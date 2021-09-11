Чоловік помер у відділенні поліції в Одеській області

Правоохоронці розслідують обставини смерті чоловіка в приміщенні відділу поліції Чорноморська.

Тіло чоловіка без ознак насильницької смерті виявили 11 вересня близько третьої години дня в туалеті відділу поліції №2 Одеського районного управління №2 в Чорноморську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області.

У відділі поліції 39-річний житель Чорноморська був як заявник. Його з місцевого супермаркету доставили працівники поліції охорони, до яких він звернувся з приводу крадіжки у нього гаманця. Заявник попросився у вбиральню, де за кілька хвилин його тіло без ознак життя виявили поліцейські. На місце відразу ж викликали медиків, які констатували смерть чоловіка.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природня смерть". Для встановлення причини смерті тіло померлого направлено на експертизу. На місці події працюють співробітники головної інспекції ГУНП та Управління внутрішньої безпеки в Одеській області. Обставини встановлюються.

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