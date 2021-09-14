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В Одессе ищут взрывчатку в трех судах, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Одессе сообщили о минировании трех судов города. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.
В полицию поступили анонимные сообщения о том, что заминированы здания:
- Киевского районного суда на улице Варненской,
- Юго-западного апелляционного хозяйственного суда на проспекте Шевченко,
- Пятого апелляционного административного суда на проспекте Гагарина.
Для проверки указанной информации на места событий направлены следственно-оперативные группы полиции, специалисты-взрывотехникы и кинологи.
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Peterman Pinscher
показать весь комментарий14.09.2021 11:24 Ответить Мне нравится 0
Alex Walewski 08494ca1
показать весь комментарий14.09.2021 14:32 Ответить Мне нравится 0
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