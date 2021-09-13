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грип (304) МОЗ (3882) Ігор Кузін (304)

Циркуляція трьох штамів грипу очікується в Україні в 2021-2022 році, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Циркуляція трьох штамів грипу очікується в Україні в 2021-2022 році, - Кузін

У 2021-2022 році в Україні очікується аналогічний епідемічний сезон грипу, як і минулого року - циркуляція штамів B/Washington, H1N1 та H3N2. Він не буде відрізнятися появою нових штамів або прогнозами щодо більш тяжкого перебігу хвороби.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я-головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в онлайн-інтерв'ю з Катериною Булавіновою, медичним експертом UNICEF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За його словами, минулого року дуже багато людей хворіли на грип і ще більше — отримали або важкий перебіг, або стикнулися з віддаленими наслідками перенесеного захворювання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щеплення проти грипу можна робити між першою і другою вакциною від COVID-19, але з інтервалом у 14 днів, - Кузін. ВIДЕО

"Із червня ми почали працювати з представниками фармацевтичного сектору для того, щоб виділити для України більшу кількість вакцин. Також зараз проводяться перемовини щодо передачі в межах гуманітарної допомоги за механізмом PIVI безкоштовних вакцин для щеплення лікарів (майже 30 тисяч доз). Ми розраховуємо, що медичних працівників, (принаймні тих, які працюють у "ковідних" лікарнях), ми зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно за рахунок гуманітарної допомоги", — сказав Кузін.

Щодо аптечної мережі, до неї цьогоріч доставлять більшу кількість вакцин, ніж минулого року, — приблизно мільйон доз. Але остаточні кількості, дійсно, будуть регулюватися попитом.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
А как жыж ковид родимый? Или иго в звании уже до гриппа понизили?
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13.09.2021 10:42
+1
Блин. Но вот откуда они знают какой именно штам вируса гриппа будет в Украине? Такое впечатление создается, что они его сами штампуют.
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13.09.2021 10:35
+1
Они и сами не знают, но бумага всё стерпит. Надо же что-то афишировать. ))
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13.09.2021 11:28
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Блин. Но вот откуда они знают какой именно штам вируса гриппа будет в Украине? Такое впечатление создается, что они его сами штампуют.
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13.09.2021 10:35 Відповісти
Поучись в мед - узнаешь.
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13.09.2021 10:38 Відповісти
Мне уже поздно.
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13.09.2021 10:39 Відповісти
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13.09.2021 10:42 Відповісти
Заезженый штамп. Не более. Да и смотря чему учится. Я учусь и сейчас каждый день по своей профессии. Зачем мне ее менять. Если бы я хотел в мед - я бы еще в 83-м прошлого века поступал бы туда.
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13.09.2021 11:11 Відповісти
Тогда зачем спрашиваешь?
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13.09.2021 11:13 Відповісти
Любопытно.
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13.09.2021 11:25 Відповісти
Так в меде удовлетворяют любопытство такой тематикой
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13.09.2021 11:27 Відповісти
А завтра мне любопытен будет процесс строительства зданий. Это любопытство тоже в меде удовлетворят? Или таки в архитектурный нужно? Так на все вузы жизни не хватит чтобы окончить.
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13.09.2021 11:32 Відповісти
Это любопытство ты можешь удовлетворить устроившись разнорабочим на стройку - и любопытство удовлетворишь, и деньжат на мед подкалымишь
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13.09.2021 11:34 Відповісти
А почему по вирусам Вы предложили в вуз? Почему нельзя просто лаборантом типа подай-принеси в лабораторию строится? О, а послезавтра меня заинтересуют квазары во вселенной или термоядерный синтез. Тут куда разнорабочим устраиваться?
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13.09.2021 11:37 Відповісти
Можете лаборантом. А еще прикольнее - пациентом
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13.09.2021 11:39 Відповісти
Ну пациентом это Вам ближе.
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13.09.2021 12:54 Відповісти
Из тебя стрелочник, мягко говоря, слабенький.
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13.09.2021 12:55 Відповісти
А причем тут стрелочник. Просто констатация факта. Вы к примеру в качестве пациента на вакцинации были.
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13.09.2021 12:58 Відповісти
Я же говорю - никудышний из тебя стрелочник. К примеру, покажи мне документ, или норму Минздрава, согласно которой, любой вакцинируемый счтается пациентом.
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13.09.2021 13:00 Відповісти
А как называют человека, который пришел в больницу за получением услуги? Ну никак не клиент.
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13.09.2021 13:02 Відповісти
Ну так и покажи мне документ, или норму Минздрава, согласно которой, любой вакцинируемый счтается пациентом.
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13.09.2021 13:03 Відповісти
Слабый из тебя стрелочник. А покажи мне документ, или норму Минздрава, согласно которой пришедший за услугой в больницу или клинику не считается пациентом.
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13.09.2021 13:08 Відповісти
А любой НЕ считается пациентом, если он не находится на ЛЕЧЕНИИ
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13.09.2021 13:09 Відповісти
Они и сами не знают, но бумага всё стерпит. Надо же что-то афишировать. ))
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13.09.2021 11:28 Відповісти
Неужели грипп, я думал у нас только один ковид остался.
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13.09.2021 10:36 Відповісти
А как жыж ковид родимый? Или иго в звании уже до гриппа понизили?
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13.09.2021 10:42 Відповісти
круто... а Дания уже забила на эту тягомотину.....
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13.09.2021 16:20 Відповісти
 
 