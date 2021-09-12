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Унаслідок російського обстрілу на Донбасі загинув український воїн, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Унаслідок російського обстрілу на Донбасі загинув український воїн, - штаб ООС

Упродовж доби, 12 вересня, найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі тричі порушили умови режиму припинення вогню, відкриваючи по позиціях української армії вогонь із гранатометів, стрілецької зброї і протитанкових ракетних комплексів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил, у неділю унаслідок російських обстрілів один військовослужбовець ЗСУ загинув.

"Від початку поточної доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї. У районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.  Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав несумісного з життям поранення", - йдеться в повідомленні штабу.

На обстріли російських найманців українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК... Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмують у штабі ООС.

Дивіться також: Український воїн 57-ї ОМПБр Олексій Куленко загинув 11 вересня на Донбасі. ФОТО
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Топ коментарі
+23
Скільки населених пунктів звільнено при зеленському?
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12.09.2021 18:19
+20
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12.09.2021 18:07
+18
Зелене перемир"я триває !!! Гниди зелені ви за все відповісте !!!
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12.09.2021 18:13
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12.09.2021 18:06 Відповісти
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12.09.2021 18:07 Відповісти
Зелене перемир"я триває !!! Гниди зелені ви за все відповісте !!!
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12.09.2021 18:13 Відповісти
Скільки населених пунктів звільнено при зеленському?
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12.09.2021 18:19 Відповісти
Муляло!! Але минуле ,це досвід ,з якого слід робити висновки і діяти з урахуванням помилок минулого !!! Якщо Порох щось робив не так ,то слід робити так ,а не виправдовувати власну діяльність діями попередників !!!)))
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12.09.2021 18:21 Відповісти
Де зелений поц? Чому мовчить, мерзотник?
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12.09.2021 18:23 Відповісти
Десь в простраціі ,обдовбаний ,поміж сосен корабельних блукає !!!))))
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12.09.2021 18:24 Відповісти
ховается та **.нь свинособача
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12.09.2021 18:27 Відповісти
Та да. Несколько недель у нас рекордные потери. А от зеленой гниды тишина. Это не его война. Ему и так хорошо. Сводки с нуля только мешает ему комфортно жить.
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12.09.2021 18:30 Відповісти
А этот уй.бок награждает за фильм Слуга нарота. Войны нет, перемирие! И всех это устраивает
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12.09.2021 18:35 Відповісти
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12.09.2021 18:25 Відповісти
Что за херня?Каждый день потери.Где верховный главнокомандующий?Наверное опять под коксом отдыхает
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12.09.2021 18:28 Відповісти
Коли буде гідна відповідь .де за'ява президента? ворог відчув свою безкарність ,а влада вдає перемир'я.
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12.09.2021 18:35 Відповісти
Загиблі йому до сраки
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12.09.2021 18:38 Відповісти
Сколько воинов ЗСУ убито и покалечено русней за крайний месяц? Сколько срублей за свою говнопродукцию получил Верхавный Главнокомандующий ЗСУ от русни за крайний месяц?
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12.09.2021 18:36 Відповісти
Коли його витягнуть за вуха?
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12.09.2021 18:39 Відповісти
Слуги, ау ау... на шо то решаться будете? Или опять договорняки? Зеля, ну давай, раз сцыкотно решения принимать, проводи референдум с одним вопросом "шо нам делать с Лугандоном?". Украинцы тебе подскажут . Или в Кривой рог...
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12.09.2021 18:45 Відповісти
У земразей провокация опять
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12.09.2021 19:25 Відповісти
Ну йп..... Зачем мне ети новшества с новым интерфейсом.
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12.09.2021 20:33 Відповісти
3/14дец. Каждый день. Нет слов. Где ответка, где хоть какое то сопротивление7
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12.09.2021 21:15 Відповісти
зебзик в то же самое время празднует "день кино"

https://twitter.com/svecha62/status/1437109823015948295
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12.09.2021 21:38 Відповісти
K0५EGAR


@_rage4oK



Наконец-то.
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12.09.2021 22:49 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

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13.09.2021 08:21 Відповісти
 
 