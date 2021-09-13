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Фильм об украинской гимнастке выдвинули на "Оскар"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Фильм об украинской гимнастке выдвинули на

Ленту "Ольга" создали совместно кинематографисты из Украины, Франции и Швейцарии. Ранее она получила награду на Каннском фестивале.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Lb.ua.

Картина стала претендентом в номинации на лучший международный художественный фильм.

Лента создавалась совместными усилиями Швейцарии, Украины и Франции. Первая, к слову, и выдвинула фильм на номинацию.

Действие ленты происходят в 2013 году. 15-летняя гимнастка должна выбрать между Швейцарией, где она готовится к чемпионату Европы в рамках подготовки к Олимпиаде, и Украиной, где ее мать-журналист освещает события Революции Достоинства.

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Лента уже получила признание на Каннском кинофестивале. Во Франции "Ольга" удостоилась награды за лучший сценарий секции "Неделя критики".

Главные роли исполнили украинские гимнастки Анастасия Будяшкина и Сабрина Рубцова.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Тут я- не очень. Возраст таки сказывается. Потому, для меня, навсегда, понятия Ольга и Гимнастика всегда сольются в Одно: в Великолепную Ольгу Корбут! Такого не было, нет и уже не будет. Её трюки были впоследствии запрещены. Думается- не напрасно. Это была Фантастика на грани самоуничтожения... Но! Это Ведь Было! И я видел Это в прямом эфире...

Рекомендую посмотреть то, что вы Никогда Более Не Увидите:

https://www.youtube.com/watch?v=fd3EIyjCOH0
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13.09.2021 19:38
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Тут я- не очень. Возраст таки сказывается. Потому, для меня, навсегда, понятия Ольга и Гимнастика всегда сольются в Одно: в Великолепную Ольгу Корбут! Такого не было, нет и уже не будет. Её трюки были впоследствии запрещены. Думается- не напрасно. Это была Фантастика на грани самоуничтожения... Но! Это Ведь Было! И я видел Это в прямом эфире...

Рекомендую посмотреть то, что вы Никогда Более Не Увидите:

https://www.youtube.com/watch?v=fd3EIyjCOH0
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13.09.2021 19:38 Ответить
и я считала о Корбут,это был высший пилотаж!
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13.09.2021 20:53 Ответить
А еще Корбут была воровкой. Больная клептоманией с детства.
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13.09.2021 21:50 Ответить
Напрасно.
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13.09.2021 19:41 Ответить
Почему напрасно?
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13.09.2021 19:59 Ответить
Ему ничего не светит.
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13.09.2021 21:01 Ответить
Это тебе, Свэта, особо ничего не светит. Дешевым троллям обычно платят мало
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13.09.2021 21:26 Ответить
Не унижайте себя хамством. Фильм слабый.
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13.09.2021 21:31 Ответить
Кому как. Если Вам не понравился фильм, это не значит, что он так же не понравится всем. А значит, так категорично комментировать - абсолютно некорректно.
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13.09.2021 21:40 Ответить
Я высказала своё мнение без оскорблений.
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13.09.2021 21:52 Ответить
А где его можно посмотреть? Вроде еще не выпускали в прокат...
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13.09.2021 21:51 Ответить
Проблема в тому, що при СРСР дітей брали до розробки в вихід на олімпійські висоти і тупо калічили. Калічине не дававши часу на оновлення та розвитку організму. Гнітили постійними жорсткими фізичними навантаженнями.

Як висновок, мали роботизованих живих ляльок, котрі творили просто чудеса. А яке в них подальше життя буде, усім плювати. А були то вже - інваліди.

Корбут до речі, як? Вона ж в Америку поїхала, те її і врятувало від долі Олени Мухіної.
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13.09.2021 21:29 Ответить
Чушь. Полнейшая чушь. Её спасло иное, к судьбе несчастной Мухиной- никакого отношения. То есть- восе никакого. И давайте не спорить.
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13.09.2021 21:43 Ответить
А ось що б не сперечатись, аргументуйте. А то виглядає як випердиш.
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14.09.2021 07:08 Ответить
Судьба молодых гимнастов всегда находит отклик в сердцах народа. Кстати, можно сравнить фантастическую гимнастику со спортивной, насколько они не сильно отличаются друг от друга. Фантастическую рекомендую посмотреть в аниме Самурай-гимнаст https://kinotochka.co/15782-samuray-gimnast-1-sezon-2020.html.
И это повод восхищаться нашими спортсменами.
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06.10.2021 16:47 Ответить
 
 