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В Одесі шукають вибухівку у трьох судах, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

В Одесі шукають вибухівку у трьох судах, - Нацполіція

В Одесі повідомили про замінування трьох судів міста. Правоохоронці наразі перевіряють цю інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Одеської області.

У поліцію надійшли анонімні повідомлення про те, що заміновано будівлі:

  • Київського районного суду на вулиці Варненській,
  • Південно-західного апеляційного господарського суду на проспекті Шевченка,
  • П'ятого апеляційного адміністративного суду на проспекті Гагаріна.

Для перевірки зазначеної інформації на місця подій направлено слідчо-оперативні групи поліції, фахівців-вибухотехніків і кінологів.

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Забыли, где оставили?
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14.09.2021 11:24 Відповісти
а может... рванет??????
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14.09.2021 14:32 Відповісти
 
 