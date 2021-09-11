Антиолигархический законопроект - это путь Путина 2000-х, - Ослунд

Шведский экономист Андерс Ослунд подверг критике поданный в Верховную Раду Украины законопроект о деолигархизации и озвученные министром юстиции Денисом Малюськой на Ялтинском форуме в субботу ожидания о продаже олигархами СМИ после его принятия.

Как передает Цензор.НЕТ, Ослунд в частности обратил внимание на сходство инициатив с теми шагами, которые делал президент России Путин в начале 2000-х годов.

"Вы говорите, что олигарх должен продать свои СМИ. А кому он их должен продать? Ни один иностранец не захочет их покупать. Конечно, россиянам - покупать не позволят. Кто же тогда это должен быть? Государство, руководящая партия? Путин в начале 2000-х отобрал медиа-власть у Бориса Березовского и передал не государству, а своим, путинским олигархам. То, что вы предлагаете - является не третьим путем, а путинским путем", - отметил Ослунд.

Напомним, что 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект №5599 об олигархах для получения заключения в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию). Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.