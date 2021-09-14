В Одесі шукають вибухівку у трьох судах, - Нацполіція

В Одесі повідомили про замінування трьох судів міста. Правоохоронці наразі перевіряють цю інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Одеської області.

У поліцію надійшли анонімні повідомлення про те, що заміновано будівлі:

Київського районного суду на вулиці Варненській,

Південно-західного апеляційного господарського суду на проспекті Шевченка,

П'ятого апеляційного адміністративного суду на проспекті Гагаріна.

Для перевірки зазначеної інформації на місця подій направлено слідчо-оперативні групи поліції, фахівців-вибухотехніків і кінологів.

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