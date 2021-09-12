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Ізраїль (1230) обстріл (21130) Сектор Гази (168)

Ізраїль завдав удару по об'єктах ХАМАС у секторі Гази

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Ізраїль завдав удару по об'єктах ХАМАС у секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю в ніч на неділю завдала удару по підземній інфраструктурі ХАМАС у секторі Гази.

Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Терористичні організації в Газі продовжують тероризувати ізраїльтян за допомогою: ракет, заворушень на кордоні, повітряних куль з вибухівкою. У відповідь на нинішній ракетний обстріл ми нанесли удар по підземній інфраструктурі ХАМАС в Газі", - сказано в повідомленні.

Раніше пресслужба ізраїльської армії повідомила про пуск із сектора Гази ракети в бік Ізраїлю, вона була перехоплена системою ППО "Залізний купол".

Читайте також: Ізраїльські ВПС завдали ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази
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Топ коментарі
+19
Вот парадокс или загадка, и там еврей глава государства и тут еврей "глава" государства. Там удар наносят без колебаний по врагу, стреляют на упреждение и усиливают Армию, а тут оставляют свои позиции в угоду врагу, запрещают стрелять в ответ и уничтожают Армию. Кто знает ответ на данную загадку?
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12.09.2021 08:46
+18
Гундосик, бери (те) пример с братьев (по оружию)...
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12.09.2021 08:42
+15
У них нынешний премьер - парашютист и ветеран спецназа, а наш - комик и ветеран шапито.
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12.09.2021 08:51
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Гундосик, бери (те) пример с братьев (по оружию)...
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12.09.2021 08:42 Відповісти
Так роблять євреї. Вава з кагалом мають до них таке відношення, як хохли до українців.
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12.09.2021 12:54 Відповісти
А в зеленому цирку ністрілять. Атопутіннападьот.
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12.09.2021 08:44 Відповісти
А шоб iх обох трясця взяло, тобто, нападало й не переставало, до самого скону.
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12.09.2021 08:47 Відповісти
Вот парадокс или загадка, и там еврей глава государства и тут еврей "глава" государства. Там удар наносят без колебаний по врагу, стреляют на упреждение и усиливают Армию, а тут оставляют свои позиции в угоду врагу, запрещают стрелять в ответ и уничтожают Армию. Кто знает ответ на данную загадку?
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12.09.2021 08:46 Відповісти
Там глава держави юдей, а в нас - клоун. Велика різниця.
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12.09.2021 09:03 Відповісти
У юдеїв керманич держави юдей. І це нормально. А коли в нас керує клоун, то хто ми є? Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа - Цензор.НЕТ 1443
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12.09.2021 09:14 Відповісти
Вы совершенно не правы. Клоун это тот, кто учился в цирковом не менее 5 лет нап двеной форме обучения и имеет диплом о соответствующем образовании и по профессии "клоун" или как она там в ЕКТС называется. А вот это просто фигляр из подворотни без циркового образования.
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12.09.2021 16:03 Відповісти
Там не воруют = есть чем ответить. А тут старый уголовник кучма кортежами ездит. И фсб-шник ермак тоже так хочет, и брать себе на колени своего песика зюзю...
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12.09.2021 09:05 Відповісти
Єврей солдат і єврей клоун,дуже велика різниця.Для одного Батьківщина це життя, а для другого це гроші.
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12.09.2021 10:42 Відповісти
национализм это желание защищать СВОЮ нацию.Интернационализм это способ грабить другие нации.И пока вУкраине не поймут эту истину будут задавать такие вопросы вместо того чтобы строить украинское государство.
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12.09.2021 12:24 Відповісти
Зачем? Израиль что не знает что нужно просто перестать стрелять и война закончится?
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12.09.2021 08:47 Відповісти
У них нынешний премьер - парашютист и ветеран спецназа, а наш - комик и ветеран шапито.
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12.09.2021 08:51 Відповісти
Яке воно комік? Фігляр гороховий та ще й на мотузці.
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12.09.2021 09:06 Відповісти
Це ж як не повна розуму треба бути, аби знайти хоч щось спільне в цьому обстрілу з війною в Україні.
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12.09.2021 09:03 Відповісти
Так дійсно. Війна в нас давно закінчилася... в голові у ішака Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа - Цензор.НЕТ 5463
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12.09.2021 09:09 Відповісти
терроризировать израильтян с помощью: ракет, беспорядков на границе, воздушных шаров со взрывчаткой. / Ротшильд с Рокфеллером арабам-палестинцам заплатили за их землю бешеные деньги. Так вместо того чтобы жить-поживать , добра наживать да благодетелей своих славить арабы неблагодарные бунтуют.
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12.09.2021 09:07 Відповісти
Неправильно это,израильтянам в ответ на обстрелы нужно подать заявку на олимпиаду,поставить самый высокий флагшток в мире,нарисовать большой герб,избрать в парламент фанатов лукашенко,выписать премии наглядовым радам убыточных госпредприятий,потратить бюджетные средства на шашлыки и киношку,тогда хамасовцы сами погибнут,от смеха.
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12.09.2021 09:11 Відповісти
От ізраїльтяне можуть знищити всю палестину за пару днів, але не хочуть цього, а палестинці дуже хочуть повністю винищити ізраїль, але не можуть...
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12.09.2021 09:40 Відповісти
ось так з ворогои треба- а ми панькаємся
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12.09.2021 09:49 Відповісти
Наеву на заметку ,😊 может быть надо ,как то так 🤔 А то он поставил солдат ,как в тире , стреляй не хочу , это же не его родные гибнут 😡 Кстати ,он хоть к одному солдату погибшему на похороны приехал ?,,😡
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12.09.2021 09:51 Відповісти
А могли б в Мінсьу договір підписати
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12.09.2021 09:52 Відповісти
В воскресенье, 12 сентября, состоится "Марш матерей" - демонстрация семей военнослужащих ЦАХАЛа, которые требуют от начальника генерального штаба "позволить непосредственно солдатам открывать огонь против подозреваемых в терроризме не ожидая распоряжения командира и не опасаясь служебного или юридического преследования". Марш по шоссе номер 4 будет продолжаться весь день с 11:00 до 20:00.
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12.09.2021 11:33 Відповісти
Ізраїль завдав удару по об'єктах ХАМАС у секторі Гази - Цензор.НЕТ 221
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12.09.2021 15:14 Відповісти
 
 