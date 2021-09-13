Спалаху коронавірусу після святкування Рош га-Шану в Умані немає, - ОДА

Черкаські й уманські чиновники заперечують спалах коронавірусу в Умані, про що напередодні заявили в Ізраїлі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Черкаської ОДА.

"Жодного спалаху хвороби в Умані ми не спостерігаємо", – стверджує начальник Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА Юрій Савенко.

За словами заступниці голови Черкаської ОДА Лариси Кошової, інформація про 1439 хасидів-паломників, у яких після повернення в Ізраїль з Умані виявили коронавірус, є перебільшенням або непорозумінням.

Голова Уманської РДА Ігор Миклащук підтвердив, що в Умані ніякого спалаху хвороби поки не спостерігають.

"Якби насправді серед хасидів виявили 1400 хворих, то в Умані вже був би мор. Однак нічого подібного ми не спостерігаємо", – наголосив Миклащук.

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