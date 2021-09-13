Фільм про українську гімнастку висунули на "Оскар"

Стрічку "Ольга" створили спільно кінематографісти з України, Франції та Швейцарії. Раніше вона отримала нагороду на Каннському фестивалі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Lb.ua.

Картина стала претендентом у номінації на найкращий міжнародний художній фільм.

Стрічка створювалася спільними зусиллями Швейцарії, України і Франції. Перша, до слова, і висунула фільм на номінацію.

Дія стрічки відбувається в 2013 році. 15-річна гімнастка має вибрати між Швейцарією, де вона готується до чемпіонату Європи в межах підготовки до Олімпіади, і Україною, де її мати-журналістка висвітлює події Революції Гідності.

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Стрічка вже отримала визнання на Каннському кінофестивалі. У Франції "Ольга" удостоїлася нагороди за найкращий сценарій секції "Тиждень критики".

Головні ролі виконали українські гімнастки Анастасія Будяшкіна і Сабріна Рубцова.