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паспорт (1134) Дія (354)

Три типа паспорта уже доступны в "Дії"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Три типа паспорта уже доступны в

Теперь в приложении "Дія" отображаются небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт подтянется у вас автоматически.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал приложения.

Отмечается, что в Украине загранпаспортом в приложении "Дія" можно пользоваться так же, как и обычным внутренним. Однако для выезда за границу он не подойдет.

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На сегодняшний день в "Дії" доступны три типа паспорта: 

- ID-карта
- биометрический загранпаспорт
- небиометрический зарубежный, выданный после 2015 года

Паспорт-книжечка пока не отображается.
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Как пользоваться паспортом в Дие? Да никак.

Хотя стоп! Показывал в одном месте чтоб скидку на ДР сделали. Прокатило.

А нотариус долго ржал, что от паспорта, что от налогового кода
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13.09.2021 13:34 Ответить
наверное, фотка понравилась
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13.09.2021 14:24 Ответить
"загранпаспортом в приложении "Дія" можно пользоваться так же, как и обычным внутренним. Однако для выезда за границу он не подойдет."

...такой же точно, но другой!
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13.09.2021 18:10 Ответить
 
 