Антиолігархічний законопроєкт - це шлях Путіна 2000-х, - Ослунд

Шведський економіст Андерс Ослунд розкритикував поданий до Верховної Ради України законопроєкт про деолігархізацію і озвучені міністром юстиції Денисом Малюською на Ялтинському форумі в суботу очікування про продаж олігархами ЗМІ після його прийняття.

Як передає Цензор.НЕТ, Ослунд, зокрема, звернув увагу на схожість ініціатив із тими кроками, які робив президент Росії Путін на початку 2000-х.

"Ви кажете, що олігарх має продати свої ЗМІ. А кому він їх має продати? Жоден іноземець не захоче їх купувати. Звичайно, росіянам купувати не дозволять. Хто ж тоді це має бути? Держава, керівна партія? Путін на початку 2000-х відібрав медіа-владу у Бориса Березовського і передав не державі, а своїм, путінським олігархам. Те, що ви пропонуєте, - є не третім шляхом, а путінським шляхом", - зазначив Ослунд.

Нагадаємо, що 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказала на невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів на висновок до Венеціанської комісії (Європейська комісія за демократію через право). Це рішення вітали в консультаційній місії ЄС при Україні і європейські дипломати.