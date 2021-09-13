Вспышки коронавируса после празднования Рош ха-Шана в Умани нет, - ОГА
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Черкасские и уманские чиновники отрицают вспышку коронавируса в Умани, о чем накануне заявили в Израиле.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в управлении здравоохранения Черкасской ОГА.
"Никакой вспышки болезни в Умани мы не наблюдаем", - утверждает начальник Управления здравоохранения Черкасской ОГА Юрий Савенко.
По словам заместителя председателя Черкасской ОГА Ларисы Кошевой, информация о 1 439 хасидах-паломниках, у которых по возвращении в Израиль из Умани обнаружили коронавирус, является преувеличением или недоразумением.
Председатель Уманской РГА Игорь Миклащук подтвердил, что в Умани никакой вспышки болезни пока не наблюдают.
"Если бы на самом деле среди хасидов обнаружили 1400 больных, то в Умани уже был бы мор. Однако, ничего подобного мы не наблюдаем", - подчеркнул Миклащук.
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Кому верить?
Одним надо впердолить третью дозу поголовно, другим штоп с Киева не ругали.
Плюс подварианты: с одной стороны поголовный тест всех прибывших, с другой - только тех, кому надо (куда-то ехать, реально заболел)
Надо ваЗЕлина в Умань свозить, может мозги появятся...