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Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна вже замовила 60 млн доз вакцини від коронавірусу у шести виробників.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі ми вже зарезервували і закупили понад 60 млн доз вакцини від шести провідних світових виробників", - написав Моравецький.

За його словами, зараз настав час для реалізації Національної програми вакцинації від COVID-19.

Як пише Укрінформ, згідно з проєктом програми, який ще має бути затверджений, спочатку буде вакцинуватися медичний персонал, працівники соціальних служб. Після цього щеплення робитимуть старшим особам (віком від 60 років), а також військовослужбовцям. На наступному етапі вакцинуватимуть професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні в боротьбі з пандемією. Крім того, на цьому етапі будуть вакцинуватися особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання (хвороби легенів, цукровий діабет, онкологічні захворювання, ожиріння). Потім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення країни.

Глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчік повідомив, що вакцинація в країні почнеться в січні наступного року. Точний термін проведення щеплень залежатиме від виробників вакцини і як швидко вона потраплятиме до Польщі.

Читайте також: Вакцина проти коронавірусу з'явиться в аптеках не раніше осені 2021 року, - в.о. глави ЦГЗ Кузін
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Топ коментарі
+23
А где же наши мастера спорта?
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08.12.2020 17:59
+21
Відосікі знімають, та квитками торгують на вечірній квартал....
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08.12.2020 18:04
+11
Танюша Яковлева, фас! тут поляки лоханулись по-крупному, нужно кому-то открыть им глаза!!!
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08.12.2020 18:00
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Там і на Україну вистачить. Можна організовувати туристичні тури в Польщу для вакцинації.
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08.12.2020 17:58 Відповісти
Тут вон что удумали-


Россия в ближайшее время направит в Минздрав Украины и другие соответствующие органы запрос на разрешение о начале производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Украине. Об этом в ходе встречи с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком и директором Центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Соответственно, мы надеемся, что данное обращение будет положительно рассмотрено, потому что действительно есть возможность у Украины производить вакцину для других стран, в том числе для Беларуси и других стран. И также мы надеемся, что Украина рассмотрит возможность и о потенциальной закупке вакцины "Спутник V", но это более, наверное, вопрос среднесрочной перспективы. Но мы подтверждаем, что уже в ближайшее время производство в Украине вакцины "Спутник V" может быть налажено»,- сообщил господин Дмитриев (цитата по телеканалу «112 Украина»).
Производство вакцины «Спутник V» возможно на базе харьковского предприятия «БиоЛек», заявил господин Медведчук. «Сегодня мы подводим итоги, и принято решение о том, что такая возможность существует, производственные мощности есть - возможность производства вакцины на территории Украины на предприятии "БиоЛек", город Харьков».
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08.12.2020 18:18 Відповісти
зачем вы плодите медведчуковские фейки? вы на работе у Медведчука или у Путина?
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08.12.2020 19:37 Відповісти
А що нє так? Виток інфи бентежить?
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08.12.2020 20:33 Відповісти
заробітчан провакцинують - і то не зле...
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08.12.2020 18:31 Відповісти
"кормитесь" дома.
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08.12.2020 18:43 Відповісти
А где же наши мастера спорта?
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08.12.2020 17:59 Відповісти
Відосікі знімають, та квитками торгують на вечірній квартал....
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08.12.2020 18:04 Відповісти
Ждут бесплатной, чтобы распределить среди "элиты"
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08.12.2020 18:58 Відповісти
Танюша Яковлева, фас! тут поляки лоханулись по-крупному, нужно кому-то открыть им глаза!!!
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08.12.2020 18:00 Відповісти
Та вона саме wi-fi роутер фольгою обмотує. Пізніше з'явиться.
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08.12.2020 18:13 Відповісти
лоханулись приблизно так, як в 2010 році німці, витративши на вакцину від свинячого грипу 250 мільйонів євро? а потім довелося відправити ці дози безкоштовно в Африку, бо бажаючих щепитися не знайшлося
схеми старі, як світ

але на лохах і воду можна безкоштовно возити
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08.12.2020 18:18 Відповісти
Поляки хіба не чули, як шмаркля казала, що ми перші маємо отримати вакцину?)))
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08.12.2020 18:06 Відповісти
А шо не так? - у шмарклів з вакциною все буде добре)
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08.12.2020 18:12 Відповісти
Нашмаркають як завжди.
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08.12.2020 20:11 Відповісти
В польских аптеках вакцина тоже появится осенью, как и в Украине?
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08.12.2020 18:07 Відповісти
леопольде пупкіне, польща придбає вакцини більше ніж має населення, а різницею прививатимуть заробітчан....
отже україні для прививок треба вакцини по кількості населення мінус польські заробітчани
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08.12.2020 19:16 Відповісти
Нет. Я не слышал про прививки, которые нужно колоть один раз. Везде 2 дозы. Т.е. 60 млн вакцин - это 30 млн человек. Вряд ли эти вакцины появятся в аптечной сети. Хотя прививать заробитчан в их же интересах.
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08.12.2020 21:27 Відповісти
в аптеках - может быть и через год. Когда все группы риска провакцинируют бесплатно в госклиниках.
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08.12.2020 19:38 Відповісти
ось перспективна тема для стартапу: компактні портативні холодильні термостати на мінус 80 градусів Цельсія
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08.12.2020 18:08 Відповісти
ДхШхВ - 200х80х40 см
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08.12.2020 19:20 Відповісти
Польща закупила 60 млн.доз,а Україна планує 8 млн.доз !!!)))
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08.12.2020 18:11 Відповісти
для вищого командного складу
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08.12.2020 18:14 Відповісти
Кацапи 20 000 закуповують.
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08.12.2020 18:15 Відповісти
Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 969 "такіх цих нє бєрут в касманавти" або "ета нога, ...у кого нада нога"
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09.12.2020 00:05 Відповісти
Поляки скорее всего закупили немецко-американскую вакцину Pfizer / BioNTech или чисто американскую вакцину Moderna, а никакие китайские или русские недовакцины.
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08.12.2020 18:12 Відповісти
у шести производителей.

все возможные и Китайиские и Русские и Немецкие и прочие.
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08.12.2020 20:48 Відповісти
Почему-то не могу кинуть ссылку на NYTimes. Суть в том, что администрация Трампа обосралась с закупкой вакцины от Файзер, заказав только 100 млн доз. А теперь, когда попросили увеличить заказ, в Файзер сказали, что до лета они загружены заказами из других стран. Эту статью надо бы Степанову прочитать, который считает, что через посла в США можно решить вопрос поставки вакцин от американских производителей. И у Модерны и у Файзера предзаказ на сотни миллионов доз: США, Канада, Япония, Великобритания, ЕС. Очень бы неплохо было оказаться в этом клубе, но, боюсь, нищим коммерческие компании не подают.
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08.12.2020 21:37 Відповісти
кхм... сподіваюсь з Модерною в них проблеми не буде завдяки варп спід... але це дійсно не весела новина...
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08.12.2020 23:50 Відповісти
Ссылка на статью в твиттере у этого парня:
https://twitter.com/Nat_anest

https://twitter.com/Nat_anest/status/1336092246173736962
Если интересно, то у него можно найти инфу по всем основным вакцинам.
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09.12.2020 01:04 Відповісти
Польща купляє 60 млн. доз, а Україна 8 млн...
Чисельність населення майже однакова...
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08.12.2020 18:16 Відповісти
8 млн. ,для осіб наближенних до імператора вистачить !!!)))
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08.12.2020 18:22 Відповісти
Та вони і 8 млн. не куплять, адже тільки планують. А Польша вже закупила - це дві великі різниці

-
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08.12.2020 18:38 Відповісти
Ви абсолютно праві...хочете побачити всю глубіну наших глубін? Ця лінка сьогодні з'явилась на цензорі за що я вельми вдячний. прошу: https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/ (маленький спойлєр... якщо ліньки: Ukraine - 2,114 - 5.1%...)
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09.12.2020 00:20 Відповісти
скільки там зараз помирає типу від ковіду? 10000 в день?
а після вакцинації буде до 10о тисяч в день

але це не через вакцину, а від ковіду, просто так співпало
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08.12.2020 18:20 Відповісти
Тебе плохо? Обратись к врачу. Или им ты не доверяешь и лечишся исключительно народными методами?
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08.12.2020 19:11 Відповісти
он из тех кто инфаркт валидолом лечит.
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08.12.2020 19:38 Відповісти
Я з тих, хто веде здоровий спосіб життя, і не хворіє. Здорові люди. Таке буває. Уявляєш?
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08.12.2020 19:51 Відповісти
А вам ЗСЖистам не видається дивним, що тема збільшення в раціоні органічних рослин збіглася у часі з проривом у використанні рослин як продуцентів, наприклад, антитіл? А новітні вакцини, що дозволяють вакціонувати використовуючи віруси за носій вакцини? Тепер їх можна розпилювати з літаків, наприклад. Якщо ви так проти цього - нашо ви підказуєте?
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08.12.2020 20:30 Відповісти
Мене дивує лише те, що природний загальний (неспецифічний, клітинний імунітет) намагаються незграбно замінити нестійким та сумнівним гуморальним (від вакцин).
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08.12.2020 20:34 Відповісти
Що? А що у складі вакцин за вашою думкою?
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08.12.2020 20:46 Відповісти
Когда сердце прихватит или пневмонию подцепишь (не дай бог конечно), то ты не забывай отказаться от лечения в госпитале под надзором врачей и лечись ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО народными методами. Если выживешь, не забудь рассказать.
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08.12.2020 20:34 Відповісти
А ти одразу під ШВЛ стрибай. Але перед цим не забудь зробити кілька кт. Все одно тобі гроші вже не ************. Пухом земля!
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08.12.2020 20:36 Відповісти
Глупая, тебе сколько лет? Или ты думаешь, что бессмертна и все болезни - выдумки врачей?
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08.12.2020 20:47 Відповісти
ШВЛ - это что такое?
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08.12.2020 20:48 Відповісти
"штучна вентиляція легень"
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09.12.2020 00:01 Відповісти
Спасибо.
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09.12.2020 12:40 Відповісти
Щоб тобі вистачало зарплатні лише на ліки! Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5218
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08.12.2020 19:50 Відповісти
Я лечусь по страховке, а лекарства и так принимаю постоянно (и хватает далеко не только на них, представляешь?).
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08.12.2020 20:36 Відповісти
Тобто твої лікарі не зацікавлені в тому, щоб ти був здоровим. Прибирати наслідки, але не причини. Краще посадити на фармацевтичну голку, звичайно.
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08.12.2020 20:47 Відповісти
????

Ты хоть понимаешь, что пишешь??? Расскажи мне про методику лечения левого желудочка сердца работающего на 35% БЕЗ медикаментозного вмешательства. Очень интересует, только советы типа: обратись к бабке, спи на левом боку с библией под головой - оставь себе.
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08.12.2020 20:51 Відповісти
Думаю что сразу так в открытую гробить не будут. Надо приобщить, вовлечь, сделать соучасникоми, успокоить ,показать что сработало, побороли, спасли. А когда это станет обыденным и привычным можно потихоньку сокращать поголовье.
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08.12.2020 19:21 Відповісти
а у нас готовы закупить 8 млн.....остальные купят в аптеке сами.да зебилы?
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08.12.2020 18:29 Відповісти
чего расплакались? тут больше половины пол года виззжала, что "вируса нет - его придумали" - зачем вам вакцина??!
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08.12.2020 18:47 Відповісти
Конечно. Нафиг нужно колоть в себя- чорт знает что. Другое дело, что они начнут заставлять: "вакцинирования не прошёл- нашей авиакомпанией не можешь пользоваться, не прошёл- не можешь пройти границу, не прошёл- ты не можешь работать у нас"... Ещё и детей также будут заставлять вакцинироваться- в школах, в дет.садах...
Короче, заставят почти всех.
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08.12.2020 19:04 Відповісти
странные люди - "колоть черт знает что". а заражать (убивать) на право и на лево, эт вполне? что такое оспа "советский" человек не знает лишь потому что когда то ВСЕХ в ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке привили от этой заразы! нынешние "непуганые" идиоты готовы убить миллионы слабых и не защищенных ради своего "я"! p.s. палки на вас нет(как в Индии) или тюрьмы как в Китае!
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08.12.2020 19:39 Відповісти
Так всё продуманно же!? Маска и дистанция минимум 1,5 метра- соблюдайте! Кто не даёт? Или это фарс всё? А почему тогда принуждают?
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08.12.2020 19:42 Відповісти
странно...носить маску и соблюдать дистанцию почему то не является "принуждением", а вот прививка от заразы, которая автоматически отменит "маски" и "дистанцию" почему то счетают "насилием над личностью"! а как вам тогда - расстреливать "личность" если она заразила другого человека? думаю тогда за вакциной выстроились бы километровые очереди.
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08.12.2020 19:52 Відповісти
Вот только ради этого(отменить маски прочий фарс(лишить аргументов)) и нужно вакцинировать всех желающих. Но только чтобы это было добровольно. И без принуждения, в виде усложняющих жизнь факторов, если не вакцинировался. Раз все вакцинированные в безопасности будут(они то под защитой вакцины), то им нет смысла бояться не вакцинированных. Логично? Логично! И без всяких справок на счет вакцинирования для покупки билетов и пересечения границ! А что сейчас? Вон в Китае выросло уже целое поколение даже не видевшие жизни без масок(лет 10 уже живут, задолго до "ковида"), а сейчас вообще летают в хим.костюмах(лучше чем спасатели в Чернобыле). И это вполне норма уже, для рядового человека в Китае. Лично я против жить в таком мире.
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08.12.2020 20:05 Відповісти
хм... а население Польши 37,828,425. по 2 раза будут принимать?
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08.12.2020 18:49 Відповісти
зачем - нам препродадут.
я бы и туристом туда съездил чисто провакцинироваться.
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08.12.2020 19:40 Відповісти
"турист"! а в "карантине" за свой счет в Польше посидеть для начала?!
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08.12.2020 21:37 Відповісти
Вообще-то да? Что тебя удивляет? Все вакцины от короны двухкратные. От гепатита вообще 3 прививки делается. Прикинь?!
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08.12.2020 21:42 Відповісти
та да. В общем ждём.. стадо привитых
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09.12.2020 00:01 Відповісти
Это фьючерс получается? Нашли замену нефти. Биржи будут торговать жидкой мамалыгой.
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08.12.2020 19:11 Відповісти
Во время испытания вакцины Pfizer умерли шесть человек
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08.12.2020 19:11 Відповісти
Бигмир? Я-я. Мы верим. Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5949
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08.12.2020 19:24 Відповісти
З посиланням на ТАСС
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08.12.2020 20:38 Відповісти
Половина погибших была старше 55 лет. Два человека умерли в вакцинируемой группе, четыре - в группе плацебо.

страх - убивает, а плацебо - тем более..
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08.12.2020 19:40 Відповісти
потому что во время испытания половина испытуемых получает ПЛАЦЕБО.
именно так и проверяют - подействовал препарат или нет, дурилка.
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08.12.2020 19:41 Відповісти
ну молодцы. что еще сказать. на 38 миллионов населения закупили 60 миллионов доз.
а у нас шо? пока только разговоры о получении 8 миллионов... Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7226
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08.12.2020 19:29 Відповісти
И кислорода в госпиталях (даже в небольших повыятовых (районных)) есть. И дают всем кто поступает с ПОДОЗРЕНИЕМ на корону сразу, в приемном покое. Неделю назад лежал - насмотрелся.
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08.12.2020 20:40 Відповісти
в последних новостях было о закупке 3млн. доз вакцины для Украины. тут же на цензоре писали. 1е полугодие 2021 года.
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08.12.2020 20:50 Відповісти
Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4541
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09.12.2020 16:05 Відповісти
 
 