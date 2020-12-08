Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна вже замовила 60 млн доз вакцини від коронавірусу у шести виробників.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі ми вже зарезервували і закупили понад 60 млн доз вакцини від шести провідних світових виробників", - написав Моравецький.
За його словами, зараз настав час для реалізації Національної програми вакцинації від COVID-19.
Як пише Укрінформ, згідно з проєктом програми, який ще має бути затверджений, спочатку буде вакцинуватися медичний персонал, працівники соціальних служб. Після цього щеплення робитимуть старшим особам (віком від 60 років), а також військовослужбовцям. На наступному етапі вакцинуватимуть професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні в боротьбі з пандемією. Крім того, на цьому етапі будуть вакцинуватися особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання (хвороби легенів, цукровий діабет, онкологічні захворювання, ожиріння). Потім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення країни.
Глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчік повідомив, що вакцинація в країні почнеться в січні наступного року. Точний термін проведення щеплень залежатиме від виробників вакцини і як швидко вона потраплятиме до Польщі.
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Россия в ближайшее время направит в Минздрав Украины и другие соответствующие органы запрос на разрешение о начале производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Украине. Об этом в ходе встречи с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком и директором Центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Соответственно, мы надеемся, что данное обращение будет положительно рассмотрено, потому что действительно есть возможность у Украины производить вакцину для других стран, в том числе для Беларуси и других стран. И также мы надеемся, что Украина рассмотрит возможность и о потенциальной закупке вакцины "Спутник V", но это более, наверное, вопрос среднесрочной перспективы. Но мы подтверждаем, что уже в ближайшее время производство в Украине вакцины "Спутник V" может быть налажено»,- сообщил господин Дмитриев (цитата по телеканалу «112 Украина»).
Производство вакцины «Спутник V» возможно на базе харьковского предприятия «БиоЛек», заявил господин Медведчук. «Сегодня мы подводим итоги, и принято решение о том, что такая возможность существует, производственные мощности есть - возможность производства вакцины на территории Украины на предприятии "БиоЛек", город Харьков».
схеми старі, як світ
але на лохах і воду можна безкоштовно возити
отже україні для прививок треба вакцини по кількості населення мінус польські заробітчани
такіхцих нє бєрут в касманавти" або "ета нога, ...у кого нада нога"
все возможные и Китайиские и Русские и Немецкие и прочие.
https://twitter.com/Nat_anest
https://twitter.com/Nat_anest/status/1336092246173736962
Если интересно, то у него можно найти инфу по всем основным вакцинам.
Чисельність населення майже однакова...
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а після вакцинації буде до 10о тисяч в день
але це не через вакцину, а від ковіду, просто так співпало
Ты хоть понимаешь, что пишешь??? Расскажи мне про методику лечения левого желудочка сердца работающего на 35% БЕЗ медикаментозного вмешательства. Очень интересует, только советы типа: обратись к бабке, спи на левом боку с библией под головой - оставь себе.
Короче, заставят почти всех.
я бы и туристом туда съездил чисто провакцинироваться.
страх - убивает, а плацебо - тем более..
именно так и проверяют - подействовал препарат или нет, дурилка.
а у нас шо? пока только разговоры о получении 8 миллионов...