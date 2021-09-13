УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12400 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
7 795 17
кіно (682) Оскар (45) Швейцарія (393)

Фільм про українську гімнастку висунули на "Оскар"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Фільм про українську гімнастку висунули на

Стрічку "Ольга" створили спільно кінематографісти з України, Франції та Швейцарії. Раніше вона отримала нагороду на Каннському фестивалі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Lb.ua.

Картина стала претендентом у номінації на найкращий міжнародний художній фільм.

Стрічка створювалася спільними зусиллями Швейцарії, України і Франції. Перша, до слова, і висунула фільм на номінацію.

Дія стрічки відбувається в 2013 році. 15-річна гімнастка має вибрати між Швейцарією, де вона готується до чемпіонату Європи в межах підготовки до Олімпіади, і Україною, де її мати-журналістка висвітлює події Революції Гідності.

Дивіться також: Стрічка про українську гімнастку "Ольга" отримала нагороду на Каннському фестивалі. ФОТО

Стрічка вже отримала визнання на Каннському кінофестивалі. У Франції "Ольга" удостоїлася нагороди за найкращий сценарій секції "Тиждень критики".

Головні ролі виконали українські гімнастки Анастасія Будяшкіна і Сабріна Рубцова.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Тут я- не очень. Возраст таки сказывается. Потому, для меня, навсегда, понятия Ольга и Гимнастика всегда сольются в Одно: в Великолепную Ольгу Корбут! Такого не было, нет и уже не будет. Её трюки были впоследствии запрещены. Думается- не напрасно. Это была Фантастика на грани самоуничтожения... Но! Это Ведь Было! И я видел Это в прямом эфире...

Рекомендую посмотреть то, что вы Никогда Более Не Увидите:

https://www.youtube.com/watch?v=fd3EIyjCOH0
показати весь коментар
13.09.2021 19:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут я- не очень. Возраст таки сказывается. Потому, для меня, навсегда, понятия Ольга и Гимнастика всегда сольются в Одно: в Великолепную Ольгу Корбут! Такого не было, нет и уже не будет. Её трюки были впоследствии запрещены. Думается- не напрасно. Это была Фантастика на грани самоуничтожения... Но! Это Ведь Было! И я видел Это в прямом эфире...

Рекомендую посмотреть то, что вы Никогда Более Не Увидите:

https://www.youtube.com/watch?v=fd3EIyjCOH0
показати весь коментар
13.09.2021 19:38 Відповісти
и я считала о Корбут,это был высший пилотаж!
показати весь коментар
13.09.2021 20:53 Відповісти
А еще Корбут была воровкой. Больная клептоманией с детства.
показати весь коментар
13.09.2021 21:50 Відповісти
Напрасно.
показати весь коментар
13.09.2021 19:41 Відповісти
Почему напрасно?
показати весь коментар
13.09.2021 19:59 Відповісти
Ему ничего не светит.
показати весь коментар
13.09.2021 21:01 Відповісти
Это тебе, Свэта, особо ничего не светит. Дешевым троллям обычно платят мало
показати весь коментар
13.09.2021 21:26 Відповісти
Не унижайте себя хамством. Фильм слабый.
показати весь коментар
13.09.2021 21:31 Відповісти
Кому как. Если Вам не понравился фильм, это не значит, что он так же не понравится всем. А значит, так категорично комментировать - абсолютно некорректно.
показати весь коментар
13.09.2021 21:40 Відповісти
Я высказала своё мнение без оскорблений.
показати весь коментар
13.09.2021 21:52 Відповісти
А где его можно посмотреть? Вроде еще не выпускали в прокат...
показати весь коментар
13.09.2021 21:51 Відповісти
Проблема в тому, що при СРСР дітей брали до розробки в вихід на олімпійські висоти і тупо калічили. Калічине не дававши часу на оновлення та розвитку організму. Гнітили постійними жорсткими фізичними навантаженнями.

Як висновок, мали роботизованих живих ляльок, котрі творили просто чудеса. А яке в них подальше життя буде, усім плювати. А були то вже - інваліди.

Корбут до речі, як? Вона ж в Америку поїхала, те її і врятувало від долі Олени Мухіної.
показати весь коментар
13.09.2021 21:29 Відповісти
Чушь. Полнейшая чушь. Её спасло иное, к судьбе несчастной Мухиной- никакого отношения. То есть- восе никакого. И давайте не спорить.
показати весь коментар
13.09.2021 21:43 Відповісти
А ось що б не сперечатись, аргументуйте. А то виглядає як випердиш.
показати весь коментар
14.09.2021 07:08 Відповісти
Судьба молодых гимнастов всегда находит отклик в сердцах народа. Кстати, можно сравнить фантастическую гимнастику со спортивной, насколько они не сильно отличаются друг от друга. Фантастическую рекомендую посмотреть в аниме Самурай-гимнаст https://kinotochka.co/15782-samuray-gimnast-1-sezon-2020.html.
И это повод восхищаться нашими спортсменами.
показати весь коментар
06.10.2021 16:47 Відповісти
 
 