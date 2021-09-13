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Спалаху коронавірусу після святкування Рош га-Шану в Умані немає, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Спалаху коронавірусу після святкування Рош га-Шану в Умані немає, - ОДА

Черкаські й уманські чиновники заперечують спалах коронавірусу в Умані, про що напередодні заявили в Ізраїлі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Черкаської ОДА.

"Жодного спалаху хвороби в Умані ми не спостерігаємо", – стверджує начальник Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА Юрій Савенко.

За словами заступниці голови Черкаської ОДА Лариси Кошової, інформація про 1439 хасидів-паломників, у яких після повернення в Ізраїль з Умані виявили коронавірус, є перебільшенням або непорозумінням.

Голова Уманської РДА Ігор Миклащук підтвердив, що в Умані ніякого спалаху хвороби поки не спостерігають.

"Якби насправді серед хасидів виявили 1400 хворих, то в Умані вже був би мор. Однак нічого подібного ми не спостерігаємо", – наголосив Миклащук.

Також дивіться: Паломники-хасиди почали виїжджати з Умані, - Нацполіція. ВІДЕО

Автор: Наталя Джума
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зато есть в Израиле.
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13.09.2021 14:09 Відповісти
Или официальные власти Израиля врут или уманские местные власти врут.

Кому верить?
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13.09.2021 14:11 Відповісти
Думаю и те, и те.

Одним надо впердолить третью дозу поголовно, другим штоп с Киева не ругали.

Плюс подварианты: с одной стороны поголовный тест всех прибывших, с другой - только тех, кому надо (куда-то ехать, реально заболел)
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13.09.2021 15:50 Відповісти
Больные есть,а заболевших нет. Или врут израильские евреи или украинские евреи.
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13.09.2021 14:13 Відповісти
Називається , нацилаваліся могили Цадіка Нахмана , шо ті паломніки ікон в РПЦ.
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13.09.2021 14:14 Відповісти
Вспышку хасиды увезли с собой в Израиль.
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13.09.2021 14:15 Відповісти
Просто в Умани целебная природа, вот евреи и вылечились.

Надо ваЗЕлина в Умань свозить, может мозги появятся...
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13.09.2021 14:16 Відповісти
Вспышка уехала домой
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13.09.2021 14:16 Відповісти
Шкандаль, однако! Вышедший на международный уровень! Это ведь только начало, как мне кажется. Это ж надо такое: прибыло три дивизии здоровых хасидов. Ну ведь здоровых же, судя по их бумагам, да? Пробухали они в Умани несколько деньков и понесли потери... Это что же получается???
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13.09.2021 14:34 Відповісти
А що вже всі ******** поїхали?
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13.09.2021 14:38 Відповісти
спалах виїхав в турне в Ізраїль
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13.09.2021 14:38 Відповісти
Будет. Ожидайте.
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13.09.2021 15:45 Відповісти
 
 