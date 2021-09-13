Циркуляция трех штаммов гриппа ожидается в Украине в 2021-2022 году, - Кузин
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В 2021-2022 году в Украине ожидается аналогичный эпидемический сезон гриппа, как и в прошлом году - циркуляция штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2. Он не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни.
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в онлайн-интервью с Екатериной Булавиновой, медицинским експертом UNICEF, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По его словам, в прошлом году очень много людей болели гриппом и еще больше - получили или тяжелое течение, или столкнулись с отдаленными последствиями перенесенного заболевания.
"С июня мы начали работать с представителями фармацевтического сектора для того, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин. Также сейчас проводятся переговоры о передаче в пределах гуманитарной помощи по механизму PIVI бесплатных вакцин для прививки врачей (почти 30 тыс. доз). Мы рассчитываем, что медицинских работников, (по крайней мере тех, которые работают в "ковидних" больницах), мы сможем вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи ", - сказал Кузин.
Относительно аптечной сети, туда в этом году доставят большее количество вакцин, чем в прошлом году - примерно миллион доз. Но окончательное количество, действительно, будет регулироваться спросом.
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