Три типа паспорта уже доступны в "Дії"
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Теперь в приложении "Дія" отображаются небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт подтянется у вас автоматически.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал приложения.
Отмечается, что в Украине загранпаспортом в приложении "Дія" можно пользоваться так же, как и обычным внутренним. Однако для выезда за границу он не подойдет.
На сегодняшний день в "Дії" доступны три типа паспорта:
- ID-карта
- биометрический загранпаспорт
- небиометрический зарубежный, выданный после 2015 года
Паспорт-книжечка пока не отображается.
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Хотя стоп! Показывал в одном месте чтоб скидку на ДР сделали. Прокатило.
А нотариус долго ржал, что от паспорта, что от налогового кода
...такой же точно, но другой!