Зеленский и Таран поздравили танкистов с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Андрей Таран поздравили воинов-танкистов, ветеранов танковых войск и работников танкостроительной отрасли Украины с профессиональным праздником.

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление Зеленского размещено на сайте главы государства.

В нем говорится: "Поздравляю вас с Днем танкистов - профессиональным праздником воинов, которые уверенно и мастерски применяют грозную и мощную боевую технику, изготовленную украинскими оружейниками. Благодаря профессионализму и высокому уровню подготовки военнослужащих-танкистов, их организованности, слаживанию, уверенности в своих силах этот славный род войск является крепким бронированным кулаком украинского войска, способным остановить и сломать сопротивление любого врага", – сказано в поздравлении на сайте главы государства в воскресенье утром.

Зеленский отметил героизм танкистов на Донбассе и выразил благодарность перед погибшими "за мирное будущее Украины".

Президент Украины поблагодарил личный состав и ветеранов танковых войск за верность военной присяге, отвагу, добросовестное выполнение конституционного долга, обнаруженные во время защиты территориальной целостности Украины.

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"Выражаю благодарность за самоотверженный труд ученым, конструкторам, инженерам и работникам украинской танкостроительной отрасли. Мы по праву гордимся вашими достижениями в создании самых современных боевых машин", – говорится в поздравлении.

Зеленский выразил уверенность, что украинские танкисты и в дальнейшем надежно будут защищать свободу и независимость Украины.

"Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Родине. Слава украинским танкистам! Слава Украине!", – поздравил глава государства.

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Министр обороны Андрей Таран в своем поздравлении отмечает: "Ваш боевой дух, доблесть, патриотизм являются одной из важных составляющих непобедимости Вооруженных Сил. Вы ежедневно демонстрируете мужество, героизм и искреннюю преданность Украинскому народу. Боевые подвиги воинов-танкистов вписали немало славных страниц в историю нашего независимого государства.

Бесстрашные и готовы к подвигу, яркими примерами которых являются действия танковых подразделений при обороне Донецкого аэропорта, боев за Луганский аэропорт, в Дебальцево и в других горячих точках российско-украинской войны. Во многом именно благодаря им удалось остановить наступление русских войск".

По словам министра "легендами несокрушимости и силы человеческого духа необъявленной российско-украинской войны стали воины-танкисты Евгений Межевикин, Василий Божок, Александр Лавренко и многие другие".

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"Склоняем в скорби головы перед памятью воинов-танкистов, которые отдали свою жизнь за независимость и территориальную целостность нашего государства. Вечная им память!", - отметил Таран.

Он поблагодарил каждого танкиста за невероятную решительность и бесценный вклад в святое дело защиты Украины. Отдельно министр выразил благодарность работникам украинской танкостроительной отрасли и пожелал всем вам крепкого здоровья, семейного уюта, непоколебимой стойкости и новых побед.

"Убежден, вместе с вами нам под силу одолеть любого врага. Мирного неба над головой и счастья в вашем доме", - резюмировал Таран.

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Поздравил воинов-танкистов и командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В 2014-2015 годах, выполняя сверхтяжелые боевые задачи, Вы делали невозможное - возможным. Своим мужеством, героизмом и профессионализмом Вы и сейчас ежедневно вписываете новые страницы в историю современных Вооруженных Сил Украины, а Ваши подвиги становятся примером для молодого поколения защитников.

Вы являетесь ударным кулаком украинского войска, от Вас зависит успех боевых действий как в обороне, так и в наступлении", - отметил Наев.

Он поблагодарил воинов за добросовестное выполнение своего конституционного долга, верность военной присяге, профессионализм, боевое мастерство и подвиги при освобождении украинской земли от российских наемников.