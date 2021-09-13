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COVID-сертификаты в "Дії" уже получили более 600 тысяч украинцев, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество

COVID-сертификаты в

Цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія" уже сгенерировали более 600 тысяч украинцев.

Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге 13 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы постоянно улучшаем технологию и исправляем ошибки, например, когда в базе данных отсутствует информация о второй или первой прививке. Мы пишем алгоритмы и это исправляем. На сегодняшний день уже более 600 тысяч человек сгенерировали сертификаты", - сказал Федоров.

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Он добавил, что также Минцифры постоянно совершенствует технологию идентификации личности по лицу. По словам вице-премьера, "Дія. Підпис" в приложении, которое также необходимо для генерации сертификата, уже оформили более 1 млн пользователей "Дії". Вице-премьер подчеркнул, что подделать сертификат в приложении невозможно.

Федоров также посоветовал украинцам, которые планируют использовать сертификат для путешествий, генерировать их в "Дії" заранее для того, чтобы не возникало проблем при пересечении границы.

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13.09.2021 12:08 Ответить
А голова не болит после верчения ею несколько дней, чтобы идентифицироваться?
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13.09.2021 12:12 Ответить
Не болит. меняйте фон на котором вы вертите головой и все получится.
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13.09.2021 12:15 Ответить
какой сертификат от китайских помоев ?
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13.09.2021 12:15 Ответить
внутренний по которому сможете попасть в метро зимой
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13.09.2021 12:16 Ответить
А ты укололся помоями?
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13.09.2021 12:16 Ответить
"Федоров також порадив українцям, які планують використовувати сертифікат для подорожей, генерувати їх у "Дії" заздалегідь для того, щоб не виникало проблем під час перетину кордону. "Кордону чого ?

Мінцифри: COVID-сертифікати в "Дії" поки що не дають можливості виїжджати за кордон "Наразі українські COVID-сертифікати уже погодились визнати Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина."
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13.09.2021 13:16 Ответить
дата июль месяц. статья устарела, уже сейчас пропускают с электронным сертификатом на границах ЕС.
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13.09.2021 13:21 Ответить
НІКОЛИ не треба вірити зеленим покидькам. Не все так райдужно,як малює шахрай Фьодоров. В кожній країні свої нюанси.

Країни Європи які відкриті для українців. Карта та список (оновлено 10 вересня)

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13.09.2021 14:03 Ответить
лучше все же не верить тебеподобным. ты чуть выше рассказывал сказки, что сертификаты в Діїї не дают возможности ехать за границу. и тут же начинаешь переобуваться на бегу. такие "достоверные" источники сильно воняют кацапскими лаптями и парами бояры.

как все выглядит на самом деле: Українські COVID-сертифікати в Дії офіційно визнані ЄС.
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13.09.2021 14:24 Ответить
Ну,насправді це ти тут маніпулюєш брехнею,адже я не писав,що фьодоровське лайно не дає можливості кудись виїжджати.

А от те,що QR-код в ньому може не спрацювати,чи вакцина не визнаватиметься,чи примусять робити тестування,-стверджую.

Й на самом дєлє від тебе тхне фьодоровською ботнею,й те,що даєш посилання на фьодоровську ж помийницю,-тому підтвердження.
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13.09.2021 14:58 Ответить
лаптеногое ты хоть сотри тогда свой высер выше, прежде чем дальше оправдываться начнешь, тот высер в котором ты целенаправленно манипулируешь, приводя в пример давно утратившую актуальность статью, заголовок которой четко говорит, что сертификаты из Дії не дают права вызда за границу.

я с семьей на машине ездил в Черногорию, используя сертификаты, не возникло ни малейших проблем ни в Венгрии, ни в Словении ни в самой Черногории.

а ты дальше "стверджуй" за QR-код, лишнехромосомный.
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13.09.2021 17:28 Ответить
Та дохріна в Чорногорію кацапів наїхало.Обживаються.Чим вас туди тягне ?

Самі назви лиш ото лиш такі мавпи читають,а люди перечитують її вміст.
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13.09.2021 19:23 Ответить
 
 