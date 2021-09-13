COVID-19 не відступить, доки 90-95% населення Землі не набуде імунітету, - Bloomberg

За оцінкою експертів, очікувати повернення до нормального життя не варто, поки людство загалом або не перехворіє, або не вакцинується.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, сказано в матеріалі Bloomberg.

Чергового глобального спалаху варто очікувати восени-взимку, вважає Майкл Остерхолм, директор американського центру досліджень інфекційних захворювань і політики Міннесотського університету і радник президента США. Експерти вважають, що вірус не відступить, доки 90-95% населення Землі не набуде імунітету внаслідок хвороби або кампанії з щеплення.

П'ять добре задокументованих епідемій грипу за останні 130 років дають уявлення про те, як може розвиватися пандемія COVID-19, говорить Лоун Сімонсен, епідеміолог і професор наук про здоров'я в данському університеті Роскілле. Найдовший глобальний спалах грипу тривав 5 років, і тоді світ за 2-3 роки подолав дві-чотири хвилі цієї інфекції. Коронавірус поширюється стрімкіше - до кінця другого року пандемії світ перебуває в середині третьої хвилі, каже епідеміолог.

Уявлення про те, що віруси з часом автоматично стають слабшими, щоб уникнути знищення популяції їх носіїв, помилкове, підкреслює епідеміолог. Хоча нові мутації не завжди небезпечніші, ніж їх попередники, пандемія згодом може стати смертельнішою.

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Деякі епідеміологи вважають, що SARS-CoV-2 може стати повністю стійким до вакцин першого покоління. Дослідження, проведене в Японії, показує, що потенційно небезпечні мутації, стійкі до вакцин, вже є. Те, з якою швидкістю з'являються нові штами, робить коронавірус більше схожим на грип. Це означає, що вакцинуватися від нього, ймовірно, доведеться щороку, а вакцини оновлюватимуться з урахуванням того, який штам переважає в даний момент.

У багатьох країнах рівень вакцинації залишається критично низьким - наприклад, у більшості країн Африки вакцинованих не більше 5%, в Індії з населенням понад 1,3 млрд людей - 26%.

Пандемія закінчиться в різний час у різних місцях, як і попередні спалахи, говорить Еріка Чартерс, доцент кафедри історії медицини Оксфордського університету.

Данія і Сінгапур, яким вдалося уникнути масової захворюваності на коронавірус, вже рухаються в "постпандемічне майбутнє", повертаючись до нормального життя.

США і Велика Британія поступово знімають обмеження, попри те, що кількість хворих близька до рекордних.

Китай, Гонконг і Нова Зеландія зберігають локдаун, хоча там менше інфікованих.