Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов
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Минздрав планирует ввести в Украине зеленый и желтый сертификаты вакцинации от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.
По его cловам, оба сертификата будут использоваться внутри страны.
Зеленый сертификат будет выдаваться после двух доз вакцины от коронавируса, а желтый - после первой дозы.
Кузин отметил, что главная разница между документами - срок действия сертификатов. При наличии и зеленого, и желтого COVID-сертификата, будут предоставляться привилегии во время ужесточения карантина.
"Срок действия желтого сертификата - время между прививками. Но человек может пользоваться теми же услугами", - добавил главный санврач.
Топ комментарии
+11 Привет
показать весь комментарий09.09.2021 14:27
+7 Підлога Маккартні
показать весь комментарий09.09.2021 14:25
+7 Привет
показать весь комментарий09.09.2021 14:32
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Одна прививка на левое ухо...вторая прививка еще и на правое...
Все наглядно...любой мент сможет контролировать и вылавливать не вакцинированного...😀
А если не вакцинирован...то ничего на выезд не надо...тест и все..
В общем обшая стоимость равна стоимости одного теста...скорее всего ничего не изменилось и сейчас..
и т.п. Там еще много вкусного.
Urchin Fog: Мне кажется, что следующие выборы выиграет тот, кто убедительнее всех пообещает прекратить "ковидный гиацинт", и прекратить всю эту панику-истерику: разрешит ходить без масок, изобличит заговор врачей, предложит лікуватись горілкою та салом, итп. Ну и 5Г запретит, шоб совсем уже верняк.
То есть, потом, конечно, когда изрядная часть нарида повиздихає от естественного отбора, то все разом прозреют, какую мразоту опять понавыбирали, и такие "ууу, ***, опять обманули нас проклятые барыги!". Ну и для больше убедительности придумают себе, что у очередного обманщина - похоронное бюро или еще какой бизнес крывавый, вот и гинацидит почем зря ни в чем неповинных прастых людей.
И выберут кого-нибудь, кто пообещает что-нибудь, что будет актуально через 5-6 лет. Например, плюнуть на могилу Билла Гейтса за все то горе, что принес этот рептилоид простым украинским людям своими чипами и прививками.
Кто захочет, тот и победит. Если правильную и нужную мантру придумает.
Удивительно, что еще кто-то живой остался.