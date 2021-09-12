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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье нанесла удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа.

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Террористические организации в Газе продолжают терроризировать израильтян с помощью: ракет, беспорядков на границе, воздушных шаров со взрывчаткой. В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе", - сказано в сообщении.

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Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о пуске из сектора Газа ракеты в сторону Израиля, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол".
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Топ комментарии
+19
Вот парадокс или загадка, и там еврей глава государства и тут еврей "глава" государства. Там удар наносят без колебаний по врагу, стреляют на упреждение и усиливают Армию, а тут оставляют свои позиции в угоду врагу, запрещают стрелять в ответ и уничтожают Армию. Кто знает ответ на данную загадку?
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12.09.2021 08:46
+18
Гундосик, бери (те) пример с братьев (по оружию)...
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12.09.2021 08:42
+15
У них нынешний премьер - парашютист и ветеран спецназа, а наш - комик и ветеран шапито.
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12.09.2021 08:51
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Гундосик, бери (те) пример с братьев (по оружию)...
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12.09.2021 08:42 Ответить
Так роблять євреї. Вава з кагалом мають до них таке відношення, як хохли до українців.
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12.09.2021 12:54 Ответить
А в зеленому цирку ністрілять. Атопутіннападьот.
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12.09.2021 08:44 Ответить
А шоб iх обох трясця взяло, тобто, нападало й не переставало, до самого скону.
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12.09.2021 08:47 Ответить
Вот парадокс или загадка, и там еврей глава государства и тут еврей "глава" государства. Там удар наносят без колебаний по врагу, стреляют на упреждение и усиливают Армию, а тут оставляют свои позиции в угоду врагу, запрещают стрелять в ответ и уничтожают Армию. Кто знает ответ на данную загадку?
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12.09.2021 08:46 Ответить
Там глава держави юдей, а в нас - клоун. Велика різниця.
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12.09.2021 09:03 Ответить
У юдеїв керманич держави юдей. І це нормально. А коли в нас керує клоун, то хто ми є? Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа - Цензор.НЕТ 1443
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12.09.2021 09:14 Ответить
Вы совершенно не правы. Клоун это тот, кто учился в цирковом не менее 5 лет нап двеной форме обучения и имеет диплом о соответствующем образовании и по профессии "клоун" или как она там в ЕКТС называется. А вот это просто фигляр из подворотни без циркового образования.
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12.09.2021 16:03 Ответить
Там не воруют = есть чем ответить. А тут старый уголовник кучма кортежами ездит. И фсб-шник ермак тоже так хочет, и брать себе на колени своего песика зюзю...
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12.09.2021 09:05 Ответить
Єврей солдат і єврей клоун,дуже велика різниця.Для одного Батьківщина це життя, а для другого це гроші.
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12.09.2021 10:42 Ответить
национализм это желание защищать СВОЮ нацию.Интернационализм это способ грабить другие нации.И пока вУкраине не поймут эту истину будут задавать такие вопросы вместо того чтобы строить украинское государство.
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12.09.2021 12:24 Ответить
Зачем? Израиль что не знает что нужно просто перестать стрелять и война закончится?
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12.09.2021 08:47 Ответить
У них нынешний премьер - парашютист и ветеран спецназа, а наш - комик и ветеран шапито.
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12.09.2021 08:51 Ответить
Яке воно комік? Фігляр гороховий та ще й на мотузці.
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12.09.2021 09:06 Ответить
Це ж як не повна розуму треба бути, аби знайти хоч щось спільне в цьому обстрілу з війною в Україні.
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12.09.2021 09:03 Ответить
Так дійсно. Війна в нас давно закінчилася... в голові у ішака Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа - Цензор.НЕТ 5463
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12.09.2021 09:09 Ответить
терроризировать израильтян с помощью: ракет, беспорядков на границе, воздушных шаров со взрывчаткой. / Ротшильд с Рокфеллером арабам-палестинцам заплатили за их землю бешеные деньги. Так вместо того чтобы жить-поживать , добра наживать да благодетелей своих славить арабы неблагодарные бунтуют.
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12.09.2021 09:07 Ответить
Неправильно это,израильтянам в ответ на обстрелы нужно подать заявку на олимпиаду,поставить самый высокий флагшток в мире,нарисовать большой герб,избрать в парламент фанатов лукашенко,выписать премии наглядовым радам убыточных госпредприятий,потратить бюджетные средства на шашлыки и киношку,тогда хамасовцы сами погибнут,от смеха.
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12.09.2021 09:11 Ответить
От ізраїльтяне можуть знищити всю палестину за пару днів, але не хочуть цього, а палестинці дуже хочуть повністю винищити ізраїль, але не можуть...
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12.09.2021 09:40 Ответить
ось так з ворогои треба- а ми панькаємся
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12.09.2021 09:49 Ответить
Наеву на заметку ,😊 может быть надо ,как то так 🤔 А то он поставил солдат ,как в тире , стреляй не хочу , это же не его родные гибнут 😡 Кстати ,он хоть к одному солдату погибшему на похороны приехал ?,,😡
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12.09.2021 09:51 Ответить
А могли б в Мінсьу договір підписати
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12.09.2021 09:52 Ответить
В воскресенье, 12 сентября, состоится "Марш матерей" - демонстрация семей военнослужащих ЦАХАЛа, которые требуют от начальника генерального штаба "позволить непосредственно солдатам открывать огонь против подозреваемых в терроризме не ожидая распоряжения командира и не опасаясь служебного или юридического преследования". Марш по шоссе номер 4 будет продолжаться весь день с 11:00 до 20:00.
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12.09.2021 11:33 Ответить
Ізраїль завдав удару по об'єктах ХАМАС у секторі Гази - Цензор.НЕТ 221
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12.09.2021 15:14 Ответить
 
 