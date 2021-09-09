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МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів

МОЗ планує ввести в Україні зелений і жовтий сертифікати вакцинації від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "НВ", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

За його словами, обидва сертифікати будуть використовуватися всередині країни.

Зелений сертифікат буде видаватися після двох доз вакцини від коронавірусу, а жовтий - після першої дози.

Кузін зазначив, що головна різниця між документами - термін дії сертифікатів. За наявності і зеленого, і жовтого COVID-сертифіката, будуть надаватися привілеї під час посилення карантину.

"Термін дії жовтого сертифіката - час між щепленнями. Але людина може користуватися тими ж послугами", - додав головний санлікар.

Також читайте: У школярів не вимагатимуть результатів COVID-тестів, - Кузін

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
"Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилоп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.." (с)😀
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09.09.2021 14:27
+7
А после третьей дозы какого цвета будет сертификат и какой у него срок годности?
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09.09.2021 14:25
+7
Бирка в ухо...дешево и сердито...
Одна прививка на левое ухо...вторая прививка еще и на правое...
Все наглядно...любой мент сможет контролировать и вылавливать не вакцинированного...😀
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09.09.2021 14:32
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А после третьей дозы какого цвета будет сертификат и какой у него срок годности?
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09.09.2021 14:25 Відповісти
И еще вопрос, а можно подшить ампулу с вакциной, как это делают людям при алкоголизме, шоб каждые пол года не вакцинироваться? Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 8310
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09.09.2021 14:26 Відповісти
Менять содержимое там надо регулярно. Ибо новые вакцины в среднем будут выходить каждый месяц. Посему вшить не получится. Ну или если разве что с застежкой на молнии. Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 8217
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09.09.2021 14:31 Відповісти
Никак)))
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09.09.2021 14:37 Відповісти
Ну алкоголикам же подшивают, нада в Pfizer письмо написать. Я просто не знаю есть ли такие методики борьбы с пьянством в США или только в странах бывшего совка, может они не в курсе. Так бы я еще за идею может быть и бабла бы поднял Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 6950
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09.09.2021 14:40 Відповісти
Хе-хе)))...
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09.09.2021 15:40 Відповісти
Фиолетовый в крапинку. Срок годности до выхода очередной чудо-вакцины. Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 4058
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09.09.2021 14:30 Відповісти
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели - нет будущего!"(с)😀
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09.09.2021 14:26 Відповісти
Та да. Малиновые штаны и три раза КУ.
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09.09.2021 14:32 Відповісти
Можешь, но только дома. МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів - Цензор.НЕТ 7030
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09.09.2021 15:43 Відповісти
Метки на лбу когда уже будут ставить ? Или шестиконечную звезду лепить на одежду заставят ? Это уже было.
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09.09.2021 14:26 Відповісти
Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 3413
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09.09.2021 14:33 Відповісти
Не зря люди на заборах писали про "Биопаспорт - чип на лбу". Они что-то знали!!!
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09.09.2021 14:36 Відповісти
"Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилоп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.." (с)😀
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09.09.2021 14:27 Відповісти
Татуировки уже пусть делают тогда...идиотизм.
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09.09.2021 14:29 Відповісти
Бирка в ухо...дешево и сердито...
Одна прививка на левое ухо...вторая прививка еще и на правое...
Все наглядно...любой мент сможет контролировать и вылавливать не вакцинированного...😀
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09.09.2021 14:32 Відповісти
Я его так понял: щас липовые справки станут в два раза дороже. А более- я не вижу причины для этой гаммы цветовой. Творятся страшненькие вещи...
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09.09.2021 14:32 Відповісти
И как один умрем в борьбе за это.(С) Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 7035
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09.09.2021 14:41 Відповісти
Ну, подыхать просто так я не собираюсь. Просто я вижу всяческую мерзость, которую внедряют вакцанутые. И мерзости всё более и более.
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09.09.2021 14:44 Відповісти
Але для того щоб виїхати за кордон все одно треба встановити на свій смартфон "ДіЯ", щоб в ній отримати QR-код, бо в паперовому сертифікаті цей код чомусь не генерується.
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09.09.2021 14:36 Відповісти
Стоп-стоп! Вы точно знаете, что на выезд потребуется установка "Дии" на смартфон? Не въезд, а на выезд???
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09.09.2021 14:40 Відповісти
На выезд ничего не надо...ну разве что тест за 72 часа..
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09.09.2021 14:43 Відповісти
Вот! Потому я и удивился... Благодарю.
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09.09.2021 14:45 Відповісти
На в'їзд треба, і не "Дію" а додаток "Вдома"
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09.09.2021 16:17 Відповісти
Чув таке від тих хто вже отримав сертифікати у сімейного лікаря. В звичайному сертифікаті чомусь немає QR-коду, мабуть принципи ЗЄдіджіталізейшена не дозволяють цей код надрукувати як приміром це роблять в Чехії.
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09.09.2021 14:46 Відповісти
Это если вакцинирован и хочешь что бы принимаюшая сторона тебя пропустила без теста...
А если не вакцинирован...то ничего на выезд не надо...тест и все..
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09.09.2021 14:48 Відповісти
Ок, тоді робитиму тест, бо срану Дію не збираюсь ставити на смартфон.
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09.09.2021 14:50 Відповісти
Хотелось би знать: номінальний курс жодного і зельоного?
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09.09.2021 14:50 Відповісти
Пардон -жолтого
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09.09.2021 14:51 Відповісти
Три месяца назад...желтый 350 грн...и еще 350 что бы он стал зеленым...😀
В общем обшая стоимость равна стоимости одного теста...скорее всего ничего не изменилось и сейчас..
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09.09.2021 14:53 Відповісти
Желтых за 2 дозы уже навыдавали 80% вакцинированных 2 дозами.
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09.09.2021 14:57 Відповісти
Сегодня портал в ад открылся под постом BBC

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 4331

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 8491

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 173

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Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 8011

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 8894

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 2695

Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов - Цензор.НЕТ 2798

и т.п. Там еще много вкусного.
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09.09.2021 14:57 Відповісти
P.S.
Urchin Fog: Мне кажется, что следующие выборы выиграет тот, кто убедительнее всех пообещает прекратить "ковидный гиацинт", и прекратить всю эту панику-истерику: разрешит ходить без масок, изобличит заговор врачей, предложит лікуватись горілкою та салом, итп. Ну и 5Г запретит, шоб совсем уже верняк.

То есть, потом, конечно, когда изрядная часть нарида повиздихає от естественного отбора, то все разом прозреют, какую мразоту опять понавыбирали, и такие "ууу, ***, опять обманули нас проклятые барыги!". Ну и для больше убедительности придумают себе, что у очередного обманщина - похоронное бюро или еще какой бизнес крывавый, вот и гинацидит почем зря ни в чем неповинных прастых людей.

И выберут кого-нибудь, кто пообещает что-нибудь, что будет актуально через 5-6 лет. Например, плюнуть на могилу Билла Гейтса за все то горе, что принес этот рептилоид простым украинским людям своими чипами и прививками.
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09.09.2021 14:58 Відповісти
На наступних виборах навряд чи кандидати зможуть вибирати собі тип шибениці ! МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів - Цензор.НЕТ 7420
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09.09.2021 15:09 Відповісти
Ай, бросьте! Украинский выборець отходчив: ни плохого, ни хорошего долго не помнит. МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів - Цензор.НЕТ 3769
Кто захочет, тот и победит. Если правильную и нужную мантру придумает.
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09.09.2021 15:20 Відповісти
Все залежить від глибини пенетрації! МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів - Цензор.НЕТ 257
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09.09.2021 17:04 Відповісти
Выбирать будет уже вирус и его хозяева.
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09.09.2021 15:30 Відповісти
Фірус разом з його кузяєвами вже понавибирали у цілому світі, тепер маятник піде у іншу сторону! МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів - Цензор.НЕТ 5154
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09.09.2021 17:06 Відповісти
Кажанячий грипп лютует уже почти 2 года!
Удивительно, что еще кто-то живой остался.
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09.09.2021 15:12 Відповісти
Не допускайте дискриминации: для ЛГБТ сертификаты в цвет их флага.
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09.09.2021 15:25 Відповісти
уже желтый А-4 требуют, что б напечатать сертификат)))
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09.09.2021 15:33 Відповісти
Да на выборах теперь все за паспорта- ковид вцепятся,как сейчас в России некоторые предлагают КАЖДЫЙ (!) месяц по 10000 далляров(популярное вино в Сссерии) КАЖДОМУ !(кто врет тот все)-не помню из какой партишки трепачи.
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09.09.2021 15:38 Відповісти
Введите коричневый, по цвету дерьма.
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09.09.2021 17:31 Відповісти
Ось і заганяють людство в стойло.Такого ще не було,це безпрецедентно.
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09.09.2021 21:33 Відповісти
 
 