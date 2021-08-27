УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11462 відвідувача онлайн
Новини ПодіїКиївські новини
1 099 13
Київ (13828) мінування (1158) Нацполіція (13918) суд (8036)

Печерський райсуд "замінували" в Києві: евакуйовано 120 осіб, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Печерський райсуд

Поліція Києва перевіряє інформацію про замінування будівлі Печерського районного суду столиці, евакуйовано понад сто осіб.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Шевченківському райуправлінні поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"На електронну пошту ДСНС прийшов лист з інформацією про нібито мінування будівлі Печерського райсуду по вул. Володимирській. Проводиться перевірка інформації, евакуйовано 120 осіб з приміщення суду", - повідомили в поліції.

Також читайте: Розгляд апеляції генерала Павловського перенесли на 6 вересня через "мінування" суду, - адвокат Черненко

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Квартальные всегда были плагиаторами. Даже рояль с членом и тот спионерили.
показати весь коментар
27.08.2021 16:15
+4







PustoyBokal@BokalPustoy 7 ч

У Рівному звільнять 10% медиків, бо платити немає грошей.
Гопак у небі - 2,5 млн. грн
Концерт з парадом - 5,5 млрд. грн
Заборгованість в армії - 1,5 млрд. грн
Раніше за участь у параді військовим виплачували премію.
Тепер обіцяють погасити борг #пропаганда_в_цифрах
показати весь коментар
27.08.2021 16:22
+3
косплєят, опять косплєят

Печерский райсуд "заминировали" в Киеве: эвакуированы 120 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 7434
показати весь коментар
27.08.2021 16:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
косплєят, опять косплєят

Печерский райсуд "заминировали" в Киеве: эвакуированы 120 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 7434
показати весь коментар
27.08.2021 16:13 Відповісти
Квартальные всегда были плагиаторами. Даже рояль с членом и тот спионерили.
показати весь коментар
27.08.2021 16:15 Відповісти
но скажи шо вы не ржал видя на экране это... эти поделки в общем? м?
Печерський райсуд "замінували" в Києві: евакуйовано 120 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 7893
мудрость приходит с возрастом(вызывает медсестру) и вообще, кто не мудр, тот не супер стар, вот так вот(заказывает гробницу)
показати весь коментар
27.08.2021 16:23 Відповісти
г*споди, а еще и срачи были шо "наши" сделали "инсталляцию" совковую - особенно смешно - послушайте Лещенко как он оправдывал это говно и говорил шо это типо задля истории и типо шоб помнили(мол совок это типо история и типо плохо блаблабла, но хотели показать как лучше)
и так странно шо не топтались по флагу как тогда - толпа петухов топчется по флагу и эти все что ненавидят совок сейчас - тогда почему то ничего не делали
показати весь коментар
27.08.2021 16:19 Відповісти







PustoyBokal@BokalPustoy 7 ч

У Рівному звільнять 10% медиків, бо платити немає грошей.
Гопак у небі - 2,5 млн. грн
Концерт з парадом - 5,5 млрд. грн
Заборгованість в армії - 1,5 млрд. грн
Раніше за участь у параді військовим виплачували премію.
Тепер обіцяють погасити борг #пропаганда_в_цифрах
показати весь коментар
27.08.2021 16:22 Відповісти
Не надо проверять, там ничего не заминировано, никто ещё заранее не писал А этого гниду и шваль, кто писал, на пожизненное, или отдать в зону к (слово не для Цензора) , они разберутся с ним.
показати весь коментар
27.08.2021 16:18 Відповісти
да-да , в прямом эфире показать разборку с ним сидельцам в тюрьме Норвегии - они еще заплатят шоб их не переводили в Выборг или на Минск зону то, да?
в Европу идем - это значит шо даже очень злых надо садить, но более лучше, более веселее....
показати весь коментар
27.08.2021 16:21 Відповісти
Будеш свої поради давати своєму дояру,а той суд треба не розміновувати а підірвати разом з продажними суддями,за ворожі рішення.
показати весь коментар
27.08.2021 16:23 Відповісти
Навіщо дописувати - за що. Чи ми сліпі, чи дурні?
показати весь коментар
27.08.2021 17:07 Відповісти
Жоден розумний не звернув на те уваги і не обурився. Печерський райсуд "замінували" в Києві: евакуйовано 120 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 6363
показати весь коментар
27.08.2021 17:29 Відповісти
Судей не выпускать, взрывотехников не вызывать, выставить оцепление чтобы зеваки близко к праздничному фейерверку не подходили и не пострадал ни один человек.
показати весь коментар
27.08.2021 16:41 Відповісти
печерский антиукраинский суд
показати весь коментар
27.08.2021 16:42 Відповісти
неужели взорвут?!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
27.08.2021 17:00 Відповісти
 
 