Мужчина умер в отделении полиции в Одесской области
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Правоохранители расследуют обстоятельства смерти мужчины в помещении отдела полиции Черноморска.
Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили 11 сентября около трех часов дня в туалете отдела полиции №2 Одесского районного управления №2 в Черноморске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.
В отделе полиции 39-летний житель Черноморска находился в качестве заявителя. Мужчину из местного супермаркета доставили работники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи у него кошелька. Заявитель попросился в уборную, где через несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Для установления причины смерти тело умершего направлено на экспертизу. На месте происшествия работают сотрудники главной инспекции ГУНП и Управления внутренней безопасности в Одесской области. Обстоятельства устанавливаются.
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