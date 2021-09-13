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грипп (573) Минздрав (4828) Игорь Кузин (282)

Циркуляция трех штаммов гриппа ожидается в Украине в 2021-2022 году, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Циркуляция трех штаммов гриппа ожидается в Украине в 2021-2022 году, - Кузин

В 2021-2022 году в Украине ожидается аналогичный эпидемический сезон гриппа, как и в прошлом году - циркуляция штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2. Он не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в онлайн-интервью с Екатериной Булавиновой, медицинским експертом UNICEF, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По его словам, в прошлом году очень много людей болели гриппом и еще больше - получили или тяжелое течение, или столкнулись с отдаленными последствиями перенесенного заболевания.

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"С июня мы начали работать с представителями фармацевтического сектора для того, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин. Также сейчас проводятся переговоры о передаче в пределах гуманитарной помощи по механизму PIVI бесплатных вакцин для прививки врачей (почти 30 тыс. доз). Мы рассчитываем, что медицинских работников, (по крайней мере тех, которые работают в "ковидних" больницах), мы сможем вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи ", - сказал Кузин.

Также смотрите: Главный санврач Кузин анонсировал показательные рейды по соблюдению масочного режима: Начнем с критических объектов, в "Борисполе" не контролируется абсолютно ничего. ВИДЕО

Относительно аптечной сети, туда в этом году доставят большее количество вакцин, чем в прошлом году - примерно миллион доз. Но окончательное количество, действительно, будет регулироваться спросом.
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Топ комментарии
+2
А как жыж ковид родимый? Или иго в звании уже до гриппа понизили?
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13.09.2021 10:42
+1
Блин. Но вот откуда они знают какой именно штам вируса гриппа будет в Украине? Такое впечатление создается, что они его сами штампуют.
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13.09.2021 10:35
+1
Они и сами не знают, но бумага всё стерпит. Надо же что-то афишировать. ))
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13.09.2021 11:28
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Блин. Но вот откуда они знают какой именно штам вируса гриппа будет в Украине? Такое впечатление создается, что они его сами штампуют.
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13.09.2021 10:35 Ответить
Поучись в мед - узнаешь.
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13.09.2021 10:38 Ответить
Мне уже поздно.
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13.09.2021 10:39 Ответить
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13.09.2021 10:42 Ответить
Заезженый штамп. Не более. Да и смотря чему учится. Я учусь и сейчас каждый день по своей профессии. Зачем мне ее менять. Если бы я хотел в мед - я бы еще в 83-м прошлого века поступал бы туда.
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13.09.2021 11:11 Ответить
Тогда зачем спрашиваешь?
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13.09.2021 11:13 Ответить
Любопытно.
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13.09.2021 11:25 Ответить
Так в меде удовлетворяют любопытство такой тематикой
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13.09.2021 11:27 Ответить
А завтра мне любопытен будет процесс строительства зданий. Это любопытство тоже в меде удовлетворят? Или таки в архитектурный нужно? Так на все вузы жизни не хватит чтобы окончить.
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13.09.2021 11:32 Ответить
Это любопытство ты можешь удовлетворить устроившись разнорабочим на стройку - и любопытство удовлетворишь, и деньжат на мед подкалымишь
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13.09.2021 11:34 Ответить
А почему по вирусам Вы предложили в вуз? Почему нельзя просто лаборантом типа подай-принеси в лабораторию строится? О, а послезавтра меня заинтересуют квазары во вселенной или термоядерный синтез. Тут куда разнорабочим устраиваться?
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13.09.2021 11:37 Ответить
Можете лаборантом. А еще прикольнее - пациентом
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13.09.2021 11:39 Ответить
Ну пациентом это Вам ближе.
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13.09.2021 12:54 Ответить
Из тебя стрелочник, мягко говоря, слабенький.
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13.09.2021 12:55 Ответить
А причем тут стрелочник. Просто констатация факта. Вы к примеру в качестве пациента на вакцинации были.
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13.09.2021 12:58 Ответить
Я же говорю - никудышний из тебя стрелочник. К примеру, покажи мне документ, или норму Минздрава, согласно которой, любой вакцинируемый счтается пациентом.
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13.09.2021 13:00 Ответить
А как называют человека, который пришел в больницу за получением услуги? Ну никак не клиент.
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13.09.2021 13:02 Ответить
Ну так и покажи мне документ, или норму Минздрава, согласно которой, любой вакцинируемый счтается пациентом.
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13.09.2021 13:03 Ответить
Слабый из тебя стрелочник. А покажи мне документ, или норму Минздрава, согласно которой пришедший за услугой в больницу или клинику не считается пациентом.
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13.09.2021 13:08 Ответить
А любой НЕ считается пациентом, если он не находится на ЛЕЧЕНИИ
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13.09.2021 13:09 Ответить
Они и сами не знают, но бумага всё стерпит. Надо же что-то афишировать. ))
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13.09.2021 11:28 Ответить
Неужели грипп, я думал у нас только один ковид остался.
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13.09.2021 10:36 Ответить
А как жыж ковид родимый? Или иго в звании уже до гриппа понизили?
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13.09.2021 10:42 Ответить
круто... а Дания уже забила на эту тягомотину.....
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13.09.2021 16:20 Ответить
 
 