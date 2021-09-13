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Ухудшение эпидситуации в Украине - не показатель начала третьей волны пандемии, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ухудшение эпидситуации в Украине - не показатель начала третьей волны пандемии, - Кузин

Ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине из-за распространения коронавируса не является свидетельством "третьей волны" пандемии.

Об этом на канале UA:Первый заявил главный санврач Украины Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы восьмую неделю подряд видим постепенный рост (заболеваемости COVID-19. - Ред.) и осложнения эпидемической ситуации. Мы видим, что выздоровевших гораздо меньше, чем заболевших, и это приводит к тому, что медицинская система постепенно заполняется. Темп прироста - это +3% каждый день. Это не начало еще волны, то есть ситуация контролируемая", - заявил чиновник.

По его словам, есть большое количество общин и районов, "которые вызывают беспокойство", и где ситуация "может выйти из-под контроля".

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В то же время Кузин отметил, что сейчас в Украине используются нормы "адаптивного карантина", именно поэтому при заполненности коек в больницах на 50% - регионы будут переходить в "оранжевую" и "красную" зоны. Он также пояснил, что на сегодняшний день "показатели говорят о приближении к "желтой зоне".

Автор: Анна Судак
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Если учесть, что официальную статистику надо множить на 2, а то и на 3, с учетом лжи ЗЕрежима, то еще какой показатель.

Хасиды из Черкасской области вернулись поголовно зараженными, но при этом власти уверяют, что в Черкасской области все норм. Оно само как-то так ага.
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13.09.2021 23:33 Ответить
обожаю зеленую логику.
как и каждодневное убийстсво кацапами украинских бойцов, не показатель прекращения перемирия...
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13.09.2021 23:37 Ответить
не показатель, показатель покажу в кино, отдельным видосиком
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13.09.2021 23:48 Ответить
 
 