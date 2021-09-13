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COVID-19 не отступит, пока 90-95% населения Земли не приобретет иммунитет, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

COVID-19 не отступит, пока 90-95% населения Земли не приобретет иммунитет, - Bloomberg

По оценке экспертов, ожидать возвращения к нормальной жизни не стоит, пока человечество в целом либо не переболеет, либо не привьется.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, говорится в материале Bloomberg.

Очередной глобальной вспышки стоит ожидать осенью-зимой, считает Майкл Остерхолм, директор американского центра исследований инфекционных заболеваний и политики в Миннесотском университете и советник президента США. Эксперты полагают, что вирус не отступит, пока 90-95% населения Земли не приобретет иммунитет в результате болезни или прививочной кампании.

Пять хорошо задокументированных эпидемий гриппа за последние 130 лет дают представление о том, как может развиваться пандемия COVID-19, говорит Лоун Симонсен, эпидемиолог и профессор наук о здоровье в датском университете Роскилле. Самая продолжительная глобальная вспышка гриппа длилась 5 лет, и тогда мир за 2-3 года преодолел две-четыре волны этой инфекции. Коронавирус распространяется стремительнее - к концу второго года пандемии мир находится в середине третьей волны, говорит эпидемиолог.

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Представление о том, что вирусы со временем автоматически становятся слабее, чтобы избежать уничтожения популяции их носителей, ошибочно, подчеркивает эпидемиолог. Хотя новые мутации не всегда опаснее, чем их предшественники, пандемии со временем могут стать смертельнее.

Некоторые эпидемиологи полагают, что SARS-CoV-2 может стать полностью устойчивым к вакцинам первого поколения. Исследование, проведенное в Японии, показывает, что потенциально опасные мутации, устойчивые к вакцинам, уже отмечаются. То, с какой скоростью появляются новые штаммы, делает коронавирус больше похожим на грипп. Это значит, что вакцинироваться от него, вероятно, придется каждый год, а вакцины будут обновляться с учетом того, какой штамм преобладает в данный момент.

Во многих странах уровень вакцинации остается критически низким - например, в большинстве стран Африки вакцинированных не более 5%, в Индии с населением более 1,3 млрд человек - 26%.

Пандемия закончится в разное время в разных местах, как и предыдущие вспышки, говорит Эрика Чартерс, доцент кафедры истории медицины Оксфордского университета.

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Дания и Сингапур, которым удалось избежать массой заболеваемости коронавирусом, уже движутся в "постпандемическое будущее", возвращаясь к нормальной жизни.

США и Великобритания постепенно снимают ограничения, несмотря на то, что количество заболевших близко к рекордным.

Китай, Гонконг и Новая Зеландия сохраняют локдаун, хотя там меньше инфицированных.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
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13.09.2021 18:07
+7
COVID-19 не відступить, доки 90-95% населення Землі не заїпашить кілька тисяч хворих на голову ублюдків.
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13.09.2021 19:35
+4
Чому ж? Вони не хворі, а дуже навіть здорові для СЕБЕ, непогане бабло збивають вже другий рік на цій пандемії, і не планують, схоже, зупинятися...
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13.09.2021 21:07
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13.09.2021 18:03 Ответить
NO SERVICE - NO MONEY
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13.09.2021 18:07 Ответить
Может он и прав в отношении процентного состава для коллективного иммунитета. Только ведь акцент сместили. И как бы теперь подразумевается (хотя так ли это), что иммунитет возможно приобрести только двумя способами - либо переболев, либо привившись. Почему не рассматривается вариант когда человек заражался, но иммунная система была готова и заражение не привело к заболеванию. А таких, если смотреть статистику, большинство. Так что коллективный иммунитет нарабатывается в любом случае. Просто и вирус мутирует. Кроме того появляются и другие вирусы, которые также могут быть возбудителем заболеваний у человека.
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13.09.2021 21:03 Ответить
Скільки разів вже сьогодні ширнувся?
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13.09.2021 18:07 Ответить
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13.09.2021 19:32 Ответить
Во, дает мерзота, да?! Уже речь о 95%!!! Этой мерзостью, вакцанутые хотят сколько людей убить, интересно? Вот и мне кажется- речь не о тысячах и не о сотнях тысяч... порядок цифр явно иной.
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13.09.2021 18:10 Ответить
Цікаво скільки загине від Вакцинацій
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13.09.2021 19:31 Ответить
це фіксувати і рахувати заборонено.Жалітись на якість вакцин заборонено законами України.
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13.09.2021 19:49 Ответить
"По оценке экспертов, ожидать возвращения к нормальной жизни не стоит, пока человечество в целом либо не переболеет, либо не привьется".

"То, с какой скоростью появляются новые штаммы, делает коронавирус больше похожим на грипп. Это значит, что вакцинироваться от него, вероятно, придется каждый год, а вакцины будут обновляться с учетом того, какой штамм преобладает в данный момент".

То есть другими словами, вернее одним словом - никогда.

Переболели не все, в ящик сыграли тоже не все, прививаются тоже не все, вакцины также не гарантируют незаболеваемость.

Значит единственный выход - не вылазить из локдаунов, вакцинироваться раз в месяц, по мере финасовых возможностей (если они есть), забить на работу, сидеть дома, не снимая намордника. Тогда может кто-то и выживет, но это не точно. ))
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13.09.2021 18:12 Ответить
Вакцинуватися від ковіду,ефективніше ніж від ВІЧу
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13.09.2021 19:34 Ответить
Так той хоча б не "мутує". )))
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13.09.2021 19:43 Ответить
Дебільна маячня!!!
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13.09.2021 19:29 Ответить
COVID-19 не відступить, доки 90-95% населення Землі не заїпашить кілька тисяч хворих на голову ублюдків.
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13.09.2021 19:35 Ответить
Чому ж? Вони не хворі, а дуже навіть здорові для СЕБЕ, непогане бабло збивають вже другий рік на цій пандемії, і не планують, схоже, зупинятися...
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13.09.2021 21:07 Ответить
Эксперты полагают, что вирус не отступит, пока 90-95% населения Земли не приобретет иммунитет в результате болезни или прививочной кампании. Дебилы уверяют ,что от прививок можно приобрести иммунитет.Иммунитет- вырабатывает сам человеческий организм ,ибо его так запрограмировал Господь.Как только вирусные ,или какие нибуть другие болезненные террористы попадают в организм ,тот мобилизует "войско" ,для защиты своего жилища-дома(человеческого организма)
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13.09.2021 20:26 Ответить
страшно подумати що ці учені придумають через рік
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13.09.2021 23:11 Ответить
Телеграмм-каналы в Ярославской области распространили информацию о том, что в одном из прививочных центров мужчина умер сразу после прививки.

Глава департамента Василий Тубашов сообщил СМИ, что прививка и смерть никак не были связаны. Мужчина страдал сердечно-сосудистым заболеванием. И скончался именно от острого приступа на сердце. Возможно, приступ произошел из-за жары и долгого сидения в очереди. Чтобы ситуация не повторилась, в Ярославле откроют дополнительно 4 прививочных пункта в ТЦ.

Запам'ятайте в світі можна померти від чого хочеш - але не від вакцини
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14.09.2021 00:38 Ответить
 
 