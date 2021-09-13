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омбудсмен (577) слив информации (49) защита персональных данных (39)

В Интернете обнаружена база, содержащая 53 млн записей с персональными данными украинцев, - Офис омбудсмена

Новости Цензор.НЕТ Технологии

В Интернете обнаружена база, содержащая 53 млн записей с персональными данными украинцев, - Офис омбудсмена

В сети обнаружена база данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей с личной информацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Сотрудниками департамента в сфере защиты персональных данных секретариата уполномоченного... на одном из веб-сайтов в сети "Интернет" обнаружена база данных жителей Украины, которая может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры" , - говорится в сообщении.

В базе может содержаться почти 53 миллиона записей.

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Офис омбудсмена направил письмо "о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятия соответствующих мер реагирования" в Нацполиции.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
А что ссылку трудно выложить на базу шоб скачать?
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13.09.2021 16:37
+10
Цифровизация, понимаешь. Дия-шмия всякая.
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13.09.2021 16:35
+9
100% Дия, она такая, её ещё никто не хакнул. Наверное потому что и так всё в интернете валяется.
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13.09.2021 16:41
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Цифровизация, понимаешь. Дия-шмия всякая.
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13.09.2021 16:35 Ответить
100% Дия, она такая, её ещё никто не хакнул. Наверное потому что и так всё в интернете валяется.
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13.09.2021 16:41 Ответить
Так а зачем ломиться в запертые двери. Кстати, очень много информации в соцсетях люди о себе выкладывают сами. Ну а остальное продается-покупается.
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13.09.2021 16:56 Ответить
в Україні взагалі немає 53 млн. жителів, а в Дії тим більше стільки не набереться
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13.09.2021 17:45 Ответить
А что ссылку трудно выложить на базу шоб скачать?
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13.09.2021 16:37 Ответить
Чисто посмотреть.
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13.09.2021 17:26 Ответить
http://nomer-org.website/allukraina/
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13.09.2021 17:53 Ответить
Це удже застаріла база. Там моє місце реєстрації ще 20-річної давнини. Молоді 25 і менше років там майже нема.
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13.09.2021 19:43 Ответить
Где-то середина 90-х
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13.09.2021 20:55 Ответить
ближче до кінця. В мене там реєстрація 97-99 років
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14.09.2021 06:57 Ответить
Я думаю, це Номер.орг (гугліть), а 53 млн. тому, що дані достатньо старі.
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13.09.2021 18:05 Ответить
Ось вам і "зелена дигіталізація"
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13.09.2021 16:38 Ответить
А зламувати необовʼязково. У безпеці будь якої организації саме слабке звено інсайд. Можна як завгодно захищати зовнішній периметр, а інсайдер зведе всі зусилля нанівець одномоментно. До того ж інсайдер вже дає рафіновану інформацію. А інформація завжди недешево коштувала. Так що можна вважати, що таке буде траплятися дуже часто, якщо не регулярно. І тим частіше чим більше інформації будуть оцифровувати.
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13.09.2021 16:48 Ответить
ойц... как жеж так??? и куды теперя бечь ? )))

и думай теперь какая тварь и какой информацией воспользуется )))
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13.09.2021 16:41 Ответить
Скоро вже бомжі змагатимуться в кого більша база персональних даних, а ЗЄшобла втиратиме що "Дію" не можливо зламати.
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13.09.2021 16:41 Ответить
Это больше, чем украинцев. Кого туда еще впихнули? "Братьев" наших старших?
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13.09.2021 16:44 Ответить
Смотря что понимать под записью информации. Просто информация по одному человеку может в базе данных занимать несколько строк.
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13.09.2021 16:49 Ответить
Проснулись! Эта "база" - просто типа телефонного справочника, существует уже лет 20, а может и больше. Пинкертоны, блин.

вся украина жители
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13.09.2021 16:47 Ответить
И данные там лет 15 не обновлялись
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13.09.2021 16:50 Ответить
А с чего Вы взяли, что это именно телефонный справочник?
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13.09.2021 16:50 Ответить
Все как в телефоном справочнике, кроме, разве даты рождения. Когда нужно вспомнить ДР знакомых - пользуюсь, удобно.
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13.09.2021 16:56 Ответить
А разве у знакомых нет смартфонов? Они в вайбере/телеге/ватсапе не зарегистрированы?
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13.09.2021 17:03 Ответить
У меня некоторые знакомые никогда не вкладывают свои реальные данные в приложениях. Скорее всего, правильно делают.
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13.09.2021 22:19 Ответить
Я в инете с 1998 года плотно. Еще с тех пор взял за правило, что личная жизнь это одно - интернет совсем другое. Лишний раз таблосветить в инете не лучшее решение.
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13.09.2021 22:22 Ответить
передайте своим знакомым, шо они smart people...
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14.09.2021 07:10 Ответить
лет 20 существует, а нашли только сейчас
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14.09.2021 08:33 Ответить
Ссылку бы дали чтоли))
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13.09.2021 16:49 Ответить
Введи в поиск
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13.09.2021 16:50 Ответить
http://nomer-org.website/allukraina/
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13.09.2021 17:55 Ответить
не открывается
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14.09.2021 09:20 Ответить
дела программерские....
Никогда не понимал почему переставление функций, шо были слева - направо, а тех шо были справа - вверх и в левый угол и при етом половина пересавлялок не работает - называется "новой версией сайта".
Никакого нового functionality на сайте нет, только перестало работать многое из того, шо работало, если тебе повезло и ты его нашел.
Радует неуемное стремление программеров перейти от тебов к меню на 2-3 "менюшки", там где оно абсолютно не требуется, но зато клыков получается в 2 раза больше.
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13.09.2021 16:49 Ответить
Деньги на модернизацию сайтов выделяются за полгода до выборов.
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13.09.2021 17:04 Ответить
не утверждаю бо не знаю, а когда не знаю - обычно просто молчу...
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14.09.2021 07:07 Ответить
Зате замість оригінальної,впізнаваної,зручної версії,маємо щось подібне до gordonua,чи уп'ячки.

Може хтось заздрить суперській угоді Притули ?

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13.09.2021 17:27 Ответить
Кнопку "Вверх" потеряли
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13.09.2021 20:58 Ответить
Странно, что эта база еще не дополнена данными из e-health и записями телефонных разговоров от операторов.
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13.09.2021 16:59 Ответить
смартфон, это кащеева игла, каждого негомо сапиенса, его приобредшего ...смотрите что происходит, сегодня при регистрации на любой, даже самый занюханный сайт, требуют почту, через нее, чуть посложнее, но на владельца аккаунта, с его полными данными, выйти можна, с "клавкой" немного поковырявшись))..а фейсбук, ОК, и др. побольше которые, поизветснее, те, вашше охренели, те через день- два после регистрации на них через почту, вывешивают у вас на стр., которую вы даже толком и оформить не успели, банер потешный..в в вашем аккаунте кто то порылся, нам нужен еще и ваш № тел... и все, банер не снимут, пока из вас тел. не "выдавят"))..со мной подбное происходило не раз, но ушлые поцы эти посланы були лесом..а я без фб, ок, и др. известных ресурсов остался ..ну и х. с ними...с ресурсами этими. на которых спецслужбы вражьи пасутся, что бараны на полоныне))).. ...
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13.09.2021 17:13 Ответить
А теперь еще цифровые паспорта хотят ввести - этож уязвимость государства! Виртуализировать банки. Без бумажных носителей, без реальных банковских отделений это капец....
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13.09.2021 18:49 Ответить
Все. Перепис населення можна й не проводити.
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13.09.2021 19:00 Ответить
может ..может сожет..
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13.09.2021 19:40 Ответить
Это просто так совпало, что ЗЕленые криворукие диджитализаторы уже 2 года, как обрабатывают личные данные украинцев.

Ставьте себе дырявую Дию!!! Подходите, не стесняйтесь.
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13.09.2021 20:18 Ответить
В Україні стільки людей немає! За Зє-вялічайшега проголосували 12.5 млн. цо згідно всім зеленим тримбіта складає 73% населення! То звідки 53? ... А а а а! Згадав, перед виборами в 2019 році друкували подвійну кількість бюлетеней, на вся кипадок замість законого надлишку 1.5% .То мабуть ті бюлетні зайшли!
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13.09.2021 21:19 Ответить
 
 