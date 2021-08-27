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Печерський райсуд "замінували" в Києві: евакуйовано 120 осіб, - поліція
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Поліція Києва перевіряє інформацію про замінування будівлі Печерського районного суду столиці, евакуйовано понад сто осіб.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Шевченківському райуправлінні поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"На електронну пошту ДСНС прийшов лист з інформацією про нібито мінування будівлі Печерського райсуду по вул. Володимирській. Проводиться перевірка інформації, евакуйовано 120 осіб з приміщення суду", - повідомили в поліції.
Топ коментарі
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мудрость приходит с возрастом(вызывает медсестру) и вообще, кто не мудр, тот не супер стар, вот так вот(заказывает гробницу)
и так странно шо не топтались по флагу как тогда - толпа петухов топчется по флагу и эти все что ненавидят совок сейчас - тогда почему то ничего не делали
PustoyBokal@BokalPustoy 7 ч
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