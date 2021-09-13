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Новини Політика України
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підпал (498) ДБР (2567) Лерос Гео (381)

Лерос: Звук на відео повністю сфабриковано, 70% екрану - замазано

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лерос: Звук на відео повністю сфабриковано, 70% екрану - замазано

Нардеп Гео Лерос прокоментував публікацію відео, на якому схожа на нього людина нібито домовляється про підпал його автомобіля.

Свою позицію Лерос озвучив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Через сумнівні анонімні ТГ канали почалася брудна кампанія проти мене у відповідь на події, які відбулися у Верховній Раді минулого тижня. На відео повністю сфабриковано звук і замазано 70% екрану", - написав він.

У публікації відео нардеп звинувачує "зграю Зеленського".

Дивіться також: Людина, схожа на нардепа Лероса, займалася організацією підпалу свого автомобіля, - ДБР

"Сама тема і звук вибрані не просто так, адже вони є максимально цинічною спробою знищити мою репутацію. В мої уста вкладають якісь неадекватні слова, за які я б давно сидів у в'язниці, але вони чомусь чекали саме цього моменту", - стверджує Лерос.

Він пообіцяв завтра подати заяву в правоохоронні органи, щоб вони дали оцінку цьому відео.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що поінформувало Офіс генерального прокурора про можливий склад злочину в діях "особи, схожої на Гео Лероса". Йдеться про відео, опубліковане в Telegram, на якому схожий на нардепа чоловік домовляється з невідомим співрозмовником про організацію підпалу автомобіля Лероса.
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Топ коментарі
+15
Вони можуть асолоджуються кожним моментом.

Нині ясно одне. Зелена скотина просто так владу не віддасть.
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13.09.2021 21:34
+14
Завхоз преЗедента загрузил работой кацапское фсб по полной !
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13.09.2021 21:22
+12
Да ладно. Для зелепузых это всё равно что "вина доказана".
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13.09.2021 21:21
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13.09.2021 21:20 Відповісти
Да ладно. Для зелепузых это всё равно что "вина доказана".
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13.09.2021 21:21 Відповісти
Завхоз преЗедента загрузил работой кацапское фсб по полной !
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13.09.2021 21:22 Відповісти
Гео выход один. Обращаться в аппеляционную палату СНБО. Других путей нет.Там везде Ермак.
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13.09.2021 21:22 Відповісти
ты не неприкасаемый - тебя на зеленый допрос можно
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13.09.2021 21:23 Відповісти
достижение за достижегнием этой власти

Alex N Alex Noyt

7 ч. ·



Реально в офіційному поліцейському протоколі цей напис чітко ідентифікується як образа чинного гаранта. 16-ти річних підлітків вже затримували просто за плакат НЕ підтримки Зеленського, сьогодні проводять цілі спецоперації по виявленню тих, хто розклеїв по місту сотню аркушів з подібним написом, толпою затримують одного чоловіка за підозрою до причетності до розклейці. Цікаво, спецназ з БТРом підстраховував відчайдух-поліціянтів, що дали згоду на цю ризиковану спецоперацію по затримки цього жахливого злодія?
https://enigma.club/articles/kha-nadpis-zelya-*****-u-chernigovi-sudyat-mistsevogo-zhitelya
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13.09.2021 21:23 Відповісти
zelya-*****
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14.09.2021 18:14 Відповісти
За Лєросом ведеться постійний нагляд і стеження,тому підпалили самі ж наглядачі,що стежили.Депутатам зі СН повинно бути соромно за таке "бєзпрєдєльство " партії.За кривосуддя,За зраду і брехню.За крадівництво і здирництво.
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13.09.2021 21:26 Відповісти
Вони можуть асолоджуються кожним моментом.

Нині ясно одне. Зелена скотина просто так владу не віддасть.
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13.09.2021 21:34 Відповісти
"Депутатам зі СН повинно бути соромно за таке "бєзпрєдєльство " партії"- они беспредельства не стесняются . они ним наслаждаются
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13.09.2021 21:55 Відповісти
Смонтировать подобное дерьмо при совренной технике проще пареной РАБссиянской репы.... на экранах ящиков видят Путлера,а на самом деле его роль исполняет якобы сдохший актер Андрей Панин...
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13.09.2021 21:29 Відповісти
Забавно, що цьому лохуватому спритнику, який так ******** викладувати всілякі "записи" - його ж "зброєю" та по його ж макітрі.
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13.09.2021 21:30 Відповісти
Вам забавно?
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13.09.2021 21:36 Відповісти
...звичайно забавно. Як і те, що деякі перепуджені особи спамлять, цілком безпечний, іронічний допис.

Хіба вам не забавно?)))
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13.09.2021 21:40 Відповісти
Нет, нам не забавно, но это потому что мы не долб#***, как ты, мразь
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13.09.2021 22:02 Відповісти
..."нам", "ми" - це гельмінти (глисти) так аргументують. І наступне - важко приховати тупуватість за хамством.

Мої співчуття.
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13.09.2021 22:08 Відповісти
Тебе , конченной твари, конечно, лучше знать, что глисты думают, ведь ты и есть нематода. так что ты свои сочувствия засунь себе обратно в - ну не знаю рот, жопа, - оно у тебя все одинаковое.
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13.09.2021 22:18 Відповісти
... а Тичина пише вірші, та все гірші, та все гірші (С).
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14.09.2021 12:51 Відповісти
...) апріорі невдячна робота. Як і робота Сізіфа.
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13.09.2021 22:12 Відповісти
А Лєрос уже соєвим став?)) От цікаве питання до вас: як українськомовний українець може топити за русскаязичного Зе, якого язик не повертається щирим українцем назвати?
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13.09.2021 22:22 Відповісти
А как эта ДНРовская ботва, по-твоему, работает на ОП за небольшую денюжку для поддержки ЗЕ ?

Гугл-транслейт и всех делов.
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13.09.2021 22:34 Відповісти
Зеленські фальсифікатори зняли черговий відос. А в нас народ отримав платіжки з великими сумами, і викарячивши очі, побіг за роз'ясненнями. Треба було в люстерко подивитись. Саме вони обрали оте чмо.
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13.09.2021 21:33 Відповісти
Дивна у вас логіка - народ вибрав чмо, отримав платіжки з великими сумами "і викарячивши очі, побіг за роз'ясненнями."

Звідси випливає, що прихильники порошенка - не народ України, отримують платіжки з малими сумами і тішаться своїм правильним вибором. Правильно?)))
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13.09.2021 21:51 Відповісти
На ю тубе смотрел ролик, где голос Высоцкого благодарит зрителей пришедших на спектакль в 2020-м году. На слух от оригинала не отличишь...
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13.09.2021 21:33 Відповісти
и многие же верят...
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13.09.2021 22:18 Відповісти
А голос Леніна який каже "Здравствуйте" при вході в Мавзолей?
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13.09.2021 22:54 Відповісти
Такую идею продавать за деньги надо, желательно коммунистам.
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13.09.2021 22:55 Відповісти
Вы это серьезно?))) Сейчас куча программ, которые "на слух не отличишь"))) Моя детвора с этим баловалась еще несколько лет назад))) Причем если писать ВХОДЯШИЙ звонок, то чтобы доказать что звонил не ты, потребуется помощь специалистов)
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14.09.2021 08:40 Відповісти
Предидущий раз, я подобное слышал, когда Пинчук, заказал имммитацию голоса Мороза, отмазывая Кучму от "пленок Мельниченко". Сразу было слышно иммитацию. С тех пор, техника ушла сильно вперед...
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14.09.2021 09:45 Відповісти
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13.09.2021 21:40 Відповісти
Ой Гео) неужели любителя видосиков и сами записали на видосик)
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13.09.2021 21:43 Відповісти
Честно говоря, меня это даже радует.

Система, которую этот самый Лерос выстраивал и которой верно служил, начала жрать его самого.

Да он свалил из слуг-уродов, ушел в оппозицию но дела это не меняет.
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13.09.2021 21:48 Відповісти
Вопрос в том, что террор на Леросе не остановится.

ЗЕрежим будет запугивать, поджигать дома и машины, фабриковать уголовные дела, кидать в тюрьму всех, кто ему противостоит. И, чем дальше, тем больше.
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13.09.2021 22:37 Відповісти
Они и до этого не особо стеснялись.

Дело о убийстве Шеремета, отличный пример.
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13.09.2021 22:39 Відповісти
Так это было только начало. Проба пера, так сказать.

Общество проглотило и понеслось. Недавно зеляди сфабриковали дело на боевого майора ВСУ, который критиковал ЗЕ.
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13.09.2021 22:48 Відповісти
Де відео з голосом похожим на Вовочку який з Фуйлом в сауні...........!
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13.09.2021 22:52 Відповісти
Там все просто - суцільне чмокання до повного задоволення)))
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13.09.2021 23:54 Відповісти
Чудо в пір'ях той Лерос. Всіх обманув і себе не забув. ))
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13.09.2021 23:25 Відповісти
Рюкзаков молодец, его фирма "АваковПродакшен" работает и без него, верно построил управление. А я все думал, когда будет продолжение "Террорист в ЛУЦКОЙ области" ?
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14.09.2021 00:10 Відповісти
Гео, "зграя" сядет, рано или поздно, а Вам сил и терпения. Респект.
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14.09.2021 00:13 Відповісти
Погугліть: deepfake
Вже є софт, який сказане однією людиною переносить в уста іншої людини і монтує відео, досить схоже на справжнє.
Софт базується на штучному інтелекті, тому з часом результати монтажу все більш досконалі.
Експерти здатні оцінити можливу підробку. Якщо це дійсно експерти, а не привладні курви, як у справі Шеремета.
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14.09.2021 01:28 Відповісти
Сейчас куча программ))) Мне звонили голосом моего друга и причем я не сразу понял, что это не он)))
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14.09.2021 08:52 Відповісти
 
 