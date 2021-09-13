COVID-сертификаты в "Дії" уже получили более 600 тысяч украинцев, - Федоров
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Цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія" уже сгенерировали более 600 тысяч украинцев.
Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге 13 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы постоянно улучшаем технологию и исправляем ошибки, например, когда в базе данных отсутствует информация о второй или первой прививке. Мы пишем алгоритмы и это исправляем. На сегодняшний день уже более 600 тысяч человек сгенерировали сертификаты", - сказал Федоров.
Он добавил, что также Минцифры постоянно совершенствует технологию идентификации личности по лицу. По словам вице-премьера, "Дія. Підпис" в приложении, которое также необходимо для генерации сертификата, уже оформили более 1 млн пользователей "Дії". Вице-премьер подчеркнул, что подделать сертификат в приложении невозможно.
Федоров также посоветовал украинцам, которые планируют использовать сертификат для путешествий, генерировать их в "Дії" заранее для того, чтобы не возникало проблем при пересечении границы.
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Мінцифри: COVID-сертифікати в "Дії" поки що не дають можливості виїжджати за кордон "Наразі українські COVID-сертифікати уже погодились визнати Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина."
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как все выглядит на самом деле: Українські COVID-сертифікати в Дії офіційно визнані ЄС.
А от те,що QR-код в ньому може не спрацювати,чи вакцина не визнаватиметься,чи примусять робити тестування,-стверджую.
Й на самом дєлє від тебе тхне фьодоровською ботнею,й те,що даєш посилання на фьодоровську ж помийницю,-тому підтвердження.
я с семьей на машине ездил в Черногорию, используя сертификаты, не возникло ни малейших проблем ни в Венгрии, ни в Словении ни в самой Черногории.
а ты дальше "стверджуй" за QR-код, лишнехромосомный.
Самі назви лиш ото лиш такі мавпи читають,а люди перечитують її вміст.