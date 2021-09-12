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Зеленский и Таран поздравили танкистов с профессиональным праздником

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский и Таран поздравили танкистов с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Андрей Таран поздравили воинов-танкистов, ветеранов танковых войск и работников танкостроительной отрасли Украины с профессиональным праздником.

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление Зеленского размещено на сайте главы государства.

В нем говорится: "Поздравляю вас с Днем танкистов - профессиональным праздником воинов, которые уверенно и мастерски применяют грозную и мощную боевую технику, изготовленную украинскими оружейниками. Благодаря профессионализму и высокому уровню подготовки военнослужащих-танкистов, их организованности, слаживанию, уверенности в своих силах этот славный род войск является крепким бронированным кулаком украинского войска, способным остановить и сломать сопротивление любого врага", – сказано в поздравлении на сайте главы государства в воскресенье утром.

Зеленский отметил героизм танкистов на Донбассе и выразил благодарность перед погибшими "за мирное будущее Украины".

Президент Украины поблагодарил личный состав и ветеранов танковых войск за верность военной присяге, отвагу, добросовестное выполнение конституционного долга, обнаруженные во время защиты территориальной целостности Украины.

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"Выражаю благодарность за самоотверженный труд ученым, конструкторам, инженерам и работникам украинской танкостроительной отрасли. Мы по праву гордимся вашими достижениями в создании самых современных боевых машин", – говорится в поздравлении.

Зеленский выразил уверенность, что украинские танкисты и в дальнейшем надежно будут защищать свободу и независимость Украины.

"Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Родине. Слава украинским танкистам! Слава Украине!", – поздравил глава государства.

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Министр обороны Андрей Таран в своем поздравлении отмечает: "Ваш боевой дух, доблесть, патриотизм являются одной из важных составляющих непобедимости Вооруженных Сил. Вы ежедневно демонстрируете мужество, героизм и искреннюю преданность Украинскому народу. Боевые подвиги воинов-танкистов вписали немало славных страниц в историю нашего независимого государства.

Бесстрашные и готовы к подвигу, яркими примерами которых являются действия танковых подразделений при обороне Донецкого аэропорта, боев за Луганский аэропорт, в Дебальцево и в других горячих точках российско-украинской войны. Во многом именно благодаря им удалось остановить наступление русских войск".

По словам министра "легендами несокрушимости и силы человеческого духа необъявленной российско-украинской войны стали воины-танкисты Евгений Межевикин, Василий Божок, Александр Лавренко и многие другие".

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"Склоняем в скорби головы перед памятью воинов-танкистов, которые отдали свою жизнь за независимость и территориальную целостность нашего государства. Вечная им память!", - отметил Таран.

Он поблагодарил каждого танкиста за невероятную решительность и бесценный вклад в святое дело защиты Украины. Отдельно министр выразил благодарность работникам украинской танкостроительной отрасли и пожелал всем вам крепкого здоровья, семейного уюта, непоколебимой стойкости и новых побед.

"Убежден, вместе с вами нам под силу одолеть любого врага. Мирного неба над головой и счастья в вашем доме", - резюмировал Таран.

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Поздравил воинов-танкистов и командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В 2014-2015 годах, выполняя сверхтяжелые боевые задачи, Вы делали невозможное - возможным. Своим мужеством, героизмом и профессионализмом Вы и сейчас ежедневно вписываете новые страницы в историю современных Вооруженных Сил Украины, а Ваши подвиги становятся примером для молодого поколения защитников.
Вы являетесь ударным кулаком украинского войска, от Вас зависит успех боевых действий как в обороне, так и в наступлении", - отметил Наев.

Он поблагодарил воинов за добросовестное выполнение своего конституционного долга, верность военной присяге, профессионализм, боевое мастерство и подвиги при освобождении украинской земли от российских наемников.
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Топ комментарии
+10
И наградили орденами Квартал-95.
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12.09.2021 10:51
+6
Зеленский и Таран поздравили танкистов.-Не портили бы людям праздник. Зеленский -четыреждыуклонист, Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015
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12.09.2021 11:00
+5
Обоих поздравителей танком переехать.
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12.09.2021 10:50
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Обоих поздравителей танком переехать.
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12.09.2021 10:50 Ответить
дважды.... туда и обратно...
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12.09.2021 11:06 Ответить
И наградили орденами Квартал-95.
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12.09.2021 10:51 Ответить
Квитками на концерт 95 скотобази
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12.09.2021 11:25 Ответить
И торжественно запретили им стрелять. На всякий миролюбивый случай. Абы чего не вышло.
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12.09.2021 10:52 Ответить
Наградили премиумными танками для фарма и нагиба, и голдовыми снарядами.
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12.09.2021 10:53 Ответить
Зеленский и Таран поздравили танкистов.-Не портили бы людям праздник. Зеленский -четыреждыуклонист, Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015
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12.09.2021 11:00 Ответить
То-то радости у танкистов - зеля поздравил! Теперь и ЗП повісят, и квартирі дадут, и танки новіе в войска придут, ага.
Если дальше все так же пойдет, на следующий год и поздравить будет некого, разгонит зеля всех танкистов. Как уже разогнал летчиков.
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12.09.2021 11:02 Ответить
ну ??? и где награждения к Дню Танкистов????
***
орденов не хватило танкистам
все раздали артистам
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12.09.2021 11:07 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Зеленский и Таран поздравили танкистов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 3834

...
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12.09.2021 11:09 Ответить
Зеленский и Таран поздравили танкистов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 781
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12.09.2021 11:14 Ответить
Я нах...псувати людям свято ???))))
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12.09.2021 11:18 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Лукашенко подсунул Путину свинью?

Российские учения "Запад 2021" в Беларуси начались с массового отравления русской солдатни. Дизентерия поразила сотни человек. Целые подразделения выведены из строя. По слухам Лукашенко продал армии России свиней зараженных африканской чумой
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12.09.2021 11:30 Ответить
То Лука ще диверсант в додаток !!!)))
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12.09.2021 11:48 Ответить
Обнесут колючей проволокой в три ряда полевой лагерь и отправят туда дрыстунов на формирование... пулеметных рот 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😝😜🤪
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12.09.2021 14:10 Ответить
Танкисты все 7 лет войны ждали поздравления именно от 🤡.... Почему-то боевые генералы в Команде Пороха, а не в труппе Клоуна ... И именно под командованием Пороха было освобождено 2/3 оккупированного Востока страны... может кто подскажет, сколько метров или хотя бы сантиметров освободил скоморох?
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12.09.2021 11:50 Ответить
Велич власної Зеперсони б'є в голову.
Особистий університет,особисте будівництво,особистий референдум,герб...
І скрізь-Найвеличніший Я...😀😡
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12.09.2021 12:00 Ответить
В ответ на поздравления танкисты ответили полковым залпом танковых орудий по территории дырляндии и лугандона 😝😝😝😝😝😜🤪
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12.09.2021 13:06 Ответить
Пусть засунут свои поздравления себе в задний проход и взамен дадут денег на армию
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12.09.2021 13:17 Ответить
 
 