Фільм про українську гімнастку висунули на "Оскар"
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Стрічку "Ольга" створили спільно кінематографісти з України, Франції та Швейцарії. Раніше вона отримала нагороду на Каннському фестивалі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Lb.ua.
Картина стала претендентом у номінації на найкращий міжнародний художній фільм.
Стрічка створювалася спільними зусиллями Швейцарії, України і Франції. Перша, до слова, і висунула фільм на номінацію.
Дія стрічки відбувається в 2013 році. 15-річна гімнастка має вибрати між Швейцарією, де вона готується до чемпіонату Європи в межах підготовки до Олімпіади, і Україною, де її мати-журналістка висвітлює події Революції Гідності.
Стрічка вже отримала визнання на Каннському кінофестивалі. У Франції "Ольга" удостоїлася нагороди за найкращий сценарій секції "Тиждень критики".
Головні ролі виконали українські гімнастки Анастасія Будяшкіна і Сабріна Рубцова.
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Рекомендую посмотреть то, что вы Никогда Более Не Увидите:
https://www.youtube.com/watch?v=fd3EIyjCOH0
Як висновок, мали роботизованих живих ляльок, котрі творили просто чудеса. А яке в них подальше життя буде, усім плювати. А були то вже - інваліди.
Корбут до речі, як? Вона ж в Америку поїхала, те її і врятувало від долі Олени Мухіної.
И это повод восхищаться нашими спортсменами.