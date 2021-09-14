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Эпидзонирование Украины: в шести регионах превышены показатели COVID-госпитализаций, на Буковине заняты более 50% больничных коек с кислородом, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Эпидзонирование Украины: в шести регионах превышены показатели COVID-госпитализаций, на Буковине заняты более 50% больничных коек с кислородом, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 14 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 92. Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (255), Луганской области (198), Тернопольской области (140) и Киеве (137).

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Также в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Львовской, Николаевской и Одесской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в Волынской области 64,8% при норме не более 50%, в Винницкой - 56,3%, в Закарпатской - 55,6%, во Львовской - 84,6%, в Николаевской - 53,9%, в Одесской - 57,5%.

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 6,2%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Черновицкой (11,1%), Тернопольской (9,6%) и Житомирской (9,1%) областях.

По данным за 13 сентября, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 18,3 человека на 100 тыс. населения. Также в Украине заняты 21,9% больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости больничных коек с кислородом в Черновицкой области - 50,1%, Тернопольской области - 38,8% и Житомирской области - 32,0%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

Эпидзонирование Украины: в шести регионах превышены показатели COVID-госпитализаций, на Буковине заняты более 50% больничных коек с кислородом, - Минздрав 01
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І з якого чуда Закарпаття переводять в жовту зону???

По викладачі не вакциновані??!
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14.09.2021 09:46 Ответить
Реалії сьогодення!

В лікарні черга до терапевта. Перший заходить

Л. -що там у вас? Та ось ногу вдарив болить. Л. Таа к добре..Сидить пише.. У вас СOVID!! - та ви що?! Л. Так! Це новий штам!

Л. Наступний! Що у вас? та під зливу потрапив , температура, кашель... Л.Добре! COVID!

Л. Наступний!....
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14.09.2021 09:54 Ответить
а наступнікам при таких темпах захворювання і кисню не хватить.
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14.09.2021 10:04 Ответить
Ну так и есть. За ковидных идут доплаты, вот и пишут с ушибом мизинца в ковид.
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14.09.2021 10:06 Ответить
Це рішення не МОЗу, а Зеленого голови ОДА...
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14.09.2021 11:41 Ответить
...і якщо на Закарпатті 44 захворівших на 1млн230тис населення, то як в таблиці вийшло 24 на 100тис населення?
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14.09.2021 09:51 Ответить
 
 