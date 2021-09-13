COVID-сертифікати в "Дії" вже отримали понад 600 тисяч українців, - Федоров
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Цифрові сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у застосунку "Дія" вже згенерували понад 600 тисяч українців.
Про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу 13 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми постійно покращуємо технологію і виправляємо помилки, наприклад, коли в базі даних відсутня інформація про друге чи перше щеплення. Ми пишемо алгоритми і це виправляємо. На сьогодні вже понад 600 тисяч людей згенерували сертифікати", - сказав Федоров.
Він додав, що також Мінцифри постійно вдосконалює технологію ідентифікації особи по обличчю. За словами віцепрем'єра, "Дія. Підпис" у застосунку, який також необхідний для генерації сертифікату, вже оформили понад 1 млн користувачів "Дії". Віцепрем'єр наголосив, що підробити сертифікат у застосунку неможливо.
Федоров також порадив українцям, які планують використовувати сертифікат для подорожей, генерувати їх у "Дії" заздалегідь для того, щоб не виникало проблем під час перетину кордону.
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Мінцифри: COVID-сертифікати в "Дії" поки що не дають можливості виїжджати за кордон "Наразі українські COVID-сертифікати уже погодились визнати Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина."
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как все выглядит на самом деле: Українські COVID-сертифікати в Дії офіційно визнані ЄС.
А от те,що QR-код в ньому може не спрацювати,чи вакцина не визнаватиметься,чи примусять робити тестування,-стверджую.
Й на самом дєлє від тебе тхне фьодоровською ботнею,й те,що даєш посилання на фьодоровську ж помийницю,-тому підтвердження.
я с семьей на машине ездил в Черногорию, используя сертификаты, не возникло ни малейших проблем ни в Венгрии, ни в Словении ни в самой Черногории.
а ты дальше "стверджуй" за QR-код, лишнехромосомный.
Самі назви лиш ото лиш такі мавпи читають,а люди перечитують її вміст.