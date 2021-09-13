Лерос: Звук на видео полностью сфабрикован, 70% экрана - замазано
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп Гео Лерос прокомментировал публикацию видео, на котором похожий на него человек якобы договаривается о поджоге его автомобиля.
Свою позицию Лерос озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Через сомнительные анонимные ТГ каналы началась грязная кампания против меня в ответ на события, которые произошли в Верховной Раде на прошлой неделе. На видео полностью сфабрикован звук и замазано 70% экрана", - написал он.
В публикации видео нардеп обвиняет "стаю Зеленского".
"Сама тема и звук выбраны не просто так, ведь они являются максимально циничной попыткой уничтожить мою репутацию. В мои уста вкладывают какие-то неадекватные слова, за которые я бы давно сидел в тюрьме, но они почему-то ждали именно этого момента", - утверждает Лерос.
Он пообещал завтра подать заявление в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку этому видео.
Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.
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Alex N Alex Noyt
7 ч. ·
Реально в офіційному поліцейському протоколі цей напис чітко ідентифікується як образа чинного гаранта. 16-ти річних підлітків вже затримували просто за плакат НЕ підтримки Зеленського, сьогодні проводять цілі спецоперації по виявленню тих, хто розклеїв по місту сотню аркушів з подібним написом, толпою затримують одного чоловіка за підозрою до причетності до розклейці. Цікаво, спецназ з БТРом підстраховував відчайдух-поліціянтів, що дали згоду на цю ризиковану спецоперацію по затримки цього жахливого злодія?
https://enigma.club/articles/kha-nadpis-zelya-*****-u-chernigovi-sudyat-mistsevogo-zhitelya
Нині ясно одне. Зелена скотина просто так владу не віддасть.
Хіба вам не забавно?)))
Мої співчуття.
Гугл-транслейт и всех делов.
Звідси випливає, що прихильники порошенка - не народ України, отримують платіжки з малими сумами і тішаться своїм правильним вибором. Правильно?)))
Система, которую этот самый Лерос выстраивал и которой верно служил, начала жрать его самого.
Да он свалил из слуг-уродов, ушел в оппозицию но дела это не меняет.
ЗЕрежим будет запугивать, поджигать дома и машины, фабриковать уголовные дела, кидать в тюрьму всех, кто ему противостоит. И, чем дальше, тем больше.
Дело о убийстве Шеремета, отличный пример.
Общество проглотило и понеслось. Недавно зеляди сфабриковали дело на боевого майора ВСУ, который критиковал ЗЕ.
Вже є софт, який сказане однією людиною переносить в уста іншої людини і монтує відео, досить схоже на справжнє.
Софт базується на штучному інтелекті, тому з часом результати монтажу все більш досконалі.
Експерти здатні оцінити можливу підробку. Якщо це дійсно експерти, а не привладні курви, як у справі Шеремета.