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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
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Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье нанесла удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа.
Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Террористические организации в Газе продолжают терроризировать израильтян с помощью: ракет, беспорядков на границе, воздушных шаров со взрывчаткой. В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе", - сказано в сообщении.
Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о пуске из сектора Газа ракеты в сторону Израиля, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол".
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