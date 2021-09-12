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В результате российского обстрела на Донбассе погиб украинский воин, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В результате российского обстрела на Донбассе погиб украинский воин, - штаб ООС

В течение суток, 12 сентября, наемники российско-оккупационных войск на Донбассе три раза нарушили условия режима прекращения огня, открывая по позициям украинской армии огонь из гранатометов, стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил в воскресенье, в результате российских обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб.

"С начала текущих суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Нью-Йорка противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов. В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Верхнеторецкое российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении штаба.

На обстрелы российских наемников украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК… Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмируют в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин 57-й ОМПБр Алексей Куленко погиб 11 сентября на Донбассе. ФОТО

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+23
Скільки населених пунктів звільнено при зеленському?
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12.09.2021 18:19
+20
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12.09.2021 18:07
+18
Зелене перемир"я триває !!! Гниди зелені ви за все відповісте !!!
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12.09.2021 18:13
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12.09.2021 18:06 Ответить
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12.09.2021 18:07 Ответить
Зелене перемир"я триває !!! Гниди зелені ви за все відповісте !!!
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12.09.2021 18:13 Ответить
Скільки населених пунктів звільнено при зеленському?
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12.09.2021 18:19 Ответить
Муляло!! Але минуле ,це досвід ,з якого слід робити висновки і діяти з урахуванням помилок минулого !!! Якщо Порох щось робив не так ,то слід робити так ,а не виправдовувати власну діяльність діями попередників !!!)))
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12.09.2021 18:21 Ответить
Де зелений поц? Чому мовчить, мерзотник?
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12.09.2021 18:23 Ответить
Десь в простраціі ,обдовбаний ,поміж сосен корабельних блукає !!!))))
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12.09.2021 18:24 Ответить
ховается та **.нь свинособача
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12.09.2021 18:27 Ответить
Та да. Несколько недель у нас рекордные потери. А от зеленой гниды тишина. Это не его война. Ему и так хорошо. Сводки с нуля только мешает ему комфортно жить.
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12.09.2021 18:30 Ответить
А этот уй.бок награждает за фильм Слуга нарота. Войны нет, перемирие! И всех это устраивает
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12.09.2021 18:35 Ответить
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12.09.2021 18:25 Ответить
Что за херня?Каждый день потери.Где верховный главнокомандующий?Наверное опять под коксом отдыхает
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12.09.2021 18:28 Ответить
Коли буде гідна відповідь .де за'ява президента? ворог відчув свою безкарність ,а влада вдає перемир'я.
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12.09.2021 18:35 Ответить
Загиблі йому до сраки
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12.09.2021 18:38 Ответить
Сколько воинов ЗСУ убито и покалечено русней за крайний месяц? Сколько срублей за свою говнопродукцию получил Верхавный Главнокомандующий ЗСУ от русни за крайний месяц?
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12.09.2021 18:36 Ответить
Коли його витягнуть за вуха?
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12.09.2021 18:39 Ответить
Слуги, ау ау... на шо то решаться будете? Или опять договорняки? Зеля, ну давай, раз сцыкотно решения принимать, проводи референдум с одним вопросом "шо нам делать с Лугандоном?". Украинцы тебе подскажут . Или в Кривой рог...
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12.09.2021 18:45 Ответить
У земразей провокация опять
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12.09.2021 19:25 Ответить
Ну йп..... Зачем мне ети новшества с новым интерфейсом.
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12.09.2021 20:33 Ответить
3/14дец. Каждый день. Нет слов. Где ответка, где хоть какое то сопротивление7
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12.09.2021 21:15 Ответить
зебзик в то же самое время празднует "день кино"

https://twitter.com/svecha62/status/1437109823015948295
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12.09.2021 21:38 Ответить
K0५EGAR


@_rage4oK



Наконец-то.
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12.09.2021 22:49 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

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13.09.2021 08:21 Ответить
 
 