Кабмин установил новые карантинные нормы и ввел два вида COVID-сертификатов
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В Украине вводят два вида COVID-сертификатов. Для тех, кто получил, одну две прививки или не вакцинировался вообще, будут действовать разные ограничения. Новые правила заработают через неделю.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ
В Украине будут действовать "зеленые" и "желтые" COVID-сертификаты. "Желтый" можно будет получить после первой прививке, "зеленый" - после двух.
Карантинные ограничения для владельцев "желтого" и "зеленого" сертификатов будут различаться.
При введении "желтого" уровня эпидемиологической опасности учебные заведения смогут продолжать работу, если у 80% сотрудников будут "желтые" или "зеленые" сертификаты. Также ограничения не будут действовать, если все участники и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.
В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат. Действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.
При наличии у человека, пересекающего границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.
Пожалуйста, подождите...
І головне всім хто влади можливість вакцинуватись !
Зараз народ як ненормальний побіжить щеплюватись. А вакцин нема
Вакцанутые, ваша задача стравить людей. Никакой иной. Должен сказать, что вам это удается. Я, вас- уже ненавижу. Всех вас, вакцанутых- я ненавижу люто.
Но... у вас есть время. Я таки отсюда сваливаю... на свой последний контракт. Вернусь- оценю ваши успехи, негодяев.
ты кагбе намекаешь что все кто против прививок припижженый.
А Вы знаете, что президент очень хочет попасть в ближайшее время на остров Корфу? И на яхте там ему хочется пройтись. Очень сильно хочется. Но вместо того, чтоб просто полететь за свой счёт он решил под это дело подтянуть официальный визит. В МИДЕ ему не смогли помочь. Потому что официальный визит в другое государство планируется заранее, все согласовывают заранее, а так, чтоб организовать визит с сегодня на завтра, то такое возможно лишь в сериале "Слуга народа". Но в голове нашего президента нет никаких сомнений и он даёт задание организовать такую встречу. Ну, очень хочется ему на яхте возле Корфу пройтись именно сейчас.
В Украине есть немало людей, у которых есть дружеские отношения с руководством разных стран. И это люди не всегда из политики. Так вот, есть у нас человек, у которого прекрасные отношения с греками. Когда его позвали в ОП и рассказали о желаниях президента, то человек, как все благоразумные люди, попытался объяснить, что у него просто хорошие отношения с греческой властью, но это не реально. А ему в ОП говорят, что они не могут такое сказать "портрету", но есть борт, который дал на попользоваться один большой человек, и надо хотя бы попробовать договориться о встрече с греческим премьером.
В общем, летит этот человек в Грецию на личном самолёте очень известного в Украине другого человека и сообщает грекам о желании нашего недогаранта. Греки сильно удивились, посмеялись и сказали, что они помнят о том, что в Украине президент комик, но это сделать невозможно. Говорят ему, что у них все расписано и у премьера запланированы дела с Макроном, но Зеленский может приехать покататься на яхте. Ему даже охрану дадут. А встречу можно провести в октябре. Во второй половине.
Этот человек, прилетевший в Грецию с поручением, говорит, что президент Украины очень хочет сейчас. И ему надо выставить фоточку, что это типа визит. И даже очень важный. Он же на фоточке будет с премьер-министром Греции, а не просто с каким-то чиновником, как в Омане. Кстати, история об Омане была озвучена грекам, как пример. Но греки лишь смеялись и говорили, что у украинского президента очень хорошее чувство юмора.
В общем, президент получил отказ. Но он не сильно расстроен. Потому что сможет слетать в Нью-Йорк. А там может и нет Корфу, но будут другие удовольствия. И даже шопинг для его сопровождения. А сама 76-ая сессии ГА ООН Зеленского тоже интересует. Там ведь можно будет фоточек наделать. Для поднятия самооценки.
Вот только греки все ещё смеются над этой историей. А мы с вами продолжаем оплачивать путешествия Зеленского за нас счёт. Путешествия без пользы для Украины, но с пользой лично для Зеленского. Только не спрашивайте у меня откуда мне опять это стало известно? Все просто. С каждым днем становится все больше и больше людей, которые сильно удивляются тому, что происходит в голове Зеленского и во что он превращается. И эти люди продолжают делятся информацией. Кстати, если есть навыки, то можно узнать чей именно борт недавно летал в Грецию. И тогда у нас буде еще больше вопросов к величайшему политическому лидеру современности. ))
Одна прививка - имеешь право носить желтые штаны, две - малиновые.
И не нужно носить с собой никаких бумажек.
Запретить продажу пива и спиртных напитков без 2-х вакцинаций и месяца после последней вакцины!