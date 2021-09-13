УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13013 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
2 400 13
карантин (16095) сертифікат (213) Федоров Михайло (536) Мінцифри (366) Дія (451) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

COVID-сертифікати в "Дії" вже отримали понад 600 тисяч українців, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

COVID-сертифікати в

Цифрові сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у застосунку "Дія" вже згенерували понад 600 тисяч українців.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу 13 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми постійно покращуємо технологію і виправляємо помилки, наприклад, коли в базі даних відсутня інформація про друге чи перше щеплення. Ми пишемо алгоритми і це виправляємо. На сьогодні вже понад 600 тисяч людей згенерували сертифікати", - сказав Федоров.

Також читайте: МОЗ попросило МВС і СБУ посилити боротьбу з підробкою сертифікатів про вакцинацію, - Ляшко

Він додав, що також Мінцифри постійно вдосконалює технологію ідентифікації особи по обличчю. За словами віцепрем'єра, "Дія. Підпис" у застосунку, який також необхідний для генерації сертифікату, вже оформили понад 1 млн користувачів "Дії". Віцепрем'єр наголосив, що підробити сертифікат у застосунку неможливо.

Федоров також порадив українцям, які планують використовувати сертифікат для подорожей, генерувати їх у "Дії" заздалегідь для того, щоб не виникало проблем під час перетину кордону.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.09.2021 12:08 Відповісти
А голова не болит после верчения ею несколько дней, чтобы идентифицироваться?
показати весь коментар
13.09.2021 12:12 Відповісти
Не болит. меняйте фон на котором вы вертите головой и все получится.
показати весь коментар
13.09.2021 12:15 Відповісти
какой сертификат от китайских помоев ?
показати весь коментар
13.09.2021 12:15 Відповісти
внутренний по которому сможете попасть в метро зимой
показати весь коментар
13.09.2021 12:16 Відповісти
А ты укололся помоями?
показати весь коментар
13.09.2021 12:16 Відповісти
"Федоров також порадив українцям, які планують використовувати сертифікат для подорожей, генерувати їх у "Дії" заздалегідь для того, щоб не виникало проблем під час перетину кордону. "Кордону чого ?

Мінцифри: COVID-сертифікати в "Дії" поки що не дають можливості виїжджати за кордон "Наразі українські COVID-сертифікати уже погодились визнати Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина."
показати весь коментар
13.09.2021 13:16 Відповісти
дата июль месяц. статья устарела, уже сейчас пропускают с электронным сертификатом на границах ЕС.
показати весь коментар
13.09.2021 13:21 Відповісти
НІКОЛИ не треба вірити зеленим покидькам. Не все так райдужно,як малює шахрай Фьодоров. В кожній країні свої нюанси.

Країни Європи які відкриті для українців. Карта та список (оновлено 10 вересня)

показати весь коментар
13.09.2021 14:03 Відповісти
лучше все же не верить тебеподобным. ты чуть выше рассказывал сказки, что сертификаты в Діїї не дают возможности ехать за границу. и тут же начинаешь переобуваться на бегу. такие "достоверные" источники сильно воняют кацапскими лаптями и парами бояры.

как все выглядит на самом деле: Українські COVID-сертифікати в Дії офіційно визнані ЄС.
показати весь коментар
13.09.2021 14:24 Відповісти
Ну,насправді це ти тут маніпулюєш брехнею,адже я не писав,що фьодоровське лайно не дає можливості кудись виїжджати.

А от те,що QR-код в ньому може не спрацювати,чи вакцина не визнаватиметься,чи примусять робити тестування,-стверджую.

Й на самом дєлє від тебе тхне фьодоровською ботнею,й те,що даєш посилання на фьодоровську ж помийницю,-тому підтвердження.
показати весь коментар
13.09.2021 14:58 Відповісти
лаптеногое ты хоть сотри тогда свой высер выше, прежде чем дальше оправдываться начнешь, тот высер в котором ты целенаправленно манипулируешь, приводя в пример давно утратившую актуальность статью, заголовок которой четко говорит, что сертификаты из Дії не дают права вызда за границу.

я с семьей на машине ездил в Черногорию, используя сертификаты, не возникло ни малейших проблем ни в Венгрии, ни в Словении ни в самой Черногории.

а ты дальше "стверджуй" за QR-код, лишнехромосомный.
показати весь коментар
13.09.2021 17:28 Відповісти
Та дохріна в Чорногорію кацапів наїхало.Обживаються.Чим вас туди тягне ?

Самі назви лиш ото лиш такі мавпи читають,а люди перечитують її вміст.
показати весь коментар
13.09.2021 19:23 Відповісти
 
 