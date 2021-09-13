COVID-19 не відступить, доки 90-95% населення Землі не набуде імунітету, - Bloomberg
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За оцінкою експертів, очікувати повернення до нормального життя не варто, поки людство загалом або не перехворіє, або не вакцинується.
Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, сказано в матеріалі Bloomberg.
Чергового глобального спалаху варто очікувати восени-взимку, вважає Майкл Остерхолм, директор американського центру досліджень інфекційних захворювань і політики Міннесотського університету і радник президента США. Експерти вважають, що вірус не відступить, доки 90-95% населення Землі не набуде імунітету внаслідок хвороби або кампанії з щеплення.
П'ять добре задокументованих епідемій грипу за останні 130 років дають уявлення про те, як може розвиватися пандемія COVID-19, говорить Лоун Сімонсен, епідеміолог і професор наук про здоров'я в данському університеті Роскілле. Найдовший глобальний спалах грипу тривав 5 років, і тоді світ за 2-3 роки подолав дві-чотири хвилі цієї інфекції. Коронавірус поширюється стрімкіше - до кінця другого року пандемії світ перебуває в середині третьої хвилі, каже епідеміолог.
Уявлення про те, що віруси з часом автоматично стають слабшими, щоб уникнути знищення популяції їх носіїв, помилкове, підкреслює епідеміолог. Хоча нові мутації не завжди небезпечніші, ніж їх попередники, пандемія згодом може стати смертельнішою.
Деякі епідеміологи вважають, що SARS-CoV-2 може стати повністю стійким до вакцин першого покоління. Дослідження, проведене в Японії, показує, що потенційно небезпечні мутації, стійкі до вакцин, вже є. Те, з якою швидкістю з'являються нові штами, робить коронавірус більше схожим на грип. Це означає, що вакцинуватися від нього, ймовірно, доведеться щороку, а вакцини оновлюватимуться з урахуванням того, який штам переважає в даний момент.
У багатьох країнах рівень вакцинації залишається критично низьким - наприклад, у більшості країн Африки вакцинованих не більше 5%, в Індії з населенням понад 1,3 млрд людей - 26%.
Пандемія закінчиться в різний час у різних місцях, як і попередні спалахи, говорить Еріка Чартерс, доцент кафедри історії медицини Оксфордського університету.
Данія і Сінгапур, яким вдалося уникнути масової захворюваності на коронавірус, вже рухаються в "постпандемічне майбутнє", повертаючись до нормального життя.
США і Велика Британія поступово знімають обмеження, попри те, що кількість хворих близька до рекордних.
Китай, Гонконг і Нова Зеландія зберігають локдаун, хоча там менше інфікованих.
Будь ласка, зачекайте...
"То, с какой скоростью появляются новые штаммы, делает коронавирус больше похожим на грипп. Это значит, что вакцинироваться от него, вероятно, придется каждый год, а вакцины будут обновляться с учетом того, какой штамм преобладает в данный момент".
То есть другими словами, вернее одним словом - никогда.
Переболели не все, в ящик сыграли тоже не все, прививаются тоже не все, вакцины также не гарантируют незаболеваемость.
Значит единственный выход - не вылазить из локдаунов, вакцинироваться раз в месяц, по мере финасовых возможностей (если они есть), забить на работу, сидеть дома, не снимая намордника. Тогда может кто-то и выживет, но это не точно. ))
Глава департамента Василий Тубашов сообщил СМИ, что прививка и смерть никак не были связаны. Мужчина страдал сердечно-сосудистым заболеванием. И скончался именно от острого приступа на сердце. Возможно, приступ произошел из-за жары и долгого сидения в очереди. Чтобы ситуация не повторилась, в Ярославле откроют дополнительно 4 прививочных пункта в ТЦ.
Запам'ятайте в світі можна померти від чого хочеш - але не від вакцини