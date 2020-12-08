Польша закупила 60 млн доз вакцины от коронавируса
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна уже заказала 60 млн доз вакцины от коронавируса у шести производителей.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время мы уже зарезервировали и закупили более 60 млн доз вакцины от шести ведущих мировых производителей", - написал Моравецкий.
По его словам, сейчас настало время для реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19.
Как пишет Укринформ, согласно проекту программы, который еще должен быть утвержден, сначала будет вакцинироваться медицинский персонал, работники социальных служб. После этого прививки будут делать старшим лицам (в возрасте от 60 лет), а также военнослужащим. На следующем этапе вакцинироваться будут профессиональные группы: учителя, работники критической инфраструктуры, общественного транспорта, чиновники, задействованные в борьбе с пандемией. Кроме того, на этом этапе будут вакцинироваться лица в возрасте до 60 лет, имеющие хронические заболевания (болезни легких, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение). Затем вакцинация будет проводиться среди других групп взрослого населения страны.
Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что вакцинация в стране начнется в январе следующего года. Точный срок проведения прививок будет зависеть от производителей вакцины и как быстро она будет попадать в Польшу.
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Россия в ближайшее время направит в Минздрав Украины и другие соответствующие органы запрос на разрешение о начале производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Украине. Об этом в ходе встречи с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком и директором Центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Соответственно, мы надеемся, что данное обращение будет положительно рассмотрено, потому что действительно есть возможность у Украины производить вакцину для других стран, в том числе для Беларуси и других стран. И также мы надеемся, что Украина рассмотрит возможность и о потенциальной закупке вакцины "Спутник V", но это более, наверное, вопрос среднесрочной перспективы. Но мы подтверждаем, что уже в ближайшее время производство в Украине вакцины "Спутник V" может быть налажено»,- сообщил господин Дмитриев (цитата по телеканалу «112 Украина»).
Производство вакцины «Спутник V» возможно на базе харьковского предприятия «БиоЛек», заявил господин Медведчук. «Сегодня мы подводим итоги, и принято решение о том, что такая возможность существует, производственные мощности есть - возможность производства вакцины на территории Украины на предприятии "БиоЛек", город Харьков».
схеми старі, як світ
але на лохах і воду можна безкоштовно возити
отже україні для прививок треба вакцини по кількості населення мінус польські заробітчани
такіхцих нє бєрут в касманавти" або "ета нога, ...у кого нада нога"
все возможные и Китайиские и Русские и Немецкие и прочие.
https://twitter.com/Nat_anest
https://twitter.com/Nat_anest/status/1336092246173736962
Если интересно, то у него можно найти инфу по всем основным вакцинам.
Чисельність населення майже однакова...
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а після вакцинації буде до 10о тисяч в день
але це не через вакцину, а від ковіду, просто так співпало
Ты хоть понимаешь, что пишешь??? Расскажи мне про методику лечения левого желудочка сердца работающего на 35% БЕЗ медикаментозного вмешательства. Очень интересует, только советы типа: обратись к бабке, спи на левом боку с библией под головой - оставь себе.
Короче, заставят почти всех.
я бы и туристом туда съездил чисто провакцинироваться.
страх - убивает, а плацебо - тем более..
именно так и проверяют - подействовал препарат или нет, дурилка.
а у нас шо? пока только разговоры о получении 8 миллионов...