Спалаху коронавірусу після святкування Рош га-Шану в Умані немає, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Черкаські й уманські чиновники заперечують спалах коронавірусу в Умані, про що напередодні заявили в Ізраїлі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Черкаської ОДА.
"Жодного спалаху хвороби в Умані ми не спостерігаємо", – стверджує начальник Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА Юрій Савенко.
За словами заступниці голови Черкаської ОДА Лариси Кошової, інформація про 1439 хасидів-паломників, у яких після повернення в Ізраїль з Умані виявили коронавірус, є перебільшенням або непорозумінням.
Голова Уманської РДА Ігор Миклащук підтвердив, що в Умані ніякого спалаху хвороби поки не спостерігають.
"Якби насправді серед хасидів виявили 1400 хворих, то в Умані вже був би мор. Однак нічого подібного ми не спостерігаємо", – наголосив Миклащук.
Будь ласка, зачекайте...
Кому верить?
Одним надо впердолить третью дозу поголовно, другим штоп с Киева не ругали.
Плюс подварианты: с одной стороны поголовный тест всех прибывших, с другой - только тех, кому надо (куда-то ехать, реально заболел)
Надо ваЗЕлина в Умань свозить, может мозги появятся...