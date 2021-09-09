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вакцина (3815) сертификат (224) Игорь Кузин (282) COVID-19 (18599)

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов

Минздрав планирует ввести в Украине зеленый и желтый сертификаты вакцинации от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

По его cловам, оба сертификата будут использоваться внутри страны.

Зеленый сертификат будет выдаваться после двух доз вакцины от коронавируса, а желтый - после первой дозы.

Кузин отметил, что главная разница между документами - срок действия сертификатов. При наличии и зеленого, и желтого COVID-сертификата, будут предоставляться привилегии во время ужесточения карантина.

"Срок действия желтого сертификата - время между прививками. Но человек может пользоваться теми же услугами", - добавил главный санврач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины", - главный санврач Кузин

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
"Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилоп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.." (с)😀
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09.09.2021 14:27
+7
А после третьей дозы какого цвета будет сертификат и какой у него срок годности?
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09.09.2021 14:25
+7
Бирка в ухо...дешево и сердито...
Одна прививка на левое ухо...вторая прививка еще и на правое...
Все наглядно...любой мент сможет контролировать и вылавливать не вакцинированного...😀
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09.09.2021 14:32
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А после третьей дозы какого цвета будет сертификат и какой у него срок годности?
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09.09.2021 14:25 Ответить
И еще вопрос, а можно подшить ампулу с вакциной, как это делают людям при алкоголизме, шоб каждые пол года не вакцинироваться? Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 8310
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09.09.2021 14:26 Ответить
Менять содержимое там надо регулярно. Ибо новые вакцины в среднем будут выходить каждый месяц. Посему вшить не получится. Ну или если разве что с застежкой на молнии. Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 8217
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09.09.2021 14:31 Ответить
Никак)))
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09.09.2021 14:37 Ответить
Ну алкоголикам же подшивают, нада в Pfizer письмо написать. Я просто не знаю есть ли такие методики борьбы с пьянством в США или только в странах бывшего совка, может они не в курсе. Так бы я еще за идею может быть и бабла бы поднял Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 6950
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09.09.2021 14:40 Ответить
Хе-хе)))...
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09.09.2021 15:40 Ответить
Фиолетовый в крапинку. Срок годности до выхода очередной чудо-вакцины. Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 4058
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09.09.2021 14:30 Ответить
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели - нет будущего!"(с)😀
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09.09.2021 14:26 Ответить
Та да. Малиновые штаны и три раза КУ.
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09.09.2021 14:32 Ответить
Можешь, но только дома. МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів - Цензор.НЕТ 7030
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09.09.2021 15:43 Ответить
Метки на лбу когда уже будут ставить ? Или шестиконечную звезду лепить на одежду заставят ? Это уже было.
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09.09.2021 14:26 Ответить
Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 3413
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09.09.2021 14:33 Ответить
Не зря люди на заборах писали про "Биопаспорт - чип на лбу". Они что-то знали!!!
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09.09.2021 14:36 Ответить
"Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилоп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.." (с)😀
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09.09.2021 14:27 Ответить
Татуировки уже пусть делают тогда...идиотизм.
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09.09.2021 14:29 Ответить
Бирка в ухо...дешево и сердито...
Одна прививка на левое ухо...вторая прививка еще и на правое...
Все наглядно...любой мент сможет контролировать и вылавливать не вакцинированного...😀
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09.09.2021 14:32 Ответить
Я его так понял: щас липовые справки станут в два раза дороже. А более- я не вижу причины для этой гаммы цветовой. Творятся страшненькие вещи...
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09.09.2021 14:32 Ответить
И как один умрем в борьбе за это.(С) Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 7035
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09.09.2021 14:41 Ответить
Ну, подыхать просто так я не собираюсь. Просто я вижу всяческую мерзость, которую внедряют вакцанутые. И мерзости всё более и более.
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09.09.2021 14:44 Ответить
Але для того щоб виїхати за кордон все одно треба встановити на свій смартфон "ДіЯ", щоб в ній отримати QR-код, бо в паперовому сертифікаті цей код чомусь не генерується.
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09.09.2021 14:36 Ответить
Стоп-стоп! Вы точно знаете, что на выезд потребуется установка "Дии" на смартфон? Не въезд, а на выезд???
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09.09.2021 14:40 Ответить
На выезд ничего не надо...ну разве что тест за 72 часа..
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09.09.2021 14:43 Ответить
Вот! Потому я и удивился... Благодарю.
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09.09.2021 14:45 Ответить
На в'їзд треба, і не "Дію" а додаток "Вдома"
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09.09.2021 16:17 Ответить
Чув таке від тих хто вже отримав сертифікати у сімейного лікаря. В звичайному сертифікаті чомусь немає QR-коду, мабуть принципи ЗЄдіджіталізейшена не дозволяють цей код надрукувати як приміром це роблять в Чехії.
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09.09.2021 14:46 Ответить
Это если вакцинирован и хочешь что бы принимаюшая сторона тебя пропустила без теста...
А если не вакцинирован...то ничего на выезд не надо...тест и все..
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09.09.2021 14:48 Ответить
Ок, тоді робитиму тест, бо срану Дію не збираюсь ставити на смартфон.
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09.09.2021 14:50 Ответить
Хотелось би знать: номінальний курс жодного і зельоного?
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09.09.2021 14:50 Ответить
Пардон -жолтого
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09.09.2021 14:51 Ответить
Три месяца назад...желтый 350 грн...и еще 350 что бы он стал зеленым...😀
В общем обшая стоимость равна стоимости одного теста...скорее всего ничего не изменилось и сейчас..
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09.09.2021 14:53 Ответить
Желтых за 2 дозы уже навыдавали 80% вакцинированных 2 дозами.
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09.09.2021 14:57 Ответить
Сегодня портал в ад открылся под постом BBC

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 4331

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 8491

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 173

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 6205

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 8011

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 8894

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 2695

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 2798

и т.п. Там еще много вкусного.
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09.09.2021 14:57 Ответить
P.S.
Urchin Fog: Мне кажется, что следующие выборы выиграет тот, кто убедительнее всех пообещает прекратить "ковидный гиацинт", и прекратить всю эту панику-истерику: разрешит ходить без масок, изобличит заговор врачей, предложит лікуватись горілкою та салом, итп. Ну и 5Г запретит, шоб совсем уже верняк.

То есть, потом, конечно, когда изрядная часть нарида повиздихає от естественного отбора, то все разом прозреют, какую мразоту опять понавыбирали, и такие "ууу, ***, опять обманули нас проклятые барыги!". Ну и для больше убедительности придумают себе, что у очередного обманщина - похоронное бюро или еще какой бизнес крывавый, вот и гинацидит почем зря ни в чем неповинных прастых людей.

И выберут кого-нибудь, кто пообещает что-нибудь, что будет актуально через 5-6 лет. Например, плюнуть на могилу Билла Гейтса за все то горе, что принес этот рептилоид простым украинским людям своими чипами и прививками.
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09.09.2021 14:58 Ответить
На наступних виборах навряд чи кандидати зможуть вибирати собі тип шибениці ! МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів - Цензор.НЕТ 7420
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09.09.2021 15:09 Ответить
Ай, бросьте! Украинский выборець отходчив: ни плохого, ни хорошего долго не помнит. МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів - Цензор.НЕТ 3769
Кто захочет, тот и победит. Если правильную и нужную мантру придумает.
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09.09.2021 15:20 Ответить
Все залежить від глибини пенетрації! МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів - Цензор.НЕТ 257
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09.09.2021 17:04 Ответить
Выбирать будет уже вирус и его хозяева.
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09.09.2021 15:30 Ответить
Фірус разом з його кузяєвами вже понавибирали у цілому світі, тепер маятник піде у іншу сторону! МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів - Цензор.НЕТ 5154
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09.09.2021 17:06 Ответить
Кажанячий грипп лютует уже почти 2 года!
Удивительно, что еще кто-то живой остался.
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09.09.2021 15:12 Ответить
Не допускайте дискриминации: для ЛГБТ сертификаты в цвет их флага.
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09.09.2021 15:25 Ответить
уже желтый А-4 требуют, что б напечатать сертификат)))
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09.09.2021 15:33 Ответить
Да на выборах теперь все за паспорта- ковид вцепятся,как сейчас в России некоторые предлагают КАЖДЫЙ (!) месяц по 10000 далляров(популярное вино в Сссерии) КАЖДОМУ !(кто врет тот все)-не помню из какой партишки трепачи.
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09.09.2021 15:38 Ответить
Введите коричневый, по цвету дерьма.
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09.09.2021 17:31 Ответить
Ось і заганяють людство в стойло.Такого ще не було,це безпрецедентно.
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09.09.2021 21:33 Ответить
 
 