РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11933 посетителя онлайн
Новости За рубежом Коронавирус и карантин
8 322 78
карантин (16725) Польша (7495) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Польша закупила 60 млн доз вакцины от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша закупила 60 млн доз вакцины от коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна уже заказала 60 млн доз вакцины от коронавируса у шести производителей.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время мы уже зарезервировали и закупили более 60 млн доз вакцины от шести ведущих мировых производителей", - написал Моравецкий.

По его словам, сейчас настало время для реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19.

Как пишет Укринформ, согласно проекту программы, который еще должен быть утвержден, сначала будет вакцинироваться медицинский персонал, работники социальных служб. После этого прививки будут делать старшим лицам (в возрасте от 60 лет), а также военнослужащим. На следующем этапе вакцинироваться будут профессиональные группы: учителя, работники критической инфраструктуры, общественного транспорта, чиновники, задействованные в борьбе с пандемией. Кроме того, на этом этапе будут вакцинироваться лица в возрасте до 60 лет, имеющие хронические заболевания (болезни легких, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение). Затем вакцинация будет проводиться среди других групп взрослого населения страны.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что вакцинация в стране начнется в январе следующего года. Точный срок проведения прививок будет зависеть от производителей вакцины и как быстро она будет попадать в Польшу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У четырех медиков в РФ диагностировали COVID-19 после первой дозы вакцины "Спутник V"
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
А где же наши мастера спорта?
показать весь комментарий
08.12.2020 17:59
+21
Відосікі знімають, та квитками торгують на вечірній квартал....
показать весь комментарий
08.12.2020 18:04
+11
Танюша Яковлева, фас! тут поляки лоханулись по-крупному, нужно кому-то открыть им глаза!!!
показать весь комментарий
08.12.2020 18:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там і на Україну вистачить. Можна організовувати туристичні тури в Польщу для вакцинації.
показать весь комментарий
08.12.2020 17:58 Ответить
Тут вон что удумали-


Россия в ближайшее время направит в Минздрав Украины и другие соответствующие органы запрос на разрешение о начале производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Украине. Об этом в ходе встречи с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком и директором Центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Соответственно, мы надеемся, что данное обращение будет положительно рассмотрено, потому что действительно есть возможность у Украины производить вакцину для других стран, в том числе для Беларуси и других стран. И также мы надеемся, что Украина рассмотрит возможность и о потенциальной закупке вакцины "Спутник V", но это более, наверное, вопрос среднесрочной перспективы. Но мы подтверждаем, что уже в ближайшее время производство в Украине вакцины "Спутник V" может быть налажено»,- сообщил господин Дмитриев (цитата по телеканалу «112 Украина»).
Производство вакцины «Спутник V» возможно на базе харьковского предприятия «БиоЛек», заявил господин Медведчук. «Сегодня мы подводим итоги, и принято решение о том, что такая возможность существует, производственные мощности есть - возможность производства вакцины на территории Украины на предприятии "БиоЛек", город Харьков».
показать весь комментарий
08.12.2020 18:18 Ответить
зачем вы плодите медведчуковские фейки? вы на работе у Медведчука или у Путина?
показать весь комментарий
08.12.2020 19:37 Ответить
А що нє так? Виток інфи бентежить?
показать весь комментарий
08.12.2020 20:33 Ответить
заробітчан провакцинують - і то не зле...
показать весь комментарий
08.12.2020 18:31 Ответить
"кормитесь" дома.
показать весь комментарий
08.12.2020 18:43 Ответить
А где же наши мастера спорта?
показать весь комментарий
08.12.2020 17:59 Ответить
Відосікі знімають, та квитками торгують на вечірній квартал....
показать весь комментарий
08.12.2020 18:04 Ответить
Ждут бесплатной, чтобы распределить среди "элиты"
показать весь комментарий
08.12.2020 18:58 Ответить
Танюша Яковлева, фас! тут поляки лоханулись по-крупному, нужно кому-то открыть им глаза!!!
показать весь комментарий
08.12.2020 18:00 Ответить
Та вона саме wi-fi роутер фольгою обмотує. Пізніше з'явиться.
показать весь комментарий
08.12.2020 18:13 Ответить
лоханулись приблизно так, як в 2010 році німці, витративши на вакцину від свинячого грипу 250 мільйонів євро? а потім довелося відправити ці дози безкоштовно в Африку, бо бажаючих щепитися не знайшлося
схеми старі, як світ

але на лохах і воду можна безкоштовно возити
показать весь комментарий
08.12.2020 18:18 Ответить
Поляки хіба не чули, як шмаркля казала, що ми перші маємо отримати вакцину?)))
показать весь комментарий
08.12.2020 18:06 Ответить
А шо не так? - у шмарклів з вакциною все буде добре)
показать весь комментарий
08.12.2020 18:12 Ответить
Нашмаркають як завжди.
показать весь комментарий
08.12.2020 20:11 Ответить
В польских аптеках вакцина тоже появится осенью, как и в Украине?
показать весь комментарий
08.12.2020 18:07 Ответить
леопольде пупкіне, польща придбає вакцини більше ніж має населення, а різницею прививатимуть заробітчан....
отже україні для прививок треба вакцини по кількості населення мінус польські заробітчани
показать весь комментарий
08.12.2020 19:16 Ответить
Нет. Я не слышал про прививки, которые нужно колоть один раз. Везде 2 дозы. Т.е. 60 млн вакцин - это 30 млн человек. Вряд ли эти вакцины появятся в аптечной сети. Хотя прививать заробитчан в их же интересах.
показать весь комментарий
08.12.2020 21:27 Ответить
в аптеках - может быть и через год. Когда все группы риска провакцинируют бесплатно в госклиниках.
показать весь комментарий
08.12.2020 19:38 Ответить
ось перспективна тема для стартапу: компактні портативні холодильні термостати на мінус 80 градусів Цельсія
показать весь комментарий
08.12.2020 18:08 Ответить
ДхШхВ - 200х80х40 см
показать весь комментарий
08.12.2020 19:20 Ответить
Польща закупила 60 млн.доз,а Україна планує 8 млн.доз !!!)))
показать весь комментарий
08.12.2020 18:11 Ответить
для вищого командного складу
показать весь комментарий
08.12.2020 18:14 Ответить
Кацапи 20 000 закуповують.
показать весь комментарий
08.12.2020 18:15 Ответить
Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 969 "такіх цих нє бєрут в касманавти" або "ета нога, ...у кого нада нога"
показать весь комментарий
09.12.2020 00:05 Ответить
Поляки скорее всего закупили немецко-американскую вакцину Pfizer / BioNTech или чисто американскую вакцину Moderna, а никакие китайские или русские недовакцины.
показать весь комментарий
08.12.2020 18:12 Ответить
у шести производителей.

все возможные и Китайиские и Русские и Немецкие и прочие.
показать весь комментарий
08.12.2020 20:48 Ответить
Почему-то не могу кинуть ссылку на NYTimes. Суть в том, что администрация Трампа обосралась с закупкой вакцины от Файзер, заказав только 100 млн доз. А теперь, когда попросили увеличить заказ, в Файзер сказали, что до лета они загружены заказами из других стран. Эту статью надо бы Степанову прочитать, который считает, что через посла в США можно решить вопрос поставки вакцин от американских производителей. И у Модерны и у Файзера предзаказ на сотни миллионов доз: США, Канада, Япония, Великобритания, ЕС. Очень бы неплохо было оказаться в этом клубе, но, боюсь, нищим коммерческие компании не подают.
показать весь комментарий
08.12.2020 21:37 Ответить
кхм... сподіваюсь з Модерною в них проблеми не буде завдяки варп спід... але це дійсно не весела новина...
показать весь комментарий
08.12.2020 23:50 Ответить
Ссылка на статью в твиттере у этого парня:
https://twitter.com/Nat_anest

https://twitter.com/Nat_anest/status/1336092246173736962
Если интересно, то у него можно найти инфу по всем основным вакцинам.
показать весь комментарий
09.12.2020 01:04 Ответить
Польща купляє 60 млн. доз, а Україна 8 млн...
Чисельність населення майже однакова...
показать весь комментарий
08.12.2020 18:16 Ответить
8 млн. ,для осіб наближенних до імператора вистачить !!!)))
показать весь комментарий
08.12.2020 18:22 Ответить
Та вони і 8 млн. не куплять, адже тільки планують. А Польша вже закупила - це дві великі різниці

-
показать весь комментарий
08.12.2020 18:38 Ответить
Ви абсолютно праві...хочете побачити всю глубіну наших глубін? Ця лінка сьогодні з'явилась на цензорі за що я вельми вдячний. прошу: https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/ (маленький спойлєр... якщо ліньки: Ukraine - 2,114 - 5.1%...)
показать весь комментарий
09.12.2020 00:20 Ответить
скільки там зараз помирає типу від ковіду? 10000 в день?
а після вакцинації буде до 10о тисяч в день

але це не через вакцину, а від ковіду, просто так співпало
показать весь комментарий
08.12.2020 18:20 Ответить
Тебе плохо? Обратись к врачу. Или им ты не доверяешь и лечишся исключительно народными методами?
показать весь комментарий
08.12.2020 19:11 Ответить
он из тех кто инфаркт валидолом лечит.
показать весь комментарий
08.12.2020 19:38 Ответить
Я з тих, хто веде здоровий спосіб життя, і не хворіє. Здорові люди. Таке буває. Уявляєш?
показать весь комментарий
08.12.2020 19:51 Ответить
А вам ЗСЖистам не видається дивним, що тема збільшення в раціоні органічних рослин збіглася у часі з проривом у використанні рослин як продуцентів, наприклад, антитіл? А новітні вакцини, що дозволяють вакціонувати використовуючи віруси за носій вакцини? Тепер їх можна розпилювати з літаків, наприклад. Якщо ви так проти цього - нашо ви підказуєте?
показать весь комментарий
08.12.2020 20:30 Ответить
Мене дивує лише те, що природний загальний (неспецифічний, клітинний імунітет) намагаються незграбно замінити нестійким та сумнівним гуморальним (від вакцин).
показать весь комментарий
08.12.2020 20:34 Ответить
Що? А що у складі вакцин за вашою думкою?
показать весь комментарий
08.12.2020 20:46 Ответить
Когда сердце прихватит или пневмонию подцепишь (не дай бог конечно), то ты не забывай отказаться от лечения в госпитале под надзором врачей и лечись ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО народными методами. Если выживешь, не забудь рассказать.
показать весь комментарий
08.12.2020 20:34 Ответить
А ти одразу під ШВЛ стрибай. Але перед цим не забудь зробити кілька кт. Все одно тобі гроші вже не ************. Пухом земля!
показать весь комментарий
08.12.2020 20:36 Ответить
Глупая, тебе сколько лет? Или ты думаешь, что бессмертна и все болезни - выдумки врачей?
показать весь комментарий
08.12.2020 20:47 Ответить
ШВЛ - это что такое?
показать весь комментарий
08.12.2020 20:48 Ответить
"штучна вентиляція легень"
показать весь комментарий
09.12.2020 00:01 Ответить
Спасибо.
показать весь комментарий
09.12.2020 12:40 Ответить
Щоб тобі вистачало зарплатні лише на ліки! Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5218
показать весь комментарий
08.12.2020 19:50 Ответить
Я лечусь по страховке, а лекарства и так принимаю постоянно (и хватает далеко не только на них, представляешь?).
показать весь комментарий
08.12.2020 20:36 Ответить
Тобто твої лікарі не зацікавлені в тому, щоб ти був здоровим. Прибирати наслідки, але не причини. Краще посадити на фармацевтичну голку, звичайно.
показать весь комментарий
08.12.2020 20:47 Ответить
????

Ты хоть понимаешь, что пишешь??? Расскажи мне про методику лечения левого желудочка сердца работающего на 35% БЕЗ медикаментозного вмешательства. Очень интересует, только советы типа: обратись к бабке, спи на левом боку с библией под головой - оставь себе.
показать весь комментарий
08.12.2020 20:51 Ответить
Думаю что сразу так в открытую гробить не будут. Надо приобщить, вовлечь, сделать соучасникоми, успокоить ,показать что сработало, побороли, спасли. А когда это станет обыденным и привычным можно потихоньку сокращать поголовье.
показать весь комментарий
08.12.2020 19:21 Ответить
а у нас готовы закупить 8 млн.....остальные купят в аптеке сами.да зебилы?
показать весь комментарий
08.12.2020 18:29 Ответить
чего расплакались? тут больше половины пол года виззжала, что "вируса нет - его придумали" - зачем вам вакцина??!
показать весь комментарий
08.12.2020 18:47 Ответить
Конечно. Нафиг нужно колоть в себя- чорт знает что. Другое дело, что они начнут заставлять: "вакцинирования не прошёл- нашей авиакомпанией не можешь пользоваться, не прошёл- не можешь пройти границу, не прошёл- ты не можешь работать у нас"... Ещё и детей также будут заставлять вакцинироваться- в школах, в дет.садах...
Короче, заставят почти всех.
показать весь комментарий
08.12.2020 19:04 Ответить
странные люди - "колоть черт знает что". а заражать (убивать) на право и на лево, эт вполне? что такое оспа "советский" человек не знает лишь потому что когда то ВСЕХ в ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке привили от этой заразы! нынешние "непуганые" идиоты готовы убить миллионы слабых и не защищенных ради своего "я"! p.s. палки на вас нет(как в Индии) или тюрьмы как в Китае!
показать весь комментарий
08.12.2020 19:39 Ответить
Так всё продуманно же!? Маска и дистанция минимум 1,5 метра- соблюдайте! Кто не даёт? Или это фарс всё? А почему тогда принуждают?
показать весь комментарий
08.12.2020 19:42 Ответить
странно...носить маску и соблюдать дистанцию почему то не является "принуждением", а вот прививка от заразы, которая автоматически отменит "маски" и "дистанцию" почему то счетают "насилием над личностью"! а как вам тогда - расстреливать "личность" если она заразила другого человека? думаю тогда за вакциной выстроились бы километровые очереди.
показать весь комментарий
08.12.2020 19:52 Ответить
Вот только ради этого(отменить маски прочий фарс(лишить аргументов)) и нужно вакцинировать всех желающих. Но только чтобы это было добровольно. И без принуждения, в виде усложняющих жизнь факторов, если не вакцинировался. Раз все вакцинированные в безопасности будут(они то под защитой вакцины), то им нет смысла бояться не вакцинированных. Логично? Логично! И без всяких справок на счет вакцинирования для покупки билетов и пересечения границ! А что сейчас? Вон в Китае выросло уже целое поколение даже не видевшие жизни без масок(лет 10 уже живут, задолго до "ковида"), а сейчас вообще летают в хим.костюмах(лучше чем спасатели в Чернобыле). И это вполне норма уже, для рядового человека в Китае. Лично я против жить в таком мире.
показать весь комментарий
08.12.2020 20:05 Ответить
хм... а население Польши 37,828,425. по 2 раза будут принимать?
показать весь комментарий
08.12.2020 18:49 Ответить
зачем - нам препродадут.
я бы и туристом туда съездил чисто провакцинироваться.
показать весь комментарий
08.12.2020 19:40 Ответить
"турист"! а в "карантине" за свой счет в Польше посидеть для начала?!
показать весь комментарий
08.12.2020 21:37 Ответить
Вообще-то да? Что тебя удивляет? Все вакцины от короны двухкратные. От гепатита вообще 3 прививки делается. Прикинь?!
показать весь комментарий
08.12.2020 21:42 Ответить
та да. В общем ждём.. стадо привитых
показать весь комментарий
09.12.2020 00:01 Ответить
Это фьючерс получается? Нашли замену нефти. Биржи будут торговать жидкой мамалыгой.
показать весь комментарий
08.12.2020 19:11 Ответить
Во время испытания вакцины Pfizer умерли шесть человек
показать весь комментарий
08.12.2020 19:11 Ответить
Бигмир? Я-я. Мы верим. Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5949
показать весь комментарий
08.12.2020 19:24 Ответить
З посиланням на ТАСС
показать весь комментарий
08.12.2020 20:38 Ответить
Половина погибших была старше 55 лет. Два человека умерли в вакцинируемой группе, четыре - в группе плацебо.

страх - убивает, а плацебо - тем более..
показать весь комментарий
08.12.2020 19:40 Ответить
потому что во время испытания половина испытуемых получает ПЛАЦЕБО.
именно так и проверяют - подействовал препарат или нет, дурилка.
показать весь комментарий
08.12.2020 19:41 Ответить
ну молодцы. что еще сказать. на 38 миллионов населения закупили 60 миллионов доз.
а у нас шо? пока только разговоры о получении 8 миллионов... Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7226
показать весь комментарий
08.12.2020 19:29 Ответить
И кислорода в госпиталях (даже в небольших повыятовых (районных)) есть. И дают всем кто поступает с ПОДОЗРЕНИЕМ на корону сразу, в приемном покое. Неделю назад лежал - насмотрелся.
показать весь комментарий
08.12.2020 20:40 Ответить
в последних новостях было о закупке 3млн. доз вакцины для Украины. тут же на цензоре писали. 1е полугодие 2021 года.
показать весь комментарий
08.12.2020 20:50 Ответить
Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4541
показать весь комментарий
09.12.2020 16:05 Ответить
 
 