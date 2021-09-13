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Новости Политика Украины
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Полиция изучает видео с человеком, похожим на Лероса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Полиция изучает видео с человеком, похожим на Лероса

Опубликованное в Telegram видео приобщат к материалам уголовного производства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в сети было опубликовано видео якобы с участием народного депутата: на нем он с неизвестным обсуждает возможные противоправные действия в отношении себя, чтобы привлечь внимание к своей деятельности, а также получает пакет с деньгами", - отмечается в сообщении.

Полицейские обещают приобщить это видео к материалам уголовного производства, тщательно изучить его, провести следственные действия и экспертные исследования.

Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.

Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
единственное что может делать полиция,так это сосать у бородатой бабушки.
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13.09.2021 21:28
+8
и у её куклы
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13.09.2021 21:29
+7
"Заметуть" Лероса як Антоненка. Недарма Тищенко свічку в церкві ставив і молився за його здоров*я. Хіба що з Герусом переплутають.
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13.09.2021 21:29
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единственное что может делать полиция,так это сосать у бородатой бабушки.
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13.09.2021 21:28 Ответить
и у её куклы
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13.09.2021 21:29 Ответить
шо називається в тему

у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

"Пам'ятаєте Ростислава Дзундзу, який недавно на камеру робив непристойні пропозиції співробітникові патрульної поліції? Так ось минулого тижня Ростислава обрали до складу Громадської ради при Мінсоцполітики. Без коментарів..." - написав він
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13.09.2021 22:25 Ответить
не виключаю що у зеленому бардаку скоро почнеться - Гео проти Лероса, Олександр проти Качури...
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13.09.2021 22:26 Ответить
Та ні, виходить що ще й може підробляти докази, як тут по Леросу, чи раніше по Антоненко. А це називається справи на замовленняч. Відволікають увагу худоби 73% і заодно карають тих, хто смів сказати правду. Хай тепер бігає Лерос по поліціях і судах і доказує, що то не він, хоча й так зрозщуміло, що це зробили "слукги". А нічого, що в саме серце України заліз ворог і її там руйнує, то поліція, чи прокуратура, СБУ чи ДБР цього не бачить? Картини Порошенко побачили всі і відірвали від роботи згідно закону всі спецслужби і кинули щоб скомпроментувати політика. Гроші з Приватбанка 5,5 мільярда доларів США вже повернули? І хто це такий їх вкрав? Кого там розшукують США, а 73%?
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14.09.2021 08:57 Ответить
"Заметуть" Лероса як Антоненка. Недарма Тищенко свічку в церкві ставив і молився за його здоров*я. Хіба що з Герусом переплутають.
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13.09.2021 21:29 Ответить
чомусь ніхто це не підкреслив, як бандитську погрозу Котлети Леросу ...
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13.09.2021 22:27 Ответить
А шо изучать? Я думаю, его подробно изучили ещё до поджога.
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13.09.2021 21:30 Ответить
Зачем изучать? Все уже доказана Марьяна Безмозглая завтра прессуху задвинет. И дел то!
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13.09.2021 21:32 Ответить
они удивительно способны на крайние подлости, до которых 99% человечества никогда б не додумались
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14.09.2021 09:05 Ответить
спалить человеку машину, а потом запустить басню, что он сам ее поджег - 🐙
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14.09.2021 09:09 Ответить
Почему Лерос утверждает, что звук на видеозаписи полностью сфабрикован? Значит видео оригинальное. Тоже мутит. Приведи с кем общался и вместе на экспертизу голоса
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13.09.2021 21:37 Ответить
у монястырского будет тяжелая каденция.
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13.09.2021 21:42 Ответить
А что там изучать? Видео сделано без какой либо санкции, не полное и т.д. Тут нужно открывать дело на того, кто его снимал.
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13.09.2021 21:44 Ответить
"А я мілого узнаю по походке..."Я у тому сенсі,що треба залучати отого єкзперда,шо впізнав Антоненка і Кузьменко.
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13.09.2021 21:54 Ответить
Полиция не желает заняться в принципе своей работой?!

Сотні свідків не реагували: у Києві на станції "Майдан Незалежності" чоловік побив жінку



Этот ублюдок сегодня утром избил женщину в центре Киева и тысячи "мужчин", прошло мимо!
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13.09.2021 22:07 Ответить
Поліція, та виконання обоб'язків?

Це несумісні речі! Або ваші обов'язки, або виконання ВАМИ тих самих обов'язків). У даному випадку поліція наглядає за ваним виконанням... Про свої обов'язки поліція навіть не підозрює!
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13.09.2021 22:42 Ответить
Прикольно. ЗЕляди фабрикуют дела, как пирожки пекут.

Даже рыги поскромнее были.
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13.09.2021 22:21 Ответить
СОВСЕМ НЕ ПРИКОЛЬНО, НА КОНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО, НО "СЛУГИ" УЖЕ ПРОБИЛИ ДНО РЫГОВ!
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14.09.2021 00:02 Ответить
Леросу треба було з Гонтарєвою проконсультуватись. Та знає толк в підпалах.
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13.09.2021 22:26 Ответить
а вони, падли, вже почали грати вже не в два хера на піаніно : у той час коли журалісти штурмують Безумну з її фейками, запустили історію про Гео з Леросом ... Й хто буде розслідувати ??? НЕЗАПЛЯМОВАНЕ ДБР!!! А у цей час герой новин Данілов поведе СНБО на нові гучні героїчні подвиги.

********* просто захлинаються від переповнення своїх бачків українськими зашкварами
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13.09.2021 22:35 Ответить
Спалився дурник
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13.09.2021 23:28 Ответить
НУ ВОТ И ПРИЕХАЛИ ПОЛИЦИЯ МОНАСТЫРСКОГО=МУСОРА ЗАХАРЧЕНКО.

ПРОСТИ НАС, ХАТИЯ!
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14.09.2021 00:00 Ответить
 
 