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Три типи паспорта вже доступні в "Дії"

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Три типи паспорта вже доступні в

Тепер в застосунку "Дія" відображаються небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал застосунку.

Зазначається, що в Україні закордонним паспортом в застосунку "Дія" можна користуватися так само, як і звичайним внутрішнім. Однак для виїзду за кордон він не підійде.

На сьогоднішній день в "Дії" доступні три типи паспорта:

- ID-картка;

- біометричний закордонний паспорт;

- небіометричний зарубіжний, виданий після 2015 року

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Паспорт-книжечка поки не відображається.

Автор: Анастасія Потіха
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Как пользоваться паспортом в Дие? Да никак.

Хотя стоп! Показывал в одном месте чтоб скидку на ДР сделали. Прокатило.

А нотариус долго ржал, что от паспорта, что от налогового кода
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13.09.2021 13:34 Відповісти
наверное, фотка понравилась
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13.09.2021 14:24 Відповісти
"загранпаспортом в приложении "Дія" можно пользоваться так же, как и обычным внутренним. Однако для выезда за границу он не подойдет."

...такой же точно, но другой!
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13.09.2021 18:10 Відповісти
 
 