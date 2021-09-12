Зеленський і Таран привітали танкістів з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Андрій Таран привітали воїнів-танкістів, ветеранів танкових військ і працівників танкобудівної галузі України з професійним святом.

Як передає Цензор.НЕТ, привітання Зеленського розміщено на сайті глави держави.

У ньому сказано: "Вітаю вас iз Днем танкiстiв - професiйним святом воїнів, якi впевнено та майстерно застосовують rрiзну i потужну бойову технiку, виготовлену українськими зброярами. Завдяки професiоналiзму та високому рiвню пiдготовки вiйськовослужбовцiв-танкiстiв, їx орrанiзованостi, злаrодженостi, впевненості у своїх силах цей славетний рiд військ є мiцним броньованим кулаком українськоrо війська, здатним зупинити та зламати опiр будь-якого ворога", – сказано в привітанні на сайті глави держави в неділю вранці.

Зеленський відзначив героїзм танкістів на Донбасі і висловив вдячність перед загиблими "за мирне майбутнє України".

Президент України подякував особовому складу та ветеранам танкових вiйськ за вiрнiсть вiйськовiй присязі, відвагу, сумлiнне виконання конституцiйного обов'язку, виявленi пiд час захисту територiальної цiлiсностi України.

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"Висловлюю вдячністъ за самовiддану працю вченим, конструкторам, iнженерам i nрацiвникам української танкобудiвної галузi. Ми по праву пишаємося вашими досягненнями у створенні найсучасніших бойових машин", - говориться в привітанні.

Зеленський висловив упевненість, що українськi танкiсти й надалi надiйно захишатимуть свободу i незалежнiсть України.

"Бажаю вам i вашим родинам мiцного здоров'я, благополуччя та нових звершень у благородній справi служiння Вiтчизнi. Слава українським танкiстам! Слава Українi!", – привітав глава держави.

Міністр оборони Андрій Таран у своєму привітанні зазначає: "Ваш бойовий дух, звитяга, патріотизм є однією із важливих складових непереможності Збройних Сил. Ви щодня демонструєте мужність, героїзм та щиру відданість Українському народові. Бойові подвиги воїнів-танкістів вписали немало славних сторінок у історію нашої незалежної держави.

Безстрашні і готові до подвигу, яскравими прикладами яких є дії танкових підрозділів під час оборони Донецького аеропорту, боїв за Луганський аеропорт, під Дебальцево та у інших найгарячіших точках російсько-української війни. Багато в чому саме завдяки їм вдалося зупинити наступ російських військ".

За словами міністра " незламності та сили людського духу неоголошеної російсько-української війни стали воїни-танкісти Євген Межевікін, Василь Божко, Олександр Лавренко та багато інших".

"Схиляємо у журбі голови перед пам’яттю воїнів-танкістів, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Вічна їм пам’ять!", - зазначив Таран.

Він подякував кожному танкісту за неймовірну рішучість та безцінний внесок у святу справу захисту України. Окремо хочу висловити вдячність працівникам української танкобудівної галузі. Бажаю всім вам міцного здоров`я, родинного затишку, непохитної стійкості та нових перемог.

"Переконаний, разом з вами нам під силу здолати будь-якого ворога. Мирного неба над головою та щастя у вашому домі", - резюмував Таран.

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Привітав воїнів-танкістів і командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"У 2014-2015 роках, виконуючи надважкі бойові завдання, Ви робили неможливе - можливим. Своєю мужністю, героїзмом та професіоналізмом Ви й зараз щодня вписуєте нові сторінки в історію сучасних Збройних Сил України, а Ваші подвиги стають прикладом для молодого покоління захисників.

Ви є ударним кулаком українського війська, від Вас залежить успіх бойових дій як в обороні, так і в наступі", - зазначив Наєв.

Він подякував воїнам за сумлінне виконання свого конституційного обов’язку, вірність військовій присязі, професіоналізм, бойову майстерність та подвиги під час визволення української землі від російських найманців.