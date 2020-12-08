Вакцины не смогут полностью остановить распространение COVID-19, нужны лекарства, - Bloomberg

Пройдет много месяцев, прежде чем в результате вакцинирования от COVID-19 появится "коллективный иммунитет".

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, говорится в статье Bloomberg.

Отмечается, что вакцины - важный инструмент борьбы с COVID-19. Поэтому начало вакцинации в Великобритании посредством разработки Pfizer/BioNTech - это хорошие новости. Эта вакцина, а также еще одна, созданная компанией Moderna, ожидают одобрения в США в ближайшее время. Кроме того, еще несколько эффективных разработок на подходе.

Но даже если они столь же действенны в условиях реального мира, как показали клинические испытания, они не смогут изменить ход пандемии за один день, пишет Bloomberg. Более того, вакцины не смогут полностью остановить распространение инфекции. Требуется подкрепление.

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Пройдет много месяцев, прежде чем прививки от COVID-19 сделает достаточно большая часть населения, чтобы появился "коллективный иммунитет". И это лишь при условии, что люди будут доверять этим препаратам, а процесс вакцинации пройдет без проблем. Производство достаточного количества доз тоже не будет такой легкой задачей, как может показаться. Также нет окончательного ответа на вопрос, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19. Хуже всего то, что вирус может мутировать и учиться обходить влияние вакцин, повторно заражая людей. Это одна из причин, почему чиновники призывают и дальше придерживаться социального дистанцирования, а также носить маски даже после того, как вакцинация наберет обороты.

Именно поэтому средства лечения COVID-19 - лекарства, которые сократят случаи госпитализации и смерти или даже помогут бороться с болезнью - не менее важны для борьбы с пандемией. И чем легче их принимать, тем лучше.

Есть несколько препаратов, которые уже используют для спасения людей. Однако, их эффективность - до сих пор загадка. Еще больше препаратов на этапе разработки. Но такие лекарства, которые бы полностью изменили ситуацию, придется ждать еще месяцы. Потому что все они сейчас на раннем этапе создания.

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