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Вакцины не смогут полностью остановить распространение COVID-19, нужны лекарства, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцины не смогут полностью остановить распространение COVID-19, нужны лекарства, - Bloomberg

Пройдет много месяцев, прежде чем в результате вакцинирования от COVID-19 появится "коллективный иммунитет".

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, говорится в статье Bloomberg.

Отмечается, что вакцины - важный инструмент борьбы с COVID-19. Поэтому начало вакцинации в Великобритании посредством разработки Pfizer/BioNTech - это хорошие новости. Эта вакцина, а также еще одна, созданная компанией Moderna, ожидают одобрения в США в ближайшее время. Кроме того, еще несколько эффективных разработок на подходе.

Но даже если они столь же действенны в условиях реального мира, как показали клинические испытания, они не смогут изменить ход пандемии за один день, пишет Bloomberg. Более того, вакцины не смогут полностью остановить распространение инфекции. Требуется подкрепление.

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Пройдет много месяцев, прежде чем прививки от COVID-19 сделает достаточно большая часть населения, чтобы появился "коллективный иммунитет". И это лишь при условии, что люди будут доверять этим препаратам, а процесс вакцинации пройдет без проблем. Производство достаточного количества доз тоже не будет такой легкой задачей, как может показаться. Также нет окончательного ответа на вопрос, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19. Хуже всего то, что вирус может мутировать и учиться обходить влияние вакцин, повторно заражая людей. Это одна из причин, почему чиновники призывают и дальше придерживаться социального дистанцирования, а также носить маски даже после того, как вакцинация наберет обороты.

Именно поэтому средства лечения COVID-19 - лекарства, которые сократят случаи госпитализации и смерти или даже помогут бороться с болезнью - не менее важны для борьбы с пандемией. И чем легче их принимать, тем лучше.

Есть несколько препаратов, которые уже используют для спасения людей. Однако, их эффективность - до сих пор загадка. Еще больше препаратов на этапе разработки. Но такие лекарства, которые бы полностью изменили ситуацию, придется ждать еще месяцы. Потому что все они сейчас на раннем этапе создания.

Также читайте: Вакцина от коронавируса появится в аптеках не раньше осени 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Рептилоиды никак не поделят рынок Вакцины не смогут полностью остановить распространение COVID-19, нужны лекарства, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8892
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08.12.2020 20:39
+6
Нужно дистанцироваться, нужно соблюдать, нужно доверять, нужно соглашаться, нужно принимать - кашпировско-чумаковское шапито. Планета сектантов. Братство шприца.
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08.12.2020 21:24
+5
Ясное дело, если за год он 5 раз мутировал, какая вакцина? Просто насмешка с тупого и перепуганного населения планеты!
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08.12.2020 20:45
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Рептилоиды никак не поделят рынок Вакцины не смогут полностью остановить распространение COVID-19, нужны лекарства, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8892
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08.12.2020 20:39 Ответить
Короче, Склихасовский!
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08.12.2020 20:42 Ответить
Ясное дело, если за год он 5 раз мутировал, какая вакцина? Просто насмешка с тупого и перепуганного населения планеты!
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08.12.2020 20:45 Ответить
Почему только насмешка? Ещё много лярдов баксов можно с лохов собрать
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08.12.2020 21:15 Ответить
нужны инвестиции... на волне пандемии, ее жертв и бессилия врачей...
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08.12.2020 20:50 Ответить
Та понятно шо он был тысячи или миллионы лет до нас,и будет ещё больше...Оформить бы все это в какую нибудь религию,покойный М.Джексон сойдёт за пророка,маска как паранджа,запретить коронаверующим посещать общественные места,транспорт,магазины,выдать по номерному баллону кислорода,назначить для них религиозную полицию,штрафы-тюрмы, и хай движуют.
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08.12.2020 20:55 Ответить
Они знают, что ничего не знают. Короч- умрём все. Но в разное время.)))
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08.12.2020 20:56 Ответить
Поэтому пока ещё нет лекарства нужно ещё лет 10 ходить в масочке и соблюдать дистанцию. Вакцины не смогут полностью остановить распространение COVID-19, нужны лекарства, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9879 Вакцины не смогут полностью остановить распространение COVID-19, нужны лекарства, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7832
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08.12.2020 21:11 Ответить
Ецё говорят цаки спасают сильно )
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08.12.2020 21:13 Ответить
Блин, ну бред же, ну какие лекарства могут быть от вирусного заболевания????? Это же вирус - наполовину живая, наполовину мёртвая субстанция. Вирус - это обычный носитель информации. "Информация может быть записана в виде триплетов генетического кода на двух разных носителях: на двухцепочечной ДНК и одноцепочечной РНК" (взято из инета).

И мне вот, да думаю и не только мне интересно, а как можно с ней бороться, с этой информацией?
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08.12.2020 21:12 Ответить
тверезі думки. панацеї не існує.
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08.12.2020 21:12 Ответить
Насправді, існує. Загальний імунітет. Але потрібно пам'ятати, що люди смертні, і смерть нездоровим способом життя можна дуже легко пришвидшити.
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08.12.2020 21:25 Ответить
Хуже всего то, что вирус может мутировать и учиться обходить влияние вакцин, повторно заражая людей- в человеческом организме идет невидимая война вирусов,бактерий,разных болезней постоянно,со времени его создания .И эта война идет не на жизнь, а на смерть.Ровно,как и на ковид уже ждут внутри человеческого организма , какие то его враги (бактерии,вирусы,микробы),которые его точно уничтожат,И это совсем не значит ,что уничтожение "ковидного оккупанта человеческого организма".будет приносить вред самому организму...
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08.12.2020 21:21 Ответить
Нужно дистанцироваться, нужно соблюдать, нужно доверять, нужно соглашаться, нужно принимать - кашпировско-чумаковское шапито. Планета сектантов. Братство шприца.
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08.12.2020 21:24 Ответить
При этом ВОЗ смело заявил о 8-ми млн психов в Украине. Шо, до этого массового психоза и посчитать не могли?
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08.12.2020 22:21 Ответить
Нужно уничтожать массово норок( а вдруг от них люди начнут заражаться), а раньше - всех свиней и кур. Лет 15 назад коров лечили методом их масового уничтожения. Это поможет человечеству? Сомнительно. Принесет кому-то пользу? Однозначно!
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08.12.2020 22:37 Ответить
А як же ефективність 95-97%? Вакцины не смогут полностью остановить распространение COVID-19, нужны лекарства, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9091

"Пройдет много месяцев, прежде чем прививки от COVID-19 сделает достаточно большая часть населения"

Але ж через 3-4 місяці антитіл вже немає?

Короче кажучи, афера сторіччя. Фармі все одно, гроші вже отримані.
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08.12.2020 21:24 Ответить
Думаю, здесь дело почище, чем просто прибыль. Назад, в средневековье. Запугали простолюдинов, и делай с ними шо хош. Старые религии не работают. Вот вам новая.
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08.12.2020 22:41 Ответить
Саме так: римсько-католицька церква вже почала дискредитацію проти себе. Це з того, шо дуже помітно.
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08.12.2020 23:17 Ответить
Ні, в 19-му ВОЗ анонсував пандемію грипу (відмічаємо пташкою), епідемію ***** та інших інфекційних болячок, та епідемію СНІДу. Так шо, вибір невеликий, та буде.
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08.12.2020 22:25 Ответить
Естественно нужны антивирусные препараты . Вакцина не остановит распостранение и заражение вирусом . Антивирусные препараты куда эффективнее чем впиндюривать в каждого вирус да еще в два этапа .
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09.12.2020 02:19 Ответить
Ой! Левацкие головы посетила здравая мысль! Это как, перестали марихуанну курить? Или запахло жаренным! А чего тогда такой ажиотаж по поводу вакцинации населения???? Так может там вместо вакцины что то совсем другое? Подсказываю, ребята вирус погибает в течении 8 часов на медной поверхности а на стальной- в течении 48 часов! О чем это говорит? О том , что кровь человека содержит и медь и железо, так вот, как я понимаю у кого повышенное содержание меди в крови, обладает более сильным иммунитетом чем железосодержащие. Я еще раз настаиваю на статистике по групам крови, и какой процент зараженности в зависимости от группы крови! Бьюсь об заклад, что людей с 3 а особенно с 4 групой крови заболело меньше чем с 1 и 2. Почему? Потому что 4 группа крови считается очень молодой, но и наиболее иммунозащитной, ибо она вместила в себя все особенности более старых групп крови. Это не я придумал, это исследования докторов. Я помню ,что год назад перед ковидом я сдавал развернутый анализ крови- у меня было большое содержание цинка, меди и кальция в крови, а железо в норме. У меня 4 группа резус +.
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09.12.2020 05:33 Ответить
Бред. Уберайте тех, которые создают вирусы на вашу голову....тысячелетиями. Ваши возможности теперь достаточны. Пока не уберете программиста, вирусы, а это программный продукт!, будут появляться постоянно.
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09.12.2020 06:10 Ответить
 
 