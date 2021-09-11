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Мужчина умер в отделении полиции в Одесской области

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина умер в отделении полиции в Одесской области

Правоохранители расследуют обстоятельства смерти мужчины в помещении отдела полиции Черноморска.

Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили 11 сентября около трех часов дня в туалете отдела полиции №2 Одесского районного управления №2 в Черноморске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

В отделе полиции 39-летний житель Черноморска находился в качестве заявителя. Мужчину из местного супермаркета доставили работники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи у него кошелька. Заявитель попросился в уборную, где через несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Для установления причины смерти тело умершего направлено на экспертизу. На месте происшествия работают сотрудники главной инспекции ГУНП и Управления внутренней безопасности в Одесской области. Обстоятельства устанавливаются.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
Борд Мураєва на стіні ... Вінницької в'язниці.В когось вишукане почуття гумору.)))

Мужчина умер в отделении полиции в Одесской области - Цензор.НЕТ 1811
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11.09.2021 21:06
+9
Мураєву якраз там місце , тільки не на бігборді , а всередині 😀
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11.09.2021 21:19
+7
сто пудово поднялось давление от ситуации с кошельком и инсульт.
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11.09.2021 21:03
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Такой себе финал.
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11.09.2021 21:02 Ответить
сто пудово поднялось давление от ситуации с кошельком и инсульт.
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11.09.2021 21:03 Ответить
Потому что надо пить таблетки. Сейчас у каждого второго давление. Сидячая работа, стрессы отсутствие спортаи качественного сна. Мне 32, но уже призодится пить изза недосыпа и стрессов на работе. А иначе лет 5-10 и кряк. Но либо уволиться и жить без денег, зато здоровеньким )
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11.09.2021 21:29 Ответить
А ЧОМУ ЗАЯВУ НЕ ПРИЙНЯЛИ НА МІСЦІ В МАГАЗИНІ, ЩО ТАМ НЕ БУЛО СТОЛА ДЕ НАПИСАТИ, ЯКАСЬ МУТНА ІСТОРІЯ.
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11.09.2021 21:48 Ответить
А мне 54 и таблетки вообще не пью ,тоже стрессы ,недосып !5 лет назад удрал из Киева в пригород , успел построить себе дом. Правда топить теперь приходится дровами иначе 2500 кубов газа оплати! Зато дрова сам заготавливаю , пилю и т.д. Это вместо спорта. Здоровья явно прибавилось , чувствую себя лучше чем в 45. Наверное это активный образ жизни и свежий воздух, а еще свежие овощи-фрукты. Прямо с огорода или из теплицы. Огурцы -помидоры сорвал-помыл-сьел, раньше такого не было. В прошлом году замерзли в теплице где-то 4-5 декабря ,потому что без отопления. Интересно как в этом году будет. А учитывая всякие локдауны и остальную хрень ,я вообще балдею что не нахожусь в мегаполисе , где ни проехать ни пройти спокойно нельзя! При этом родился и прожил 49 лет в Киеве! Ну и нервишки за 5 лет немного успокоились , все таки стиль жизни очень многое значит. Угробить себя в 32 ? Это надо уметь. Я именно из-за этого и свалил .
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12.09.2021 00:15 Ответить
Борд Мураєва на стіні ... Вінницької в'язниці.В когось вишукане почуття гумору.)))

Мужчина умер в отделении полиции в Одесской области - Цензор.НЕТ 1811
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11.09.2021 21:06 Ответить
Мураєву якраз там місце , тільки не на бігборді , а всередині 😀
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11.09.2021 21:19 Ответить
этим сепаром всю страну увешали
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11.09.2021 21:20 Ответить
Где увешали? В Виннице был стеб над ********* мураевым.
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11.09.2021 21:24 Ответить
Не верю я мусоркам. Упал на нож. И так десять раз...
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11.09.2021 21:10 Ответить
Чоловік помер у відділенні поліції в Одеській області - Цензор.НЕТ 6988 Резюме: никогда не ходить в туалет в мусарне.
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11.09.2021 21:21 Ответить
ЗЕбанат belge, давно хотел спросить. Зачем вы поменяли хорошую систему на х#вую?
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11.09.2021 21:47 Ответить
Дорогой, иди, откуда пришёл - на.уй.
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11.09.2021 21:57 Ответить
belge, ЗЕбанат, ты же за зеленского головал?

Когда наркоман остановит торговлю на крови?
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11.09.2021 22:05 Ответить
Убогий, придумал про себя, что ясновидящий. Так пи..уй в лотерею играть. Что ты тут говном плюёшься? Или для тебя. барана, на зеле с петей свет клином сошёлся?
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11.09.2021 22:08 Ответить
Мокшанский бомж belge пытается оправдать у себя наличие вшей?
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11.09.2021 22:11 Ответить
Ну і хамло ти!
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11.09.2021 22:54 Ответить
І взагалі, добровільно в мєнтовку не ходіть. Хіба що з власним адвокатом. Якого ви знайшли самі, а не підсунули вам поліцейські
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12.09.2021 07:53 Ответить
через одного садист
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11.09.2021 21:34 Ответить
Певно йому допомогли. Інакше б не було новини.
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11.09.2021 22:44 Ответить
А нефик жаловаться...
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11.09.2021 23:39 Ответить
...ого..менты опять начали по беспределу?! Чоловік помер у відділенні поліції в Одеській області - Цензор.НЕТ 8957
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12.09.2021 00:34 Ответить
какого такого кошелька ?!
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12.09.2021 04:00 Ответить
убили суки
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12.09.2021 07:06 Ответить
Заявники і свідки дуже легко перекваліфіковуються в підозрюваних.
Мужик, певне, недосвідчений був, наївний, заманили його у відділок, а там стали робити підозрюваним по якомусь "високу"
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12.09.2021 07:50 Ответить
"висяку"
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12.09.2021 07:51 Ответить
Да с мусорами всегда непросто во все времена всегда все перекрутят и сделают из гражданина дурака.кстати насилие равномерноне отмерить невсегда получается
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12.09.2021 10:21 Ответить
 
 