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Вакцини не зможуть повністю зупинити поширення COVID-19, потрібні ліки, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцини не зможуть повністю зупинити поширення COVID-19, потрібні ліки, - Bloomberg

Мине багато місяців, перш ніж у результаті вакцинації від COVID-19 з'явиться "колективний імунітет".

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, йдеться в статті Bloomberg.

Зазначається, що вакцини - важливий інструмент боротьби з COVID-19. Тож початок вакцинації у Великій Британії за допомогою розробки Pfizer/BioNTech - це хороші новини. Ця вакцина, а також ще одна, створена компанією Moderna, очікують на схвалення в США найближчим часом. Крім того, ще кілька ефективних розробок на підході.

Але навіть якщо вони настільки ж дієві в умовах реального світу, як показали клінічні випробування, вони не зможуть змінити хід пандемії за один день, - пише Bloomberg. Більше того, вакцини не зможуть повністю зупинити поширення інфекції. Потрібне підкріплення.

Мине багато місяців, перш ніж щеплення від COVID-19 зробить достатньо велика частина населення, щоб з'явився "колективний імунітет". І це лише за умови, що люди будуть довіряти цим препаратам, а процес вакцинації пройде без проблем. Виробництво достатньої кількості доз теж не буде таким легким завданням, як може здатися. Також немає остаточної відповіді на питання, як довго зберігається імунітет до COVID-19. Найгірше те, що вірус може мутувати й вчитися обходити вплив вакцин, повторно заражаючи людей. Це одна з причин, чому чиновники закликають й надалі дотримуватися соціального дистанціювання, а також носити маски навіть після того, як вакцинація набере обертів.

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Саме тому засоби лікування COVID-19 - ліки, які скоротять випадки госпіталізації й смерті або навіть допоможуть боротися з хворобою - не менш важливі для боротьби з пандемією. І чим легше їх приймати, тим краще.

Є кілька препаратів, які вже з різним ступенем ефективності використовують для порятунку людей. Однак, їхня ефективність - досі загадка. Ще більше препаратів на етапі розробки. Але такі ліки, які б повністю змінили ситуацію, доведеться чекати ще місяці. Тому що всі вони наразі на ранньому етапі створення.

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Топ коментарі
+7
Рептилоиды никак не поделят рынок Вакцины не смогут полностью остановить распространение COVID-19, нужны лекарства, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8892
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08.12.2020 20:39
+6
Нужно дистанцироваться, нужно соблюдать, нужно доверять, нужно соглашаться, нужно принимать - кашпировско-чумаковское шапито. Планета сектантов. Братство шприца.
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08.12.2020 21:24
+5
Ясное дело, если за год он 5 раз мутировал, какая вакцина? Просто насмешка с тупого и перепуганного населения планеты!
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08.12.2020 20:45
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Рептилоиды никак не поделят рынок Вакцины не смогут полностью остановить распространение COVID-19, нужны лекарства, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8892
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08.12.2020 20:39 Відповісти
Короче, Склихасовский!
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08.12.2020 20:42 Відповісти
Ясное дело, если за год он 5 раз мутировал, какая вакцина? Просто насмешка с тупого и перепуганного населения планеты!
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08.12.2020 20:45 Відповісти
Почему только насмешка? Ещё много лярдов баксов можно с лохов собрать
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08.12.2020 21:15 Відповісти
нужны инвестиции... на волне пандемии, ее жертв и бессилия врачей...
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08.12.2020 20:50 Відповісти
Та понятно шо он был тысячи или миллионы лет до нас,и будет ещё больше...Оформить бы все это в какую нибудь религию,покойный М.Джексон сойдёт за пророка,маска как паранджа,запретить коронаверующим посещать общественные места,транспорт,магазины,выдать по номерному баллону кислорода,назначить для них религиозную полицию,штрафы-тюрмы, и хай движуют.
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08.12.2020 20:55 Відповісти
Они знают, что ничего не знают. Короч- умрём все. Но в разное время.)))
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08.12.2020 20:56 Відповісти
Поэтому пока ещё нет лекарства нужно ещё лет 10 ходить в масочке и соблюдать дистанцию. Вакцины не смогут полностью остановить распространение COVID-19, нужны лекарства, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9879 Вакцины не смогут полностью остановить распространение COVID-19, нужны лекарства, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7832
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08.12.2020 21:11 Відповісти
Ецё говорят цаки спасают сильно )
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08.12.2020 21:13 Відповісти
Блин, ну бред же, ну какие лекарства могут быть от вирусного заболевания????? Это же вирус - наполовину живая, наполовину мёртвая субстанция. Вирус - это обычный носитель информации. "Информация может быть записана в виде триплетов генетического кода на двух разных носителях: на двухцепочечной ДНК и одноцепочечной РНК" (взято из инета).

И мне вот, да думаю и не только мне интересно, а как можно с ней бороться, с этой информацией?
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08.12.2020 21:12 Відповісти
тверезі думки. панацеї не існує.
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08.12.2020 21:12 Відповісти
Насправді, існує. Загальний імунітет. Але потрібно пам'ятати, що люди смертні, і смерть нездоровим способом життя можна дуже легко пришвидшити.
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08.12.2020 21:25 Відповісти
Хуже всего то, что вирус может мутировать и учиться обходить влияние вакцин, повторно заражая людей- в человеческом организме идет невидимая война вирусов,бактерий,разных болезней постоянно,со времени его создания .И эта война идет не на жизнь, а на смерть.Ровно,как и на ковид уже ждут внутри человеческого организма , какие то его враги (бактерии,вирусы,микробы),которые его точно уничтожат,И это совсем не значит ,что уничтожение "ковидного оккупанта человеческого организма".будет приносить вред самому организму...
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08.12.2020 21:21 Відповісти
Нужно дистанцироваться, нужно соблюдать, нужно доверять, нужно соглашаться, нужно принимать - кашпировско-чумаковское шапито. Планета сектантов. Братство шприца.
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08.12.2020 21:24 Відповісти
При этом ВОЗ смело заявил о 8-ми млн психов в Украине. Шо, до этого массового психоза и посчитать не могли?
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08.12.2020 22:21 Відповісти
Нужно уничтожать массово норок( а вдруг от них люди начнут заражаться), а раньше - всех свиней и кур. Лет 15 назад коров лечили методом их масового уничтожения. Это поможет человечеству? Сомнительно. Принесет кому-то пользу? Однозначно!
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08.12.2020 22:37 Відповісти
А як же ефективність 95-97%? Вакцины не смогут полностью остановить распространение COVID-19, нужны лекарства, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9091

"Пройдет много месяцев, прежде чем прививки от COVID-19 сделает достаточно большая часть населения"

Але ж через 3-4 місяці антитіл вже немає?

Короче кажучи, афера сторіччя. Фармі все одно, гроші вже отримані.
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08.12.2020 21:24 Відповісти
Думаю, здесь дело почище, чем просто прибыль. Назад, в средневековье. Запугали простолюдинов, и делай с ними шо хош. Старые религии не работают. Вот вам новая.
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08.12.2020 22:41 Відповісти
Саме так: римсько-католицька церква вже почала дискредитацію проти себе. Це з того, шо дуже помітно.
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08.12.2020 23:17 Відповісти
Ні, в 19-му ВОЗ анонсував пандемію грипу (відмічаємо пташкою), епідемію ***** та інших інфекційних болячок, та епідемію СНІДу. Так шо, вибір невеликий, та буде.
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08.12.2020 22:25 Відповісти
Естественно нужны антивирусные препараты . Вакцина не остановит распостранение и заражение вирусом . Антивирусные препараты куда эффективнее чем впиндюривать в каждого вирус да еще в два этапа .
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09.12.2020 02:19 Відповісти
Ой! Левацкие головы посетила здравая мысль! Это как, перестали марихуанну курить? Или запахло жаренным! А чего тогда такой ажиотаж по поводу вакцинации населения???? Так может там вместо вакцины что то совсем другое? Подсказываю, ребята вирус погибает в течении 8 часов на медной поверхности а на стальной- в течении 48 часов! О чем это говорит? О том , что кровь человека содержит и медь и железо, так вот, как я понимаю у кого повышенное содержание меди в крови, обладает более сильным иммунитетом чем железосодержащие. Я еще раз настаиваю на статистике по групам крови, и какой процент зараженности в зависимости от группы крови! Бьюсь об заклад, что людей с 3 а особенно с 4 групой крови заболело меньше чем с 1 и 2. Почему? Потому что 4 группа крови считается очень молодой, но и наиболее иммунозащитной, ибо она вместила в себя все особенности более старых групп крови. Это не я придумал, это исследования докторов. Я помню ,что год назад перед ковидом я сдавал развернутый анализ крови- у меня было большое содержание цинка, меди и кальция в крови, а железо в норме. У меня 4 группа резус +.
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09.12.2020 05:33 Відповісти
Бред. Уберайте тех, которые создают вирусы на вашу голову....тысячелетиями. Ваши возможности теперь достаточны. Пока не уберете программиста, вирусы, а это программный продукт!, будут появляться постоянно.
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09.12.2020 06:10 Відповісти
 
 