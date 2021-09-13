Фильм об украинской гимнастке выдвинули на "Оскар"

Ленту "Ольга" создали совместно кинематографисты из Украины, Франции и Швейцарии. Ранее она получила награду на Каннском фестивале.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Lb.ua.

Картина стала претендентом в номинации на лучший международный художественный фильм.

Лента создавалась совместными усилиями Швейцарии, Украины и Франции. Первая, к слову, и выдвинула фильм на номинацию.

Действие ленты происходят в 2013 году. 15-летняя гимнастка должна выбрать между Швейцарией, где она готовится к чемпионату Европы в рамках подготовки к Олимпиаде, и Украиной, где ее мать-журналист освещает события Революции Достоинства.

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Лента уже получила признание на Каннском кинофестивале. Во Франции "Ольга" удостоилась награды за лучший сценарий секции "Неделя критики".

Главные роли исполнили украинские гимнастки Анастасия Будяшкина и Сабрина Рубцова.