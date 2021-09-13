Полиция изучает видео с человеком, похожим на Лероса

Опубликованное в Telegram видео приобщат к материалам уголовного производства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в сети было опубликовано видео якобы с участием народного депутата: на нем он с неизвестным обсуждает возможные противоправные действия в отношении себя, чтобы привлечь внимание к своей деятельности, а также получает пакет с деньгами", - отмечается в сообщении.

Полицейские обещают приобщить это видео к материалам уголовного производства, тщательно изучить его, провести следственные действия и экспертные исследования.

Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.

Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован.