В Интернете обнаружена база, содержащая 53 млн записей с персональными данными украинцев, - Офис омбудсмена
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В сети обнаружена база данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей с личной информацией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
"Сотрудниками департамента в сфере защиты персональных данных секретариата уполномоченного... на одном из веб-сайтов в сети "Интернет" обнаружена база данных жителей Украины, которая может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры" , - говорится в сообщении.
В базе может содержаться почти 53 миллиона записей.
Офис омбудсмена направил письмо "о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятия соответствующих мер реагирования" в Нацполиции.
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и думай теперь какая тварь и какой информацией воспользуется )))
вся украина жители
Никогда не понимал почему переставление функций, шо были слева - направо, а тех шо были справа - вверх и в левый угол и при етом половина пересавлялок не работает - называется "новой версией сайта".
Никакого нового functionality на сайте нет, только перестало работать многое из того, шо работало, если тебе повезло и ты его нашел.
Радует неуемное стремление программеров перейти от тебов к меню на 2-3 "менюшки", там где оно абсолютно не требуется, но зато клыков получается в 2 раза больше.
Може хтось заздрить суперській угоді Притули ?
Ставьте себе дырявую Дию!!! Подходите, не стесняйтесь.
Вот пр№дурки! Это был простой интернет-телефонный справочник!
А роздули новость то как ? Просто людям не хрен чем заняться и нечего показать в своей работе вот и придумывают себе "достижения" за государственный счет !
Раскрытие кибер-преступления века!! Им нужно поднять зарплату с пол миллиона к миллиону, молодцы! ))