2021 10:46 Відповісти
Вранье. До 2019 Украина Газпром нахлобучивала аж бегом.

А вот вместе с приходом ЗЕ все сразу и закончилось.
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10.09.2021 10:47 Відповісти
та ладно.... начало строительства сев потока 2018... и вы думаете, что это делается так, посидели вчера и решили сегодня строить? этот проект готовился несколько лет, еще даже до 2014 года, след никто бы его не начинал, если бы не были увереныв в его завершении! не будьте слепцом! Нас кинули с этой трубой, благими намерениями устлали дорогу в ад! И если США прекратило свои потуги противостоять потоку, а их интересгораздо выше чемнаш, то о чем можно беседовать? геополитика не делается с кандочка, это пратии на десятилетия вперед, и вся эта ситуевина была продумана лет 30 назад еще! Что в принципе подтверждает слова дудаева в видеообращении 90х... "следующая Украины, крым".. и он оказался прав.. след эти планы были уже внесены на повестку дня еще тогда!
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10.09.2021 10:53 Відповісти
Цена на газ для Германии 220 баксов так и осталась по долгосрочным контрактам, немцам похрен на спотовые цены.
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10.09.2021 10:41 Відповісти
т.е германия опять всех обыграла)))) ну мАладцы! сами по 220 а мы по 400 и выше)))все супер гуд))) очередное доказательство нашей слепоты))) по спотовым все же покупает производство германии.... то чтотратит население по сравнению с производством, это капля в море!
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10.09.2021 10:57 Відповісти
ну да ну да.. это вы скажите тем кто сегодня спот покупает почти за 1000 евриков... напомню, спот - это цена в момент физической отгрузки...
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10.09.2021 11:38 Відповісти
В Азии газ тоже примерно столько стоит и рашкованы там ни как на цену не влияют.
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10.09.2021 14:27 Відповісти


Украина ... продана Германией
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10.09.2021 10:26 Відповісти
А Украина за 2 года демонстрировала хоть что-то, ради чего этого не стоило бы делать?
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10.09.2021 10:28 Відповісти
а зачем? германия ,как сказали выше, покупает по220, нам продает по 400... вы бы на месте германии делали какие то действия против сев 2?
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10.09.2021 10:58 Відповісти
"Газпром" заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено - Цензор.НЕТ 6551.
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10.09.2021 10:28 Відповісти
ну а теперь хотелось бы увидеть выход всех тех кто гарантировал что север. поток не будет построен.. ну так что бы узнать и накуя ляпали языком!?
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10.09.2021 10:28 Відповісти
Ты и ляпал языком, под другим аккаунтом. Кацап, тут водки нет, тебе на мокша.ру
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10.09.2021 10:30 Відповісти
Когда президент страны - дегенерат, то какие могут быть гарантии?
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10.09.2021 10:31 Відповісти
Первым номером - отмороженные пропагандисты с Линии обороны. Вместе со своей "закончилась эпоха высоких цен на добываемые источники энергии".
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10.09.2021 10:51 Відповісти
Спасибо величайшему лидеру современности за сп-2. Он все сделал так, как хотели его кремлевские хозяева
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10.09.2021 10:30 Відповісти
кацап,не ври!! при ПОРОХЕ СП-2 был полностью заморожен!!!
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10.09.2021 10:49 Відповісти
Как же у любителей мальдивского дезертира подгорает от того что при нем было построено 90% СП-2, но виноват конечно же Зеленский.
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10.09.2021 14:29 Відповісти
50%
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10.09.2021 14:33 Відповісти
Ну канэшна, а последние целых два года без пэти не знали как последнюю трубу запаять... Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 4480
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10.09.2021 13:18 Відповісти
А то что 50% газопровода было построенно при мальдивском дезертире, можно во внимание не брать.
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10.09.2021 14:33 Відповісти
это же анаконда в витрине, пономарио в студию !
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10.09.2021 10:40 Відповісти
Строили, строили и наконец достроили....
- Абдула, поджигай !
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10.09.2021 10:47 Відповісти
Новости о событиях в НАК Нафтогаз продолжают поступать. Оказывается, в отставку ушли еще и два зависимых члена Набсовета Бойко и Ковалив. При этом, по сообщениям их коллег, накануне Юлия Ковалив получила повестку на допрос в ДБР. Ну так, на всякий случай, чтобы не дергалась. Теперь Нафтогаз, вообще, без Набсовета и ожидается разгон правления с последующей дружбой с Газпромом со всеми вытекающими из этого последствиями.Нафтогаз, вообще, без Набсовета
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10.09.2021 10:52 Відповісти
Vsio ravno tolko na polovinu etu trubu budet ispolzyvat po zakonam ES.Poliaki postarajetsia sto tak i bylo
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10.09.2021 10:57 Відповісти
Otkuda u vas takije danyje pro 700.Po krajne mere Litva zyzeni gaz zakupajet iz ameriki bolse cem s gazproma.Tut 7 kompaniji privatnyje oni mogut zakupat i s gazproma i s ameriki zyzeni,no kak to zakupajet bolsinstvo zyzeni gaz,znacyt cena luce
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10.09.2021 11:15 Відповісти
Vi dumajete sto zdes duraki privatnyje kompaniji kotoryje nicego protiv neimejet i protiv gazproma im glavnoje cena?Tut ne tolko litovskije no i estonskije,finskije kompaniji zakupajet zyzeni gaz poskolku im polucajetsia desevle
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10.09.2021 11:20 Відповісти
Eto ecio uvidem desevle poluctisia ili net.Jest 3 paket znacit polovinu mocnostej mozet rabotat ili dumajete nemci nebudet smotret v zakoni .Polsa tak ne ostavit
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10.09.2021 11:29 Відповісти
Da no jest zakoni ES i ix nado derzatsia.Vi dumajete sto rosija dlia nemcev vazni targovi partner,ne sovsem tak, daze Polsa s Germanijej 7 raz bolse torgujet,cem rosija s Germanijej.
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10.09.2021 11:37 Відповісти
Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 4146 Ot debil, vnovj vylez maloletka... Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 9522 A mozhno statistiku po torgovym otnoshenijam Germanii- Rosii, Germanii-Polshi? Nu i debil, nu...ja mozgov u tebja netu... Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 4146 Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 4146 I otkuda ty takoj debil nashiolsia? Detdomovskij chto li?
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10.09.2021 19:03 Відповісти
Paiol naxuj
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10.09.2021 19:24 Відповісти
Export s raski v Germaniju 2019 godu sostavlal 18 miliardov dolarov,s Polsi export v Germaniju 72 miliarda dolarov.Dlia Polsi Germanija sami krupni exportior i importior s 25%
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10.09.2021 19:54 Відповісти
Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 5591 ... Що таке ти написав тут , ібанько ? Ти що , вважаєш що українці мають любити своїх вбивць .?? Замість - ненавидіти . Ти дійсно так вважаєш ?? Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 3260 .
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10.09.2021 11:40 Відповісти
Ні Порох ні Зеля тут нічого не рішали. Тільки фінансовий розрахунок , нічого особистого.
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10.09.2021 11:10 Відповісти
Это абсолютно верно! У Украины не было абсолютно никаких рычагов давления на европейские страны участвовавшие в проекте, рычаги давления были у США и она их по мере сил использовала санкционным давлением.
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10.09.2021 11:24 Відповісти
Основная причина строительства СП-2 это конкурентная борьба между Россией и США за газовый рынок, американцы хотели поставлять в Европу свой сжиженный газ.
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10.09.2021 11:25 Відповісти
Украине как государству в последние годы от транзита газа попадало лярд ну от силы полтора .От заробитчан десятки лярдов , за зерновые , сталь , химию десятки лярдов , так что мы потеряли один из видов дохода при чем далеко не основной . Который к стати Осел и Ко легко перекроет продавая своему населению газ по 500 баксов за 1000 кубометров , а именно столько и получается при цене 14 гр за куб. А страшилка про нападение ***** как только СП=2 заработает , всего лишь страшилка , ***** если захочет то нападет с трубой или без. Тут все зависит от нас , если как в 14-м году все начнем Украину защищать , то кацапам не хрена не светит , особенно если Штаты бесполетнную зону над нами объявят , а если будем сопли жевать и рассказывать , что это не наша война , то кацапы зайдут сюда парадным маршем , а потом через 15 лет будем детей своих с голоду жрать , как было 100 лет тому назад.
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10.09.2021 11:35 Відповісти
))

Звичайно .. ***** вже давно напало , ще коли ПП2 навіть і в зародку не було . Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 4607 .
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10.09.2021 11:45 Відповісти
Хорошо хоть товарооборот с рашкой теперь просядет на 2 млрд.долларов.Нужно наконц-то учится жить без халявных транзитных денег тем более от оккупанта.
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10.09.2021 11:41 Відповісти
Так еще с углем что то делать нужно.. https://biz.nv.ua/markets/import-uglya-gde-i-v-kakih-kolichestvah-ukraina-zakupala-ugol-v-2020-godu-novosti-ukrainy-50136271.html
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10.09.2021 11:51 Відповісти
когда между войной и газом выбираешь газ

получаешь и газ и войну в Европе,
и вангую, что виноватой будет Украина,
вновь не соблюдающая какие то сраные минские
договорённости
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10.09.2021 11:52 Відповісти
фашики і нацики, не зупиняйтесь - починайте ПП3! А коли закінчите ПП3, то зразу беріться за ПП4!!!11 Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 1970
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10.09.2021 11:52 Відповісти
Нарешті.
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10.09.2021 12:22 Відповісти
"Абдулла, поджигай!" Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 7426
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10.09.2021 13:41 Відповісти
голосовал? получай поток!
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10.09.2021 13:01 Відповісти
Лучше хреновая определенность,чем хорошая неопределенность....
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10.09.2021 13:03 Відповісти
За транзит Украина получала 2, а не 4 миллиарда долларов.
Сумма не критичная, учитывая, что только на таможне теряется 3 миллиарда.
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10.09.2021 13:38 Відповісти
кацапчику, вали отсюда, здесь вотки нет !
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10.09.2021 13:43 Відповісти
Ваш праздник начнётся, когда Европа вообще откажется от углеводородов.
К 2030 году прекращается выпуск автомобилей с ДВС.
А там и до отопления рукой подать - всё путём.
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10.09.2021 13:44 Відповісти
Зачем ты пытаешься объяснить тупому кацапу ? Думать ему нечем. Все идет к тому, шо ВЕСЬ цивилизованный мир постепенно откажется от ископаемого топлива. От угля уже почти отказались. На очереди нефть и газ. И это перспектива ближайших 10-15 лет.
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10.09.2021 13:51 Відповісти
Погоди ..а как он откажется? ..солнечной и ветровой не хватит, ядреная в той же фРГ запрещена...остается только приливные и гидро..но их тоже не хватит...
Термоядерные пока только в мыслях...
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10.09.2021 20:00 Відповісти
С учетом того что кацапы сами достраивали, долго газопровод не протянет.
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10.09.2021 14:35 Відповісти
Торопились? Спотыкались?
Теперь ждём аварий - всё закономерно.
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10.09.2021 14:10 Відповісти
Надо по примеру Министерства по делам временно оккупированных территорий, создавшего департамент учёта смещений, сползаний и деформаций Керченского моста, в структуре Министерства энергетики создать департамент учёта коррозий, утечек и разгерметизаций "Северного Потока-2". Я бы даже не возражал бы супротив устройства и моей персональной жопы на благостное прогревание в вышеупомянутые департаменты - можно даже в оба сразу.
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10.09.2021 14:34 Відповісти
Если отказываться Европе, то от всего российского газа. Но ежегодная поставка из РФ в Европу около 150 млрд кубов. Такие объемы быстро не заменить. Поэтому северные и турецкие потоки строятся и работают - потому что если нет политического решения отказаться от российского газа, на первый план выходит экономика - кому как удобно покупать. Несомненно, туркам удобней покупать российский газ через Черное море, а Германии через северные потоки, а не Украину. Ну и дальше уже другие страны (Австрия, Болгария, Франция...) начинают считать, а им как выгодно - через Украину, как раньше, или уже через Турцию/Германию. Так оно все и получается.
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10.09.2021 15:09 Відповісти
бачу десятки коментів місцевих інфантилів, які звинувачують у всьому всіх. тільки не себе.
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10.09.2021 19:39 Відповісти
значит меркельша честно заработала себе еще одну пенсию.....
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10.09.2021 20:26 Відповісти
 
 