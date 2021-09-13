Лерос: Звук на видео полностью сфабрикован, 70% экрана - замазано

Нардеп Гео Лерос прокомментировал публикацию видео, на котором похожий на него человек якобы договаривается о поджоге его автомобиля.

Свою позицию Лерос озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Через сомнительные анонимные ТГ каналы началась грязная кампания против меня в ответ на события, которые произошли в Верховной Раде на прошлой неделе. На видео полностью сфабрикован звук и замазано 70% экрана", - написал он.

В публикации видео нардеп обвиняет "стаю Зеленского".

"Сама тема и звук выбраны не просто так, ведь они являются максимально циничной попыткой уничтожить мою репутацию. В мои уста вкладывают какие-то неадекватные слова, за которые я бы давно сидел в тюрьме, но они почему-то ждали именно этого момента", - утверждает Лерос.

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Он пообещал завтра подать заявление в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку этому видео.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.