Три типи паспорта вже доступні в "Дії"

Тепер в застосунку "Дія" відображаються небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал застосунку.

Зазначається, що в Україні закордонним паспортом в застосунку "Дія" можна користуватися так само, як і звичайним внутрішнім. Однак для виїзду за кордон він не підійде.

На сьогоднішній день в "Дії" доступні три типи паспорта:

- ID-картка;

- біометричний закордонний паспорт;

- небіометричний зарубіжний, виданий після 2015 року

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Паспорт-книжечка поки не відображається.