Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна вже замовила 60 млн доз вакцини від коронавірусу у шести виробників.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі ми вже зарезервували і закупили понад 60 млн доз вакцини від шести провідних світових виробників", - написав Моравецький.

За його словами, зараз настав час для реалізації Національної програми вакцинації від COVID-19.

Як пише Укрінформ, згідно з проєктом програми, який ще має бути затверджений, спочатку буде вакцинуватися медичний персонал, працівники соціальних служб. Після цього щеплення робитимуть старшим особам (віком від 60 років), а також військовослужбовцям. На наступному етапі вакцинуватимуть професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні в боротьбі з пандемією. Крім того, на цьому етапі будуть вакцинуватися особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання (хвороби легенів, цукровий діабет, онкологічні захворювання, ожиріння). Потім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення країни.

Глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчік повідомив, що вакцинація в країні почнеться в січні наступного року. Точний термін проведення щеплень залежатиме від виробників вакцини і як швидко вона потраплятиме до Польщі.

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