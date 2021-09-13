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Поліція вивчає відео з людиною, схожою на Лероса

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поліція вивчає відео з людиною, схожою на Лероса

Опубліковане в Telegram відео долучать до матеріалів кримінального провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в мережі було опубліковано відео нібито за участю народного депутата: на ньому він з невідомими обговорює можливі протиправні дії щодо себе, щоб привернути увагу до своєї діяльності, а також отримує пакет з грошима", - наголошується в повідомленні.

Поліцейські обіцяють долучити це відео до матеріалів кримінального провадження, ретельно вивчити його, провести слідчі дії й експертні дослідження.

Читайте також: Лерос: Звук на відео повністю сфабриковано, 70% екрану - замазано

Державне бюро розслідувань повідомило, що поінформувало Офіс генерального прокурора про можливий склад злочину в діях "особи, схожої на Гео Лероса". Йдеться про відео, опубліковане в Telegram, на якому схожий на нардепа чоловік домовляється з невідомим співрозмовником про організацію підпалу автомобіля Лероса.

Лерос назвав публікацію відео "брудною кампанією проти себе", яку організувала "зграя Зеленського". Нардеп стверджує, що звук на відео повністю сфабриковано.
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Топ коментарі
+10
единственное что может делать полиция,так это сосать у бородатой бабушки.
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13.09.2021 21:28
+8
и у её куклы
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13.09.2021 21:29
+7
"Заметуть" Лероса як Антоненка. Недарма Тищенко свічку в церкві ставив і молився за його здоров*я. Хіба що з Герусом переплутають.
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13.09.2021 21:29
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единственное что может делать полиция,так это сосать у бородатой бабушки.
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13.09.2021 21:28 Відповісти
и у её куклы
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13.09.2021 21:29 Відповісти
шо називається в тему

у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

"Пам'ятаєте Ростислава Дзундзу, який недавно на камеру робив непристойні пропозиції співробітникові патрульної поліції? Так ось минулого тижня Ростислава обрали до складу Громадської ради при Мінсоцполітики. Без коментарів..." - написав він
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13.09.2021 22:25 Відповісти
не виключаю що у зеленому бардаку скоро почнеться - Гео проти Лероса, Олександр проти Качури...
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13.09.2021 22:26 Відповісти
Та ні, виходить що ще й може підробляти докази, як тут по Леросу, чи раніше по Антоненко. А це називається справи на замовленняч. Відволікають увагу худоби 73% і заодно карають тих, хто смів сказати правду. Хай тепер бігає Лерос по поліціях і судах і доказує, що то не він, хоча й так зрозщуміло, що це зробили "слукги". А нічого, що в саме серце України заліз ворог і її там руйнує, то поліція, чи прокуратура, СБУ чи ДБР цього не бачить? Картини Порошенко побачили всі і відірвали від роботи згідно закону всі спецслужби і кинули щоб скомпроментувати політика. Гроші з Приватбанка 5,5 мільярда доларів США вже повернули? І хто це такий їх вкрав? Кого там розшукують США, а 73%?
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14.09.2021 08:57 Відповісти
"Заметуть" Лероса як Антоненка. Недарма Тищенко свічку в церкві ставив і молився за його здоров*я. Хіба що з Герусом переплутають.
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13.09.2021 21:29 Відповісти
чомусь ніхто це не підкреслив, як бандитську погрозу Котлети Леросу ...
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13.09.2021 22:27 Відповісти
А шо изучать? Я думаю, его подробно изучили ещё до поджога.
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13.09.2021 21:30 Відповісти
Зачем изучать? Все уже доказана Марьяна Безмозглая завтра прессуху задвинет. И дел то!
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13.09.2021 21:32 Відповісти
они удивительно способны на крайние подлости, до которых 99% человечества никогда б не додумались
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14.09.2021 09:05 Відповісти
спалить человеку машину, а потом запустить басню, что он сам ее поджег - 🐙
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14.09.2021 09:09 Відповісти
Почему Лерос утверждает, что звук на видеозаписи полностью сфабрикован? Значит видео оригинальное. Тоже мутит. Приведи с кем общался и вместе на экспертизу голоса
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13.09.2021 21:37 Відповісти
у монястырского будет тяжелая каденция.
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13.09.2021 21:42 Відповісти
А что там изучать? Видео сделано без какой либо санкции, не полное и т.д. Тут нужно открывать дело на того, кто его снимал.
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13.09.2021 21:44 Відповісти
"А я мілого узнаю по походке..."Я у тому сенсі,що треба залучати отого єкзперда,шо впізнав Антоненка і Кузьменко.
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13.09.2021 21:54 Відповісти
Полиция не желает заняться в принципе своей работой?!

Сотні свідків не реагували: у Києві на станції "Майдан Незалежності" чоловік побив жінку



Этот ублюдок сегодня утром избил женщину в центре Киева и тысячи "мужчин", прошло мимо!
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13.09.2021 22:07 Відповісти
Поліція, та виконання обоб'язків?

Це несумісні речі! Або ваші обов'язки, або виконання ВАМИ тих самих обов'язків). У даному випадку поліція наглядає за ваним виконанням... Про свої обов'язки поліція навіть не підозрює!
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13.09.2021 22:42 Відповісти
Прикольно. ЗЕляди фабрикуют дела, как пирожки пекут.

Даже рыги поскромнее были.
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13.09.2021 22:21 Відповісти
СОВСЕМ НЕ ПРИКОЛЬНО, НА КОНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО, НО "СЛУГИ" УЖЕ ПРОБИЛИ ДНО РЫГОВ!
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14.09.2021 00:02 Відповісти
Леросу треба було з Гонтарєвою проконсультуватись. Та знає толк в підпалах.
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13.09.2021 22:26 Відповісти
а вони, падли, вже почали грати вже не в два хера на піаніно : у той час коли журалісти штурмують Безумну з її фейками, запустили історію про Гео з Леросом ... Й хто буде розслідувати ??? НЕЗАПЛЯМОВАНЕ ДБР!!! А у цей час герой новин Данілов поведе СНБО на нові гучні героїчні подвиги.

********* просто захлинаються від переповнення своїх бачків українськими зашкварами
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13.09.2021 22:35 Відповісти
Спалився дурник
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13.09.2021 23:28 Відповісти
НУ ВОТ И ПРИЕХАЛИ ПОЛИЦИЯ МОНАСТЫРСКОГО=МУСОРА ЗАХАРЧЕНКО.

ПРОСТИ НАС, ХАТИЯ!
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14.09.2021 00:00 Відповісти
 
 