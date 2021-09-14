Кабмін встановив нові карантинні норми і ввів два види COVID-сертифікатів
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В Україні вводять два види COVID-сертифікатів. Для тих, хто отримав, одне-два щеплення або не вакциновані взагалі, діятимуть різні обмеження. Нові правила запрацюють через тиждень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ
В Україні діятимуть "зелені" і "жовті" COVID-сертифікати. "Жовтий" можна буде отримати після першого щеплення, "зелений" - після двох.
Карантинні обмеження для власників "жовтого" і "зеленого" сертифікатів відрізнятимуться.
При введенні "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки навчальні заклади зможуть продовжувати роботу, якщо у 80% співробітників будуть "жовті" або "зелені" сертифікати. Також обмеження не діятимуть, якщо всі учасники і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.
Остаточне рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.
У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть, тільки якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат. Діючі обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників і організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів і басейнів "зеленого" COVID-сертифікату.
За наявності у людини, що перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується і осіб, що прибувають із тимчасово окупованих територій.
Будь ласка, зачекайте...
І головне всім хто влади можливість вакцинуватись !
Зараз народ як ненормальний побіжить щеплюватись. А вакцин нема
Вакцанутые, ваша задача стравить людей. Никакой иной. Должен сказать, что вам это удается. Я, вас- уже ненавижу. Всех вас, вакцанутых- я ненавижу люто.
Но... у вас есть время. Я таки отсюда сваливаю... на свой последний контракт. Вернусь- оценю ваши успехи, негодяев.
ты кагбе намекаешь что все кто против прививок припижженый.
А Вы знаете, что президент очень хочет попасть в ближайшее время на остров Корфу? И на яхте там ему хочется пройтись. Очень сильно хочется. Но вместо того, чтоб просто полететь за свой счёт он решил под это дело подтянуть официальный визит. В МИДЕ ему не смогли помочь. Потому что официальный визит в другое государство планируется заранее, все согласовывают заранее, а так, чтоб организовать визит с сегодня на завтра, то такое возможно лишь в сериале "Слуга народа". Но в голове нашего президента нет никаких сомнений и он даёт задание организовать такую встречу. Ну, очень хочется ему на яхте возле Корфу пройтись именно сейчас.
В Украине есть немало людей, у которых есть дружеские отношения с руководством разных стран. И это люди не всегда из политики. Так вот, есть у нас человек, у которого прекрасные отношения с греками. Когда его позвали в ОП и рассказали о желаниях президента, то человек, как все благоразумные люди, попытался объяснить, что у него просто хорошие отношения с греческой властью, но это не реально. А ему в ОП говорят, что они не могут такое сказать "портрету", но есть борт, который дал на попользоваться один большой человек, и надо хотя бы попробовать договориться о встрече с греческим премьером.
В общем, летит этот человек в Грецию на личном самолёте очень известного в Украине другого человека и сообщает грекам о желании нашего недогаранта. Греки сильно удивились, посмеялись и сказали, что они помнят о том, что в Украине президент комик, но это сделать невозможно. Говорят ему, что у них все расписано и у премьера запланированы дела с Макроном, но Зеленский может приехать покататься на яхте. Ему даже охрану дадут. А встречу можно провести в октябре. Во второй половине.
Этот человек, прилетевший в Грецию с поручением, говорит, что президент Украины очень хочет сейчас. И ему надо выставить фоточку, что это типа визит. И даже очень важный. Он же на фоточке будет с премьер-министром Греции, а не просто с каким-то чиновником, как в Омане. Кстати, история об Омане была озвучена грекам, как пример. Но греки лишь смеялись и говорили, что у украинского президента очень хорошее чувство юмора.
В общем, президент получил отказ. Но он не сильно расстроен. Потому что сможет слетать в Нью-Йорк. А там может и нет Корфу, но будут другие удовольствия. И даже шопинг для его сопровождения. А сама 76-ая сессии ГА ООН Зеленского тоже интересует. Там ведь можно будет фоточек наделать. Для поднятия самооценки.
Вот только греки все ещё смеются над этой историей. А мы с вами продолжаем оплачивать путешествия Зеленского за нас счёт. Путешествия без пользы для Украины, но с пользой лично для Зеленского. Только не спрашивайте у меня откуда мне опять это стало известно? Все просто. С каждым днем становится все больше и больше людей, которые сильно удивляются тому, что происходит в голове Зеленского и во что он превращается. И эти люди продолжают делятся информацией. Кстати, если есть навыки, то можно узнать чей именно борт недавно летал в Грецию. И тогда у нас буде еще больше вопросов к величайшему политическому лидеру современности. ))
Одна прививка - имеешь право носить желтые штаны, две - малиновые.
И не нужно носить с собой никаких бумажек.
Запретить продажу пива и спиртных напитков без 2-х вакцинаций и месяца после последней вакцины!