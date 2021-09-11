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Антиолігархічний законопроєкт - це шлях Путіна 2000-х, - Ослунд

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Антиолігархічний законопроєкт - це шлях Путіна 2000-х, - Ослунд

Шведський економіст Андерс Ослунд розкритикував поданий до Верховної Ради України законопроєкт про деолігархізацію і озвучені міністром юстиції Денисом Малюською на Ялтинському форумі в суботу очікування про продаж олігархами ЗМІ після його прийняття.

Як передає Цензор.НЕТ, Ослунд, зокрема, звернув увагу на схожість ініціатив із тими кроками, які робив президент Росії Путін на початку 2000-х.

"Ви кажете, що олігарх має продати свої ЗМІ. А кому він їх має продати? Жоден іноземець не захоче їх купувати. Звичайно, росіянам купувати не дозволять. Хто ж тоді це має бути? Держава, керівна партія? Путін на початку 2000-х відібрав медіа-владу у Бориса Березовського і передав не державі, а своїм, путінським олігархам. Те, що ви пропонуєте, - є не третім шляхом, а путінським шляхом", - зазначив Ослунд.

Нагадаємо, що 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказала на невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів на висновок до Венеціанської комісії (Європейська комісія за демократію через право). Це рішення вітали в консультаційній місії ЄС при Україні і європейські дипломати.
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Топ коментарі
+29
зебилье этого осилить не могут. они породили нового путина в расчете не то, что он их приведет в ЕС. На самом деле зебилы потонут в этом зеленом болоте, как крысы из сказки Андерсена.
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11.09.2021 14:49
+20
Тільки сліпий не бачить як помінялось ставлення до Україні після обрання Зе президентом. Це був удар по іміджу країни.
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11.09.2021 15:00
+19
А когда все СМИ начнут славить Ишака, как в расиюшке славят *****, будет лучше?
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11.09.2021 15:15
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Вас ис дас ?
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11.09.2021 19:08 Відповісти
С наездов на свободу слова начинают все диктатуры.Дальше идёт частная собственность и в конце концов, свобода и права человека.На свободу слова,можно наезжать только в одном случае,когда она несёт угрозу человеческой жизни.Всё остальное,фейки,политические баталии,а тем более статус собственника как олигарха,не даёт права власти наезжать на свободу слова. Антиолігархічний законопроєкт - це шлях Путіна 2000-х, - Ослунд - Цензор.НЕТ 1759
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11.09.2021 18:21 Відповісти
Олигархи-это не только СМИ. Этим законом Зеля узаконивал олигархов в Украине. СМИ там вообще для отвода глаз от чувствительных условий и предпосылок существования олигархов. Наши олигархи во -первых все монополисты. А государство во избежание кризиса и катостроф обязано поддерживать монополистов. вот поэтому государство периодически прощаем монополистам их многомиллиардные долги.
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11.09.2021 20:05 Відповісти








Fake OFF

@fakeofforg

·11 ч

Александр Кочетков разоблачил "серого кардинала" Офиса Зеленского. Сергей Левочкин - человек, который сегодня реально управляет страной разделив власть с главой Зеленского - Ермаком. Вместе они формируют политическую повестку и зачищают поле от оппонентов.
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11.09.2021 21:56 Відповісти
Все що цікавить квартального чмошніка і його хазяїв - утримання влади будь-якою ціною для подальшого грабунку, а як красиво це будуть називати не має значення.
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12.09.2021 00:13 Відповісти
частная собственность священна и неприкосновенна


только с этого правила начинается переход от варварства к цивилизации

пусть попробуют ЗЕльоные отнять у кого-нибудь СМИ - получат по голове от Запада
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12.09.2021 01:29 Відповісти
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