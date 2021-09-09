МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів
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МОЗ планує ввести в Україні зелений і жовтий сертифікати вакцинації від коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "НВ", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.
За його словами, обидва сертифікати будуть використовуватися всередині країни.
Зелений сертифікат буде видаватися після двох доз вакцини від коронавірусу, а жовтий - після першої дози.
Кузін зазначив, що головна різниця між документами - термін дії сертифікатів. За наявності і зеленого, і жовтого COVID-сертифіката, будуть надаватися привілеї під час посилення карантину.
"Термін дії жовтого сертифіката - час між щепленнями. Але людина може користуватися тими ж послугами", - додав головний санлікар.
Топ коментарі
+11 Привет
показати весь коментар09.09.2021 14:27
+7 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.09.2021 14:25
+7 Привет
показати весь коментар09.09.2021 14:32
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Будь ласка, зачекайте...
Одна прививка на левое ухо...вторая прививка еще и на правое...
Все наглядно...любой мент сможет контролировать и вылавливать не вакцинированного...😀
А если не вакцинирован...то ничего на выезд не надо...тест и все..
В общем обшая стоимость равна стоимости одного теста...скорее всего ничего не изменилось и сейчас..
и т.п. Там еще много вкусного.
Urchin Fog: Мне кажется, что следующие выборы выиграет тот, кто убедительнее всех пообещает прекратить "ковидный гиацинт", и прекратить всю эту панику-истерику: разрешит ходить без масок, изобличит заговор врачей, предложит лікуватись горілкою та салом, итп. Ну и 5Г запретит, шоб совсем уже верняк.
То есть, потом, конечно, когда изрядная часть нарида повиздихає от естественного отбора, то все разом прозреют, какую мразоту опять понавыбирали, и такие "ууу, ***, опять обманули нас проклятые барыги!". Ну и для больше убедительности придумают себе, что у очередного обманщина - похоронное бюро или еще какой бизнес крывавый, вот и гинацидит почем зря ни в чем неповинных прастых людей.
И выберут кого-нибудь, кто пообещает что-нибудь, что будет актуально через 5-6 лет. Например, плюнуть на могилу Билла Гейтса за все то горе, что принес этот рептилоид простым украинским людям своими чипами и прививками.
Кто захочет, тот и победит. Если правильную и нужную мантру придумает.
Удивительно, что еще кто-то живой остался.