Поліція вивчає відео з людиною, схожою на Лероса
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Опубліковане в Telegram відео долучать до матеріалів кримінального провадження.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в мережі було опубліковано відео нібито за участю народного депутата: на ньому він з невідомими обговорює можливі протиправні дії щодо себе, щоб привернути увагу до своєї діяльності, а також отримує пакет з грошима", - наголошується в повідомленні.
Поліцейські обіцяють долучити це відео до матеріалів кримінального провадження, ретельно вивчити його, провести слідчі дії й експертні дослідження.
Державне бюро розслідувань повідомило, що поінформувало Офіс генерального прокурора про можливий склад злочину в діях "особи, схожої на Гео Лероса". Йдеться про відео, опубліковане в Telegram, на якому схожий на нардепа чоловік домовляється з невідомим співрозмовником про організацію підпалу автомобіля Лероса.
Лерос назвав публікацію відео "брудною кампанією проти себе", яку організувала "зграя Зеленського". Нардеп стверджує, що звук на відео повністю сфабриковано.
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у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.
"Пам'ятаєте Ростислава Дзундзу, який недавно на камеру робив непристойні пропозиції співробітникові патрульної поліції? Так ось минулого тижня Ростислава обрали до складу Громадської ради при Мінсоцполітики. Без коментарів..." - написав він
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Этот ублюдок сегодня утром избил женщину в центре Киева и тысячи "мужчин", прошло мимо!
Це несумісні речі! Або ваші обов'язки, або виконання ВАМИ тих самих обов'язків). У даному випадку поліція наглядає за ваним виконанням... Про свої обов'язки поліція навіть не підозрює!
Даже рыги поскромнее были.
********* просто захлинаються від переповнення своїх бачків українськими зашкварами
ПРОСТИ НАС, ХАТИЯ!