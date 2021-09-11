Спортивные урбан-парки появятся во всех областных центрах Украины, - Зеленский
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Во всех областных центрах Украины планируется к 2023-2024 годам создать спортивные урбан-парки.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"На протяжении 2022 года будут разрабатываться новых 5-6 таких парков (наподобие урбан-парка на ВДНХ – ред) в других городах – в Днепре, Кропивницком, Сумах, Львове, Кривом Роге, Харькове. После в 2023-2024 годах все областные города и не только увидят такие кластеры, которые, как мне кажется, понравятся нашим украинским гражданам", - заявил Зеленский во время инспектирования урбан-парка на ВДНХ в Киеве.
Он подчеркнул, что это необходимо для развития физической культуры среди украинцев.
"Мы знаем, что более 60% граждан пока что не занимаются физической культурой. Из-за этого есть те или иные болезни. Я считаю, что именно такими спортивными, развлекательными и современными "магнитами" мы будем увеличивать количество людей, который должны ради собственного здоровья заниматься разными видами спорта", - добавил Зеленский.
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Чому лопатою не розумію .
Это уже перебор.
1) Урбан-парки эти - действительно, бодяга.
2) Физкультура от болезней не избавляет, она позволяет ими намного реже болеть. И причем тут спид с катарактой
Сердечно-сосудистые болезни на первом месте по смертности. И здесь физкультура является прекрасной профилактикой. Согласен, что при этом питаться надо правильно. Но одному другому не мешает, а наоборот помогает.
Да, вот даже у человека со слабым мышечном корсетом намного больше вероятность иметь проблемы с позвоночником, например.
Что будет, если отказаться от физкультуры?
Испортится цвет лица
Движение улучшает кровообращение, которое влияет на цвет лица и состояние кожи. Если много сидеть, передвигаться по городу на транспорте, а дома лежать на диване, то телу будет недостаточно физической активности. Кровообращение ухудшится, и цвет лица станет тусклым и испортится.
Появится одышка
Легкие нуждаются в тренировке, ведь от них зависит выносливость организма. Если вы заметили, что у вас появляется одышка от ходьбы по лестнице, то задумайтесь о покупке абонемента в спортзал. Показатели выносливости с возрастом падают, поэтому старайтесь ни дня не проводить без движения.
Уровень энергии снизится
Наша выносливость напрямую зависит от того, сколько мы двигаемся. Тренированное тело меньше устает при выполнении обычных рутинных дел. Спорт дает телу заряд энергии, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и легких. Чем меньше вы выполняете физических упражнений, тем труднее для вас становятся ежедневные дела: ходьба, работа по дому, поднятие бытовых предметов и тому подобное.
Захочется больше сладкого
Люди, которые не занимаются спортом, чаще налегают на вредную еду: фастфуд, шоколад, выпечку и прочее. Дело в том, что подобная еда не содержит питательных веществ, которые необходимы спортсменам. Организм активного человека тратит полезные вещества, и поэтому нуждается в их восполнении. Соответственно, спортсмену хочется не вредной еды, а овощей, белковых продуктов и круп. Неактивный физически человек не чувствует запросов организма на здоровое питание, поэтому его тянет на вредную пищу.Ухудшится работа мозга
Память, сообразительность и работа мозга зависят от физической активности. Упражнения насыщают организм кислородом, улучшают кровоток в голове, помогают стать более сосредоточенным и внимательным, повышают скорость реакции, служат профилактикой переутомления и бессонницы. Вечерние и утренние занятия физкультурой улучшают структуру сна и нормализуют процесс хранения информации в долговременной памяти.
Ухудшится самочувствие
Если человек будет испытывать хотя бы одно из вышеперечисленных состояний, то общее самочувствие значительно ухудшится. Недостаток физических движений вызывает бессонницу, повышенную утомляемость, головокружение, тошноту, одышку, боль в мышцах и суставах. Иммунитет снижается, и вирусы все чаще «прилипают» к человеку.
Мышцы станут слабыми
Мышцы быстро теряют свою эластичность и силу, если не заниматься спортом. Ну, а люди, которые всю жизнь избегают физической нагрузки, визуально быстрее стареют.
Не забывайте, что мышечный корсет поддерживает скелет. Когда вы не тренируете свое тело, мышцы теряют тонус, кости становятся мене гибкими, а сердце более слабым. Одними из самых очевидных последствий отсутствия тренировок являются постоянные травмы.
Упадет самооценка
Без спорта тело дрябнет, кожа обвисает и тускнеет, а объедание фастфудом приводят к ожирению. Глядя в зеркало, человек с трудом понимает, как он довел себя до такого. Списывая все на возраст и постоянную работу, он старается свыкнуться с неприятной внешностью. Однако, самооценка продолжает падать. Проблемы с самовосприятием не могут не отразиться на психике, настроении и отношениях с родственниками, друзьями, коллегами. Для человека любого пола и возраста крайне важно нравиться самому себе, не стесняться и не комплексовать.
Занимаясь спортом хотя бы по 30 минут в день вы значительно улучшите состояние организма, повысите самооценку, зарядитесь энергией и продлите молодость. Перестаньте откладывать физические упражнения в долгий ящик, ведь чем сильнее запущена ситуация, тем труднее будет ее исправить.
сегодня еще один погибший и есть раненые
а тебе парки "урбан" надо?
так коли він завчивав обіцянки на оцей вихід до лохторату, тоді ще не було приводу а до іпрозацій він не здатен... Трагічні новини , особливо з війни , він взагалі не коментує, якщо це не з його слугами ...
Потому вы г-н Зеленский выдаете террористам свидетелей и срываете спецоперации против них ?
Может ответишь , наркоша ?
Ото маємо бовдура на свою голову
17:53 С начала суток 11 сентября погиб один воин, 8 ранены, двое получили боевые травмы. Враг 10 раз нарушил перемирие
Що робити і як себе поводити і що світить за таке: ст 384 завідомо неправдиве показання у тяжкому чи особливо тяжкому злочині за грабіж ст 186 . Там чоловік був п'яний на емоціях і написав заяву, а на наступний день змінив покази, тепер його лякають ст 384 і говорять що там світить виправні роботи на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Сам чоловік говорить що він був в стресі і помилився зі свідченнями, а в поліції говорять, що він наговорив на невинного чоловіка, або хоче зменшити міру покарання йому?
Я з тих 25%
тогда же когда начнут корчевать под урбан-парки?
Ще й 30% далі готові за нього голосувати. Люди, ви що, геть ***...сь😠
Будемо на фоні сусідів із постсовка виглядати як нормальні люди.
То же самое и тут.На месте вырубленного парка,мы планируем строить урбан парк.Не один урбан парк,не заменит тех парков,которые вы уже повырубували под маркеты и свои бетонные бараки
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
А это ничтожество про урбанпарки блеет, которые и так уже ,где горподские власти подсуетились, уже есть! Ты же вчера сказал, что масштабная война очень вероятна, ГДЕ ПОДГОТОВКА????
В нього хата горить (війна на сході), а він про якісь у*бан парки мріє.
Невже нема куди більше гроші витратити.