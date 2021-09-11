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Зеленський (17459) парк (78) фізкультура (13)

Спортивні урбан-парки з'являться у всіх обласних центрах України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Спортивні урбан-парки з'являться у всіх обласних центрах України, - Зеленський

В усіх обласних центрах України планується до 2023-2024 років створити спортивні урбан-парки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Протягом 2022 року буде розроблятися нових 5-6 таких парків (на зразок урбан-парку на ВДНГ. - Ред) в інших містах - в Дніпрі, Кропивницькому, Сумах, Львові, Кривому Розі, Харкові. Після в 2023-2024 роках всі обласні міста і не тільки побачать такі кластери, які, як мені здається, сподобаються нашим українським громадянам", - заявив Зеленський під час інспектування урбан-парку на ВДНГ в Києві.

Він підкреслив, що це необхідно для розвитку фізичної культури серед українців.

"Ми знаємо, що понад 60% громадян поки що не займаються фізичною культурою. Через це є ті чи інші хвороби. Я вважаю, що саме такими спортивними, розважальними та сучасними "магнітами" ми будемо збільшувати кількість людей, що мають заради власного здоров'я займатися різними видами спорту", - додав Зеленський.

Також читайте: У школах України на всіх уроках з'являться перерви для фізичної активності, - Міносвіти
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Топ коментарі
+40
Знову нанюхався пісюаніст?
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11.09.2021 18:28
+33
У мене останнім часом з'явилося бажання, захерячіть лопатою по зе обличчю (закреслено) ** .... у.
Чому лопатою не розумію .
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11.09.2021 18:32
+29
дятел
сегодня еще один погибший и есть раненые
а тебе парки "урбан" надо?
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11.09.2021 18:33
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Знову нанюхався пісюаніст?
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11.09.2021 18:28 Відповісти
У мене останнім часом з'явилося бажання, захерячіть лопатою по зе обличчю (закреслено) ** .... у.
Чому лопатою не розумію .
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11.09.2021 18:32 Відповісти
Наверное потому что морда у него все круглее и круглее...и скоро станет размером с большую совковую лопату..
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11.09.2021 18:34 Відповісти
так у него и так морда совковая..куда больше
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11.09.2021 18:41 Відповісти
Спортивні урбан-парки з'являться у всіх обласних центрах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4452
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11.09.2021 18:44 Відповісти
У меня такое желание появилось ещё лет 10-12 тому назад.
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11.09.2021 18:42 Відповісти
І ви шо, такі знали бубачку так давно, когда бабушка воділа єго на танці?)))
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11.09.2021 19:33 Відповісти
С того момента, как оно появилось на телеканале Г+Г, где вместо развивающих и познавательных программ стали показывать говнище "Подворотня 59" с другими одебиливающими людей передачами подобного пошиба, с его рылом, ужимками и мимикой макака резуса.
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12.09.2021 07:16 Відповісти
Потому что, как и раньше, морда клована просит лопаты. Порабы уже и попробовать что-то позабористей айкосиков. Кстати, он же так и начинал комиком становиться в подворотнях Кривого Рога... Так что только лопата...
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11.09.2021 19:25 Відповісти
Урбан парки від Зеленого ***#на !
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11.09.2021 22:56 Відповісти
Щось дуже скромно, а слабо в кожному райцентрі по президенському університету
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11.09.2021 23:41 Відповісти
все что угодно, только не ПВО Украины
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12.09.2021 00:59 Відповісти
Каком кировограде?? Карту купи лапоть..😀
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11.09.2021 18:28 Відповісти
До 2024 року в Приватбанку скоротять 300 відділень. Зараз їх 1250. А також збираються звільнити майже 6 тис. працівників. Це мають зробити в рамках затвердженої Кабміном стратегії. Це дасть можливість успішно продати банк. 6000 працівників підуть працювати на створені ЗЕбанатом нові заводи.
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11.09.2021 18:29 Відповісти
Спортивні урбан-парки з'являться у всіх обласних центрах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4574
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11.09.2021 21:07 Відповісти
Все алкаши счас рванут туда заниматься спортом.. или спиртом.. удобные кстати майданчики для занятий спиртом.. есть где заныкаться и не отсвечивать Спортивные урбан-парки появятся во всех областных центрах Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5104
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11.09.2021 18:29 Відповісти
не умеешь отдыхать без алкоголя? лечись
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11.09.2021 21:43 Відповісти
И как давно Кривой рог стал областным центром?? Хорошая видать химия сегодня была...😀
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11.09.2021 18:30 Відповісти
Столиця Спортивні урбан-парки з'являться у всіх обласних центрах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9169
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11.09.2021 18:43 Відповісти
Криворогатінск ...
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12.09.2021 10:22 Відповісти
Любит он это слово, "кластеры".... П.С. Президент испектирует урбан-парк....
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11.09.2021 18:31 Відповісти
В слове "урбан" ошибка...вместо "р"...нужно писать "е"...да и инспектирует его такое же...
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11.09.2021 18:32 Відповісти
Можна і літеру "ч" перед цим словом дописати.
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11.09.2021 20:28 Відповісти
Болезни, валенок, были, есть и будут ВСЕГДА. И физкультура, если и влияет на них, то крайне мало. А вот украсть на парках можно так, как физкультуристам-зебобикам и не снилось.
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11.09.2021 18:32 Відповісти
"И физкультура, если и влияет на них, то крайне мало"

Это уже перебор.
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11.09.2021 18:35 Відповісти
Физкультура от болезней не избавляет, хотя и она может немного придержать ту или иную болезнь. Даже ожирению она не поможет, если жрать как свинья(а у нас таких много). От болезней лечат крепкие гены(это уже ответственность родителей), дисциплина(опять же не жрать как вырвавшийся на свободу поросенок), вменяемая экология(ее тоже не очень много). Движения и активный образ жизни - обязательные вещи, но рассчитывать на то, что это излечит от спида или катаракты не стоит. Вся эта бодяга рассчитана не на укрепление здоровья, она рассчитана на украсть.
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11.09.2021 18:42 Відповісти
Вы путаете разные вещи.
1) Урбан-парки эти - действительно, бодяга.
2) Физкультура от болезней не избавляет, она позволяет ими намного реже болеть. И причем тут спид с катарактой Спортивні урбан-парки з'являться у всіх обласних центрах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4113
Сердечно-сосудистые болезни на первом месте по смертности. И здесь физкультура является прекрасной профилактикой. Согласен, что при этом питаться надо правильно. Но одному другому не мешает, а наоборот помогает.
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11.09.2021 19:02 Відповісти
Та да, бегать гораздо дешевле, чем лечиться. И намного приятней.
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11.09.2021 19:07 Відповісти
Ну, спид и катаракта - тоже болезни Скажем так: физкультура точно лишней не будет, и она будет полезной при внутренней дисциплине человека, внешних факторов(попробуйте побегать в парке когда воздух стал розовым от выбросов). Я только "за", мало того, сам ежедневно занимаюсь ею. Но все-же заявлять, что болезни - это от отсутсвия физкультуры, это чушь.
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11.09.2021 20:06 Відповісти
Может, и руки мыть не надо, потому что рака от немытых рук не бывает? Странная аргументация.

Да, вот даже у человека со слабым мышечном корсетом намного больше вероятность иметь проблемы с позвоночником, например.
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11.09.2021 20:10 Відповісти
Физкультура нужна. Но связывать присутствие болезней с отсутствием физкультуры, как это делает зеленский, это бред. И да будет физкультура. Она полезна, но не решает всего.
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11.09.2021 20:30 Відповісти
Да кто пишет или говорит, что она решает "ВСЁ"? Спортивні урбан-парки з'являться у всіх обласних центрах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9067

Что будет, если отказаться от физкультуры?

Испортится цвет лица
Движение улучшает кровообращение, которое влияет на цвет лица и состояние кожи. Если много сидеть, передвигаться по городу на транспорте, а дома лежать на диване, то телу будет недостаточно физической активности. Кровообращение ухудшится, и цвет лица станет тусклым и испортится.
Появится одышка
Легкие нуждаются в тренировке, ведь от них зависит выносливость организма. Если вы заметили, что у вас появляется одышка от ходьбы по лестнице, то задумайтесь о покупке абонемента в спортзал. Показатели выносливости с возрастом падают, поэтому старайтесь ни дня не проводить без движения.
Уровень энергии снизится
Наша выносливость напрямую зависит от того, сколько мы двигаемся. Тренированное тело меньше устает при выполнении обычных рутинных дел. Спорт дает телу заряд энергии, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и легких. Чем меньше вы выполняете физических упражнений, тем труднее для вас становятся ежедневные дела: ходьба, работа по дому, поднятие бытовых предметов и тому подобное.
Захочется больше сладкого
Люди, которые не занимаются спортом, чаще налегают на вредную еду: фастфуд, шоколад, выпечку и прочее. Дело в том, что подобная еда не содержит питательных веществ, которые необходимы спортсменам. Организм активного человека тратит полезные вещества, и поэтому нуждается в их восполнении. Соответственно, спортсмену хочется не вредной еды, а овощей, белковых продуктов и круп. Неактивный физически человек не чувствует запросов организма на здоровое питание, поэтому его тянет на вредную пищу.Ухудшится работа мозга
Память, сообразительность и работа мозга зависят от физической активности. Упражнения насыщают организм кислородом, улучшают кровоток в голове, помогают стать более сосредоточенным и внимательным, повышают скорость реакции, служат профилактикой переутомления и бессонницы. Вечерние и утренние занятия физкультурой улучшают структуру сна и нормализуют процесс хранения информации в долговременной памяти.
Ухудшится самочувствие
Если человек будет испытывать хотя бы одно из вышеперечисленных состояний, то общее самочувствие значительно ухудшится. Недостаток физических движений вызывает бессонницу, повышенную утомляемость, головокружение, тошноту, одышку, боль в мышцах и суставах. Иммунитет снижается, и вирусы все чаще «прилипают» к человеку.
Мышцы станут слабыми
Мышцы быстро теряют свою эластичность и силу, если не заниматься спортом. Ну, а люди, которые всю жизнь избегают физической нагрузки, визуально быстрее стареют.
Не забывайте, что мышечный корсет поддерживает скелет. Когда вы не тренируете свое тело, мышцы теряют тонус, кости становятся мене гибкими, а сердце более слабым. Одними из самых очевидных последствий отсутствия тренировок являются постоянные травмы.
Упадет самооценка
Без спорта тело дрябнет, кожа обвисает и тускнеет, а объедание фастфудом приводят к ожирению. Глядя в зеркало, человек с трудом понимает, как он довел себя до такого. Списывая все на возраст и постоянную работу, он старается свыкнуться с неприятной внешностью. Однако, самооценка продолжает падать. Проблемы с самовосприятием не могут не отразиться на психике, настроении и отношениях с родственниками, друзьями, коллегами. Для человека любого пола и возраста крайне важно нравиться самому себе, не стесняться и не комплексовать.

Занимаясь спортом хотя бы по 30 минут в день вы значительно улучшите состояние организма, повысите самооценку, зарядитесь энергией и продлите молодость. Перестаньте откладывать физические упражнения в долгий ящик, ведь чем сильнее запущена ситуация, тем труднее будет ее исправить.
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11.09.2021 20:46 Відповісти
дятел
сегодня еще один погибший и есть раненые
а тебе парки "урбан" надо?
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11.09.2021 18:33 Відповісти
У нас рекордные потери на передке в последние недели. Это повод радоваться, а не огорчаться?
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11.09.2021 19:09 Відповісти
11.09.21 Від початку доби 11 вересня загинув один воїн, 8 поранено, двоє дістали бойові травми. Ворог 10 раз порушив перемир'я, - штаб ООС https://censor.net/ua/n3287724
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11.09.2021 20:07 Відповісти
І в городскіх парках ми посадім мілярд дєрєвьєв ішо до зіми - сказав Зєлєнскій...Потім ще нюхнув і додав - нєт,дєсять мілярдов...
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11.09.2021 18:37 Відповісти
заявил Зеленский во время инспектирования урбан-парка на ВДНХ в Киеве.Источник: https://censor.net/ru/n3287726

так коли він завчивав обіцянки на оцей вихід до лохторату, тоді ще не було приводу а до іпрозацій він не здатен... Трагічні новини , особливо з війни , він взагалі не коментує, якщо це не з його слугами ...
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11.09.2021 18:39 Відповісти
Премьер министр Шмыгаль строитель...а Зеля рехВОРматор... Спортивные урбан-парки появятся во всех областных центрах Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9232анекдот...
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11.09.2021 18:39 Відповісти
Моральный урод. КАКИЕ урбан их мать парки во время войны?! Дивизион "Нетпунов" а не развлекуха для косящих от службы ушлёпков надо строить.
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11.09.2021 18:41 Відповісти
"Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, -Зеленский"😆

Потому вы г-н Зеленский выдаете террористам свидетелей и срываете спецоперации против них ?
Может ответишь , наркоша ?
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11.09.2021 18:45 Відповісти
Насувається "Велика паркізація" всієї України !!!))))
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11.09.2021 18:52 Відповісти
Засадять всі городи деревами Спортивні урбан-парки з'являться у всіх обласних центрах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2494
Ото маємо бовдура на свою голову
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11.09.2021 19:02 Відповісти
А скільки ж зеленої гусені може розвестися.
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11.09.2021 20:30 Відповісти
Фельдмаршал, ця тема не така приємна, як забудова міських парків, та що з приводу виконання конституційних обов'язків президента?

17:53 С начала суток 11 сентября погиб один воин, 8 ранены, двое получили боевые травмы. Враг 10 раз нарушил перемирие
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11.09.2021 18:55 Відповісти
Фельдклован він )
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11.09.2021 19:01 Відповісти
Спортивні урбан-парки з'являться у всіх обласних центрах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4636
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11.09.2021 19:00 Відповісти
И девианты. Спортивні урбан-парки з'являться у всіх обласних центрах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5234
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11.09.2021 23:07 Відповісти
Потрібна допомога!!!

Що робити і як себе поводити і що світить за таке: ст 384 завідомо неправдиве показання у тяжкому чи особливо тяжкому злочині за грабіж ст 186 . Там чоловік був п'яний на емоціях і написав заяву, а на наступний день змінив покази, тепер його лякають ст 384 і говорять що там світить виправні роботи на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Сам чоловік говорить що він був в стресі і помилився зі свідченнями, а в поліції говорять, що він наговорив на невинного чоловіка, або хоче зменшити міру покарання йому?
Я з тих 25%
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11.09.2021 19:09 Відповісти
Не только на дорогах, но и на чурбан парках тоже можно нехило прибарахлится. Даешь больше откатов за разнообразные стройки!
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11.09.2021 19:11 Відповісти
Медичний центр для військових в Одеській області придбав картоплю за захмарною ціною. По 50 грн за кг. Інформація про це з'явилася на сайті Zakupki.
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11.09.2021 19:14 Відповісти
А не закупили помилково авакадо?
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11.09.2021 20:32 Відповісти
С Гепы таракана (гореть ему суке в аду) берет пример на штучных постройках можно больше бабла разпилить чем на чем-то серийном!
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11.09.2021 19:15 Відповісти
Ля.. дайте людям пенсии нормальные, зарплаты..Яйца по 30 грн самый минимум. Бабуля га кассу несет ДВА яйца !!!? Масло подсолнечное по конским ценам у самого крупного производителя Европы, а за бугор подешевле прут... Воры, твари и брехуны !!
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11.09.2021 19:16 Відповісти
а когда ж начнут копать ямки под мульярд деревьев?
тогда же когда начнут корчевать под урбан-парки?
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11.09.2021 19:17 Відповісти
Ублюдочна істота. Що ти нюхаєш? Шоб ти здо...о , разом із своєю ледью. і опараишами
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11.09.2021 19:17 Відповісти
Зелене тріпло.
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11.09.2021 19:23 Відповісти
Солидно. Так держать.
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11.09.2021 19:27 Відповісти
прездобол занимается муйнёй.., забросив армию, дипломатию и Украину в целом.. гарант дебилов..(
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11.09.2021 19:31 Відповісти
Где заниматься, пан гарант? Все так называемые "спорткомплексы" о которых трубят каждый горд, строятся не для народа, а для прощелыг-коммерсов, которые занимаются шоу-бизнесом! И будут говорить вашему ребёнку что ему сегодня рано, а завтра поздно, потому что он рожей и телом не вышел, бизнес и ничего личного!
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11.09.2021 19:40 Відповісти
Урбан, це хто? Безпартійний неєврей?
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11.09.2021 19:48 Відповісти
Ото припарене, десять Воїнів поранено, один Герой загинув на війні, а воно про парки....А співчуття рідним важко висловити? Чи єрмак забороняє?
Ще й 30% далі готові за нього голосувати. Люди, ви що, геть ***...сь😠
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11.09.2021 19:56 Відповісти
Не зважаючи на всі зашквари для благоустрою міст це дуже правильна ідея. Жителям таке буде подобатись. Місто для життя.
Будемо на фоні сусідів із постсовка виглядати як нормальні люди.
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11.09.2021 20:10 Відповісти
А шо, вже посадили мильярд дерев? Тепер діло за кластерами в парку? З них шо, нюхать какаин краще чем з задниці Ермака?
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11.09.2021 20:22 Відповісти
Так для цього ж потрібні парки. Зеленський, пердоль в Польщу, хоча б у Варшаву, подивитись, що таке парки.
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11.09.2021 20:24 Відповісти
Это как бизнес у москалей.Купить вагон водки,продать,а гроши пропить.
То же самое и тут.На месте вырубленного парка,мы планируем строить урбан парк.Не один урбан парк,не заменит тех парков,которые вы уже повырубували под маркеты и свои бетонные бараки Спортивні урбан-парки з'являться у всіх обласних центрах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2307
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11.09.2021 20:34 Відповісти
я худею чем занят президент страны потерявшей только за сегодня 11 солдат....
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11.09.2021 20:51 Відповісти
цей окурок-осляра сам не зупиниться,його потрібно зупиняти...
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11.09.2021 21:24 Відповісти
Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.


А это ничтожество про урбанпарки блеет, которые и так уже ,где горподские власти подсуетились, уже есть! Ты же вчера сказал, что масштабная война очень вероятна, ГДЕ ПОДГОТОВКА????
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11.09.2021 22:06 Відповісти
От дурко!
В нього хата горить (війна на сході), а він про якісь у*бан парки мріє.
Невже нема куди більше гроші витратити.
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12.09.2021 09:19 Відповісти
Чергова М_ідея (маніакальна ідея). Існуючі парки прибрати , облаштувати лавочками , освітленням , камерами , кнопками виклику поліції. Для цього в громаді є комунальна служба . Брати Кличко без урбан парку стали чемпіонами світу з боксу.
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17.09.2021 10:03 Відповісти
 
 