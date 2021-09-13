Полиция изучает видео с человеком, похожим на Лероса
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Опубликованное в Telegram видео приобщат к материалам уголовного производства.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в сети было опубликовано видео якобы с участием народного депутата: на нем он с неизвестным обсуждает возможные противоправные действия в отношении себя, чтобы привлечь внимание к своей деятельности, а также получает пакет с деньгами", - отмечается в сообщении.
Полицейские обещают приобщить это видео к материалам уголовного производства, тщательно изучить его, провести следственные действия и экспертные исследования.
Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.
Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован.
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у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.
"Пам'ятаєте Ростислава Дзундзу, який недавно на камеру робив непристойні пропозиції співробітникові патрульної поліції? Так ось минулого тижня Ростислава обрали до складу Громадської ради при Мінсоцполітики. Без коментарів..." - написав він
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Этот ублюдок сегодня утром избил женщину в центре Киева и тысячи "мужчин", прошло мимо!
Це несумісні речі! Або ваші обов'язки, або виконання ВАМИ тих самих обов'язків). У даному випадку поліція наглядає за ваним виконанням... Про свої обов'язки поліція навіть не підозрює!
Даже рыги поскромнее были.
********* просто захлинаються від переповнення своїх бачків українськими зашкварами
ПРОСТИ НАС, ХАТИЯ!