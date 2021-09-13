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Вспышки коронавируса после празднования Рош ха-Шана в Умани нет, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вспышки коронавируса после празднования Рош ха-Шана в Умани нет, - ОГА

Черкасские и уманские чиновники отрицают вспышку коронавируса в Умани, о чем накануне заявили в Израиле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в управлении здравоохранения Черкасской ОГА.

"Никакой вспышки болезни в Умани мы не наблюдаем", - утверждает начальник Управления здравоохранения Черкасской ОГА Юрий Савенко.

По словам заместителя председателя Черкасской ОГА Ларисы Кошевой, информация о 1 439 хасидах-паломниках, у которых по возвращении в Израиль из Умани обнаружили коронавирус, является преувеличением или недоразумением.

Председатель Уманской РГА Игорь Миклащук подтвердил, что в Умани никакой вспышки болезни пока не наблюдают.

"Если бы на самом деле среди хасидов обнаружили 1400 больных, то в Умани уже был бы мор. Однако, ничего подобного мы не наблюдаем", - подчеркнул Миклащук.

Также смотрите: Паломники-хасиды начали выезжать из Умани, - Нацполиция. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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зато есть в Израиле.
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13.09.2021 14:09 Ответить
Или официальные власти Израиля врут или уманские местные власти врут.

Кому верить?
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13.09.2021 14:11 Ответить
Думаю и те, и те.

Одним надо впердолить третью дозу поголовно, другим штоп с Киева не ругали.

Плюс подварианты: с одной стороны поголовный тест всех прибывших, с другой - только тех, кому надо (куда-то ехать, реально заболел)
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13.09.2021 15:50 Ответить
Больные есть,а заболевших нет. Или врут израильские евреи или украинские евреи.
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13.09.2021 14:13 Ответить
Називається , нацилаваліся могили Цадіка Нахмана , шо ті паломніки ікон в РПЦ.
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13.09.2021 14:14 Ответить
Вспышку хасиды увезли с собой в Израиль.
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13.09.2021 14:15 Ответить
Просто в Умани целебная природа, вот евреи и вылечились.

Надо ваЗЕлина в Умань свозить, может мозги появятся...
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13.09.2021 14:16 Ответить
Вспышка уехала домой
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13.09.2021 14:16 Ответить
Шкандаль, однако! Вышедший на международный уровень! Это ведь только начало, как мне кажется. Это ж надо такое: прибыло три дивизии здоровых хасидов. Ну ведь здоровых же, судя по их бумагам, да? Пробухали они в Умани несколько деньков и понесли потери... Это что же получается???
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13.09.2021 14:34 Ответить
А що вже всі ******** поїхали?
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13.09.2021 14:38 Ответить
спалах виїхав в турне в Ізраїль
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13.09.2021 14:38 Ответить
Будет. Ожидайте.
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13.09.2021 15:45 Ответить
 
 