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Кабмин установил новые карантинные нормы и ввел два вида COVID-сертификатов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Кабмин установил новые карантинные нормы и ввел два вида COVID-сертификатов

В Украине вводят два вида COVID-сертификатов. Для тех, кто получил, одну две прививки или не вакцинировался вообще, будут действовать разные ограничения. Новые правила заработают через неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ

В Украине будут действовать "зеленые" и "желтые" COVID-сертификаты. "Желтый" можно будет получить после первой прививке, "зеленый" - после двух.

Карантинные ограничения для владельцев "желтого" и "зеленого" сертификатов будут различаться.

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При введении "желтого" уровня эпидемиологической опасности учебные заведения смогут продолжать работу, если у 80% сотрудников будут "желтые" или "зеленые" сертификаты. Также ограничения не будут действовать, если все участники и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

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В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат. Действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

При наличии у человека, пересекающего границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Это хорошо, что у тебя контракт последний. Где собрался самозакопаться? В Африке? Выпей слабительного если тебя от одного упоминания вакцины так плющит. Может твой укол сопровождался сексуальным насилием? Тогда понятно, но твоя тупость неизлечима.
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13.09.2021 22:13
+11
я из черновиц- вакцины есть ,на выбор, вайзер, модерна , короновак- В ЛЮБОЙ поликлинике, тебе сделают прививку, так что не надо обсирать
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13.09.2021 21:51
+11
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13.09.2021 22:28
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Супер.

І головне всім хто влади можливість вакцинуватись !

Зараз народ як ненормальний побіжить щеплюватись. А вакцин нема
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13.09.2021 21:45 Ответить
я из черновиц- вакцины есть ,на выбор, вайзер, модерна , короновак- В ЛЮБОЙ поликлинике, тебе сделают прививку, так что не надо обсирать
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13.09.2021 21:51 Ответить
Из Киева. Файзер не везде. В районных поликлиниках отправляют на астразенеку. На предприятиях файзер -модерна на выбор, но выбор может не сработать - иногда нет вакцины поступает с задержкой в неделю-две. Так шо ты, облезлый червяк, думающиий, что ужик, завалил бы свой хлебальничек, перетендуя на знание ситуации взагали. Таких твердолобых идиотов тут давно уже вертят так, что только зелеными соплями брызгаетесь.
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13.09.2021 22:08 Ответить
Мля не расказуй байки свои, вакцина есть. Даже если в одном отдельном пункте вакцинации выбора нет и колят то, что у них в наличии, никто не мешает пойти в другой пункт и уколоть то что хочешь ты.
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13.09.2021 22:13 Ответить
30 серебреников получил, что купишь, микроволновку? сожалею что у тебя её нет и приходится торговать анусом...
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13.09.2021 22:22 Ответить
Я з невеличкого містечка. Вгадай, скільки тут пунктів вакцинації і які є вакцини. Вгадаєш? 😊
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13.09.2021 22:32 Ответить
хто не хоче шукає причини, кто хоче - шукає можливості.... привився файзером - бо наслідки попереднього, другого ковіду, яким хворів у березні й досі дають про себе знати
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13.09.2021 23:26 Ответить
Пардон ошибка более 56% не собираются вакцинироваться....делят народ на белых и нигеров
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13.09.2021 22:32 Ответить
это правда
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14.09.2021 13:12 Ответить
В Києві вакцини є. І якщо спочатку вакциною пфайзер щеплювали тільки тих кому 60+, то зараз усім охочим кому 18+. Записатись можна через медичний сайт helsi самостійно без сімейного лікаря і вибрати пункт щеплення який зручно.
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13.09.2021 22:12 Ответить
Тільки записи на наступні 7 - 10 днів дають по п'ятницях. Тому краще спробувати записатись в п'ятницю ввечері чи у вихідні, бо в понеділок вільних місць на пфайзер вже не буде, а тільки на астра зенеку.
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13.09.2021 22:29 Ответить
Впав Вам той пфайзер.
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14.09.2021 19:23 Ответить
Самое интересное: если прочитать дважды, этот бред сивой кобылы, то становится понятно: у тварей вакцанутых- задача иная. Любая, кроме той, которая направлена на борьбу с этой сраной "пандемией".

Вакцанутые, ваша задача стравить людей. Никакой иной. Должен сказать, что вам это удается. Я, вас- уже ненавижу. Всех вас, вакцанутых- я ненавижу люто.

Но... у вас есть время. Я таки отсюда сваливаю... на свой последний контракт. Вернусь- оценю ваши успехи, негодяев.
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13.09.2021 21:52 Ответить
.. и куда ж тебя несёт? Неужели в ЦАР? Но и там начали прививать! Кстати если на кораблике будешь...то хрен с кораблика сойдёшь...))))
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13.09.2021 21:57 Ответить
Несет тебя, с фантазией непомерной. А мой путь- в Гринок. Это возле Глазго, столицы Шотландии. Кораблик, для твоего сведения- это военное судно. Врубился? Ну и молодец. А у меня- небольшой балкер. Сходить с борта- неинтересно. Зачем? Я туда еду зарабатывать себе пенсию, которой у тебя- не будет. А у меня- будет. Мои 4 месяца контракта- это 26 тысяч долларов. Да, немного, зарплату таки урезали. Но... я не в обиде.
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13.09.2021 22:02 Ответить
Это хорошо, что у тебя контракт последний. Где собрался самозакопаться? В Африке? Выпей слабительного если тебя от одного упоминания вакцины так плющит. Может твой укол сопровождался сексуальным насилием? Тогда понятно, но твоя тупость неизлечима.
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13.09.2021 22:13 Ответить
Прекрасный выбор! Будешь свои лёгкие с двух сторон гробить - изнутри микротромбозами от КОВИДа, и снаружи, вдыхая "радугу" с "ильича"
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13.09.2021 22:49 Ответить
... плавающее))) Тебе..мечтатель.. хрен заработать такую пенсию..которая есть у меня))) Максимум что ты получишь..это 5-6 тысяч гривен. Мой один месяц полётов...12-14 USD... не напрягаясь 8-10 и в нормальных условиях гостиниц. Но пенсия у меня военная... правда через суды и годы. На сегодняшний момент максимальная по закону. Ты бы немножечко соображал...невакцинированный!!))) Тебе не неинтересно сходить с борта . Ты прекрасно знаешь..что тебя никто с борта не выпустит. У нас тоже пару прибитых антипрививочников было. Пару раз не выпустили с самолёта... посидели несколько суток на борту на стоянке ... и как рукой сняло. А вот когда подхватишь ковид... Как снимут с борта где нибудь в Лагосе...сразу поумнеешь. Хотя сомнения реальные!)))
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13.09.2021 22:37 Ответить
Да, ты таки конченный. Не скрою- это меня радует. Прощай, конченный. А я как раз подумал- что ты несешь, конченный, о ЦАР, потом о Лагосе... Это то, что тебе надо! Самый твой регион! Прощай, навигатор, блин.
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13.09.2021 22:41 Ответить
...Что..мозгов на навигатора не хватило выучиться? Тряпочкой в машинном орудуешь...мариупольский дурачок!??? У меня в жизни и Лагос ..и Бирмингем.. и Куала Лумпур с Канберрой и Гавайями были и будут. А у тебя... кроме сраного Мариуполя хрен что будет....)))
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13.09.2021 22:47 Ответить
Повтор, придурок: прощай. Это тебе от чиф-офицера реального пожелание: не жри паленку, придурок. Спок ночи.
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13.09.2021 22:50 Ответить
..веретёнку из под носа вытри..чучело!!))) Ты хоть... знаешь что значит слово *ЧИФ*?))))) Просто треш. Вот рассмешило чучело ...))) Спи.. убогенькое..и мечтай о пенсии..)))
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13.09.2021 22:55 Ответить
Shift Officer,явно не чиф
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14.09.2021 11:32 Ответить
Ты мало,что нешевченко,так еще и дибил знатный.
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14.09.2021 00:35 Ответить
Без сумнівів: нешевченко цей - дебіл!
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14.09.2021 09:17 Ответить
ты тупой матрос со шваброй !утопись !
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14.09.2021 00:10 Ответить
Удачи!!!
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14.09.2021 11:40 Ответить
і що ти зробиш? я тебе мушу боятися тепер? можеш хоч лопнути від своєї тупої люті - кого це хвилює? на тебе, по великому рахунку, пох.
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13.09.2021 22:13 Ответить
Ты- конченный. Это- радует. На этом, с тобой всё, вакцанутый. Благодарю, ты меня реально порадовал своей черной завистью к здоровому, не отравленному вашей мерзостью- человеку.
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13.09.2021 22:17 Ответить
ти - придурок, і судячи по тому, як ти пишеш, то ти хворий на голову. хоча.....я думаю, що в тебе голови нема, а є місце тільки куди ти їсиш
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13.09.2021 22:23 Ответить
Прощай, вакцанутый. Ты- неинтересен.
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13.09.2021 22:24 Ответить
Я ще тебе переживу)
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13.09.2021 22:25 Ответить
если метала в вакцине не будет как в японии, а скоро новый срок, опять введут хз что, готовься
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13.09.2021 22:30 Ответить
що за брєд?
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13.09.2021 22:34 Ответить
бред это ты, переживет он всех... ) а что мля если нет
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13.09.2021 22:37 Ответить
як згадаю - скільки різних прививок мені в дитинстві робили, і не тільки мені і щось цього ниття я ніде не чув. я не помер і гірше мені від них не стало. впевнений, що і від цих прививок гірше мені не буде і вони ніяк на моє здоров'я не вплинуть, а як додатковий бонус - який не який додатковий імунітет проти цієї зарази(до речі, яку я вже того року переніс і мені не дуже сподобалось). а ти, я бачу, мабуть вірусолог чи епідеміолог, що знаєш краще потрібні вакцини чи ні?
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13.09.2021 22:43 Ответить
ты объясни, у тебя все хорошо, накуй ты вписался агитировать других
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13.09.2021 22:44 Ответить
я тобі ще раз кажу - наведу приклад моєї агітації!
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13.09.2021 22:50 Ответить
Я искренне желаю тебе удачи, в этом начинании. У меня нет вопросов- переживи, если получится. Ну и всё. Вот теперь- точно прощай. Меня коты зовут, спать пора.
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13.09.2021 22:32 Ответить
кого волнует твой спич, сдрисни отсюда и покойся в своей луже...
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13.09.2021 22:19 Ответить
о, ще один припіждений антиваксер прийшов.
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13.09.2021 22:24 Ответить
антиваксер это кто не хочет чтобы вакцинировали всех, а я не хочу чтобы вакцинировали меня. а вот ты припижженый бегаешь зп мной ссо шприцом, и срешь в инете за это
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13.09.2021 22:28 Ответить
ти ж сам написав. я за тобою бігаю зі шприцем? та як би я міг це - я б цього не робив. я тобі відкрию одну таємницю - здоровий ти чи хворий, будеш жити ти чи ні - мене це взагалі не хвилює. знаєш чому? тому що ти - ніхто для мене. не хочеш прививатися - не прививайся, але приймай ті правила, які є. якщо будуть урізані твої права тільки тому, що ти не привитий - то це тільки твої проблеми і ніяк не мої. і не треба негативити по цьому питання.
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13.09.2021 22:33 Ответить
если тебе все равно, че ты сюда прилез срать
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13.09.2021 22:38 Ответить
какую угрозу я несу тебе, ты же привитый а значит защищенный... а остальное какого ты прилез сюда меня агитировать
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13.09.2021 22:39 Ответить
ти додік? де я тебе агітував?
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13.09.2021 22:44 Ответить
а что ты вообще тут делаешь, спи спокойно, наслаждайся
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13.09.2021 22:46 Ответить
так ти процитуєш хоча б одне слово з моєї агітації чи все таки балабол?
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13.09.2021 22:49 Ответить
>о, ще один припіждений антиваксер прийшов

ты кагбе намекаешь что все кто против прививок припижженый.
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13.09.2021 22:51 Ответить
ну а ти вважаєш, що якщо я привився - то це я припіжджений. не бачу я тут агітації. ще приклади будуть?
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13.09.2021 22:53 Ответить
нет брехунець, я так не вважаю. вакцинируйся себе на здоровье, но не лезь ко мне
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13.09.2021 22:55 Ответить
да ти мені нах не впав. ти сам до мене написав перший.
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13.09.2021 23:00 Ответить
а ты мне и подавно не впав ) спи и не сри тут
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13.09.2021 23:04 Ответить
а кто переболел, то есть получил самую лучшую вакцину, он должен вколоться шмурдяком чтобы соответствовать?
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13.09.2021 21:59 Ответить
Да
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13.09.2021 22:11 Ответить
Спроси у Разумкова.
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13.09.2021 22:17 Ответить
В отношении Разумкова как-то все мутно. Верить политикам еще тот вопрос. Может это часть пиара. Или нужно на время убрать из информационного поля. Последнее время Разумков был сильно активен в СМИ.
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13.09.2021 22:26 Ответить
зроbи тeст на антитiла
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14.09.2021 01:22 Ответить
дискриминация по цвету... сертификата))))
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13.09.2021 22:04 Ответить
сканeрiв сeртифiкатiв нeмає друкуй сам шо хош
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14.09.2021 01:23 Ответить
А где про ношение зеленых и желтых кругов на спине серой робы? Недорабатывают...
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13.09.2021 22:09 Ответить
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13.09.2021 22:28 Ответить
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели - нет будущего!
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14.09.2021 07:56 Ответить
Можно добавить? "Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить жёлтые штаны, и передо мной пацак должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилопп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.." Советую выучить. Если так дальше пойдёт, то может пригодиться.
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14.09.2021 10:11 Ответить
Ублюдки...
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13.09.2021 22:09 Ответить
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов...
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13.09.2021 22:30 Ответить
Предлагаю ещё жёлтый с отливом и зелёный с цветом, типа. кактус. И самые крутые, чтобы желтый Gold, а самый из всех - зелёный Platinum.
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13.09.2021 22:32 Ответить
Борислав Береза:
А Вы знаете, что президент очень хочет попасть в ближайшее время на остров Корфу? И на яхте там ему хочется пройтись. Очень сильно хочется. Но вместо того, чтоб просто полететь за свой счёт он решил под это дело подтянуть официальный визит. В МИДЕ ему не смогли помочь. Потому что официальный визит в другое государство планируется заранее, все согласовывают заранее, а так, чтоб организовать визит с сегодня на завтра, то такое возможно лишь в сериале "Слуга народа". Но в голове нашего президента нет никаких сомнений и он даёт задание организовать такую встречу. Ну, очень хочется ему на яхте возле Корфу пройтись именно сейчас.

В Украине есть немало людей, у которых есть дружеские отношения с руководством разных стран. И это люди не всегда из политики. Так вот, есть у нас человек, у которого прекрасные отношения с греками. Когда его позвали в ОП и рассказали о желаниях президента, то человек, как все благоразумные люди, попытался объяснить, что у него просто хорошие отношения с греческой властью, но это не реально. А ему в ОП говорят, что они не могут такое сказать "портрету", но есть борт, который дал на попользоваться один большой человек, и надо хотя бы попробовать договориться о встрече с греческим премьером.

В общем, летит этот человек в Грецию на личном самолёте очень известного в Украине другого человека и сообщает грекам о желании нашего недогаранта. Греки сильно удивились, посмеялись и сказали, что они помнят о том, что в Украине президент комик, но это сделать невозможно. Говорят ему, что у них все расписано и у премьера запланированы дела с Макроном, но Зеленский может приехать покататься на яхте. Ему даже охрану дадут. А встречу можно провести в октябре. Во второй половине.

Этот человек, прилетевший в Грецию с поручением, говорит, что президент Украины очень хочет сейчас. И ему надо выставить фоточку, что это типа визит. И даже очень важный. Он же на фоточке будет с премьер-министром Греции, а не просто с каким-то чиновником, как в Омане. Кстати, история об Омане была озвучена грекам, как пример. Но греки лишь смеялись и говорили, что у украинского президента очень хорошее чувство юмора.

В общем, президент получил отказ. Но он не сильно расстроен. Потому что сможет слетать в Нью-Йорк. А там может и нет Корфу, но будут другие удовольствия. И даже шопинг для его сопровождения. А сама 76-ая сессии ГА ООН Зеленского тоже интересует. Там ведь можно будет фоточек наделать. Для поднятия самооценки.

Вот только греки все ещё смеются над этой историей. А мы с вами продолжаем оплачивать путешествия Зеленского за нас счёт. Путешествия без пользы для Украины, но с пользой лично для Зеленского. Только не спрашивайте у меня откуда мне опять это стало известно? Все просто. С каждым днем становится все больше и больше людей, которые сильно удивляются тому, что происходит в голове Зеленского и во что он превращается. И эти люди продолжают делятся информацией. Кстати, если есть навыки, то можно узнать чей именно борт недавно летал в Грецию. И тогда у нас буде еще больше вопросов к величайшему политическому лидеру современности. ))
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13.09.2021 22:35 Ответить
А ещё говорят, что у нас светское государство. Обосравшиеся верующие агрессивно напирают. Всех пережить хотят. Хотя. по вашей же логике. укололись - чего вам, убогим, бояться? Сидите молча. наслаждайтесь.
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13.09.2021 22:40 Ответить
Поддерживаю. Я никак не могу понять: кого от кого защищают? Получается, что вакцинированных защищают от невакцинированных. А зачем? Это же абсурдно. Они же вакцинированные! Я не антипрививочник. Но КОВИДом переболел и считаю, что вакцинация мне не нужна. Да, я могу заболеть другим штаммом коронавируса. Но ведь и прививки от других штаммов не защищают. Какой смысл колоть всех поголовно без разбора?
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14.09.2021 11:21 Ответить
На початку війни,тут москалям постили картинки з радянського фільму Кін-дза-дза.Але ж зараз всюди Кін-дза-дза.Просто людей потрібно довести до потрібно стану.Тоді ж ніхто би не повірив,що так можна зробити.І ті хто не вірив казав,що ніколи таким не буде,зараз сам бажає цаки носити.І навіть готовий по кольору диференціюватися.
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13.09.2021 23:02 Ответить
Це абсолютно антизаконна маячня, яку ніхто не повинен виконувати. Порушення Конституції і прав людини. Бізнесу треба об'єднуватись, завалювати цих уродів судовими позовами з вимогами компенсацій, а не слухняно мукати в намордниках в стойлі.
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13.09.2021 23:13 Ответить
Нужно срочно вводить трех и четырех вакцинные сертификаты !!! И не подпускать к таким людям один и дважды вакцинированный сброд - как неблагонадежный элемент !!!!
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13.09.2021 23:26 Ответить
ти вжe кольори оbрав?
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14.09.2021 01:28 Ответить
Предлагаю сделать ковид-сертификацию в виде цветовой дифференциации штанов.

Одна прививка - имеешь право носить желтые штаны, две - малиновые.

И не нужно носить с собой никаких бумажек.
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13.09.2021 23:44 Ответить
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14.09.2021 00:11 Ответить
Стесняюсь спросить,а когда надо звёзды нашивать на одежду?
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14.09.2021 06:51 Ответить
Каждый холоп должен знать своё место!
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14.09.2021 10:49 Ответить
К чему все эти глупости если есть уже проверенный Адольфом в 40-х годах вариант с нашиванием желтой шестиконечной звезды на одежду не устраивающим режим людям. Сразу же будет видно издалека кого можно пускать, а кто второй сорт.
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14.09.2021 11:21 Ответить
Предлагаю:
Запретить продажу пива и спиртных напитков без 2-х вакцинаций и месяца после последней вакцины!
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14.09.2021 13:02 Ответить
 
 