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В Одессе ищут взрывчатку в трех судах, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Одессе ищут взрывчатку в трех судах, - Нацполиция

В Одессе сообщили о минировании трех судов города. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.

В полицию поступили анонимные сообщения о том, что заминированы здания:

  • Киевского районного суда на улице Варненской,
  • Юго-западного апелляционного хозяйственного суда на проспекте Шевченко,
  • Пятого апелляционного административного суда на проспекте Гагарина.

Для проверки указанной информации на места событий направлены следственно-оперативные группы полиции, специалисты-взрывотехникы и кинологи.

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Автор: Ірина Дашківська
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Забыли, где оставили?
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14.09.2021 11:24 Ответить
а может... рванет??????
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14.09.2021 14:32 Ответить
 
 