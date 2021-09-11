РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13749 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
11 318 106
закон (3090) олигарх (1016) Ослунд (17)

Антиолигархический законопроект - это путь Путина 2000-х, - Ослунд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Антиолигархический законопроект - это путь Путина 2000-х, - Ослунд

Шведский экономист Андерс Ослунд подверг критике поданный в Верховную Раду Украины законопроект о деолигархизации и озвученные министром юстиции Денисом Малюськой на Ялтинском форуме в субботу ожидания о продаже олигархами СМИ после его принятия.

Как передает Цензор.НЕТ, Ослунд в частности обратил внимание на сходство инициатив с теми шагами, которые делал президент России Путин в начале 2000-х годов.

"Вы говорите, что олигарх должен продать свои СМИ. А кому он их должен продать? Ни один иностранец не захочет их покупать. Конечно, россиянам - покупать не позволят. Кто же тогда это должен быть? Государство, руководящая партия? Путин в начале 2000-х отобрал медиа-власть у Бориса Березовского и передал не государству, а своим, путинским олигархам. То, что вы предлагаете - является не третьим путем, а путинским путем", - отметил Ослунд.

Напомним, что 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект №5599 об олигархах для получения заключения в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию). Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
зебилье этого осилить не могут. они породили нового путина в расчете не то, что он их приведет в ЕС. На самом деле зебилы потонут в этом зеленом болоте, как крысы из сказки Андерсена.
показать весь комментарий
11.09.2021 14:49
+20
Тільки сліпий не бачить як помінялось ставлення до Україні після обрання Зе президентом. Це був удар по іміджу країни.
показать весь комментарий
11.09.2021 15:00
+19
А когда все СМИ начнут славить Ишака, как в расиюшке славят *****, будет лучше?
показать весь комментарий
11.09.2021 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вас ис дас ?
показать весь комментарий
11.09.2021 19:08 Ответить
С наездов на свободу слова начинают все диктатуры.Дальше идёт частная собственность и в конце концов, свобода и права человека.На свободу слова,можно наезжать только в одном случае,когда она несёт угрозу человеческой жизни.Всё остальное,фейки,политические баталии,а тем более статус собственника как олигарха,не даёт права власти наезжать на свободу слова. Антиолігархічний законопроєкт - це шлях Путіна 2000-х, - Ослунд - Цензор.НЕТ 1759
показать весь комментарий
11.09.2021 18:21 Ответить
Олигархи-это не только СМИ. Этим законом Зеля узаконивал олигархов в Украине. СМИ там вообще для отвода глаз от чувствительных условий и предпосылок существования олигархов. Наши олигархи во -первых все монополисты. А государство во избежание кризиса и катостроф обязано поддерживать монополистов. вот поэтому государство периодически прощаем монополистам их многомиллиардные долги.
показать весь комментарий
11.09.2021 20:05 Ответить








Fake OFF

@fakeofforg

·11 ч

Александр Кочетков разоблачил "серого кардинала" Офиса Зеленского. Сергей Левочкин - человек, который сегодня реально управляет страной разделив власть с главой Зеленского - Ермаком. Вместе они формируют политическую повестку и зачищают поле от оппонентов.
показать весь комментарий
11.09.2021 21:56 Ответить
Все що цікавить квартального чмошніка і його хазяїв - утримання влади будь-якою ціною для подальшого грабунку, а як красиво це будуть називати не має значення.
показать весь комментарий
12.09.2021 00:13 Ответить
частная собственность священна и неприкосновенна


только с этого правила начинается переход от варварства к цивилизации

пусть попробуют ЗЕльоные отнять у кого-нибудь СМИ - получат по голове от Запада
показать весь комментарий
12.09.2021 01:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 