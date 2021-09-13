Лерос: Звук на відео повністю сфабриковано, 70% екрану - замазано
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп Гео Лерос прокоментував публікацію відео, на якому схожа на нього людина нібито домовляється про підпал його автомобіля.
Свою позицію Лерос озвучив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Через сумнівні анонімні ТГ канали почалася брудна кампанія проти мене у відповідь на події, які відбулися у Верховній Раді минулого тижня. На відео повністю сфабриковано звук і замазано 70% екрану", - написав він.
У публікації відео нардеп звинувачує "зграю Зеленського".
"Сама тема і звук вибрані не просто так, адже вони є максимально цинічною спробою знищити мою репутацію. В мої уста вкладають якісь неадекватні слова, за які я б давно сидів у в'язниці, але вони чомусь чекали саме цього моменту", - стверджує Лерос.
Він пообіцяв завтра подати заяву в правоохоронні органи, щоб вони дали оцінку цьому відео.
Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що поінформувало Офіс генерального прокурора про можливий склад злочину в діях "особи, схожої на Гео Лероса". Йдеться про відео, опубліковане в Telegram, на якому схожий на нардепа чоловік домовляється з невідомим співрозмовником про організацію підпалу автомобіля Лероса.
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Alex N Alex Noyt
7 ч. ·
Реально в офіційному поліцейському протоколі цей напис чітко ідентифікується як образа чинного гаранта. 16-ти річних підлітків вже затримували просто за плакат НЕ підтримки Зеленського, сьогодні проводять цілі спецоперації по виявленню тих, хто розклеїв по місту сотню аркушів з подібним написом, толпою затримують одного чоловіка за підозрою до причетності до розклейці. Цікаво, спецназ з БТРом підстраховував відчайдух-поліціянтів, що дали згоду на цю ризиковану спецоперацію по затримки цього жахливого злодія?
https://enigma.club/articles/kha-nadpis-zelya-*****-u-chernigovi-sudyat-mistsevogo-zhitelya
Нині ясно одне. Зелена скотина просто так владу не віддасть.
Хіба вам не забавно?)))
Мої співчуття.
Гугл-транслейт и всех делов.
Звідси випливає, що прихильники порошенка - не народ України, отримують платіжки з малими сумами і тішаться своїм правильним вибором. Правильно?)))
Система, которую этот самый Лерос выстраивал и которой верно служил, начала жрать его самого.
Да он свалил из слуг-уродов, ушел в оппозицию но дела это не меняет.
ЗЕрежим будет запугивать, поджигать дома и машины, фабриковать уголовные дела, кидать в тюрьму всех, кто ему противостоит. И, чем дальше, тем больше.
Дело о убийстве Шеремета, отличный пример.
Общество проглотило и понеслось. Недавно зеляди сфабриковали дело на боевого майора ВСУ, который критиковал ЗЕ.
Вже є софт, який сказане однією людиною переносить в уста іншої людини і монтує відео, досить схоже на справжнє.
Софт базується на штучному інтелекті, тому з часом результати монтажу все більш досконалі.
Експерти здатні оцінити можливу підробку. Якщо це дійсно експерти, а не привладні курви, як у справі Шеремета.