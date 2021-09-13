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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26018) прокуратура (4869) судья (2576) государственная измена (950)

Прокуратура АРК обвиняет в госизмене двух крымских судей, штрафовавших крымскотатарских активистов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Прокуратура АРК обвиняет в госизмене двух крымских судей, штрафовавших крымскотатарских активистов

Прокуратура АР Крым и Севастополя направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших судей с полуострова по статье "государственная измена".

"Досудебным расследованием установлено, что после оккупации полуострова, в 2014 году, обвиняемые изменили присяге на верность народу Украины, заняв должности в незаконно созданных Бахчисарайском районном суде Республики Крым и Советском районном суде Республики Крым", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы прокуратуры.

На своих "должностях" обвиняемые признали четырех крымских татар виновными в организации массовой акции и оштрафовали.

"Речь идет о событиях 3 мая 2014 года, когда председателю Меджлиса крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву оккупационная администрация РФ запретила въезд в Крым. Тогда, в знак протеста, выступая против оккупации, крымчане перекрыли дорогу на нескольких участках трасс Симферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, Симферополь-Феодосия-Керчь и др.", - уточнили в прокуратуре.

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Отмечается, что таким образом указанные судьи "способствовали в переходу судебной системы Украины, которая действовала в АР Крым, на отправление правосудия в соответствии с законодательством государства-оккупанта, а также оказывали помощь в подавлении сопротивления оккупации полуострова".

Автор: Анна Судак
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ага, а когда вернем Крым, они через суд, докажут что их вообще не увольняли, и Украина еще им зарплату выплатит за все годы, как уже сейчас сделали сотни донбасских и тех судей кто Майдановцев помогал убивать. У нас за 30 лет не одного судью и не одного врача не посадили по одной простой причине - круговая порука, не один врачь не скажет, что в смерти виноват врачь, и у судей та же фигня .
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13.09.2021 18:38 Ответить
 
 