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Печерский райсуд "заминировали" в Киеве: эвакуированы 120 человек, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Печерский райсуд

Полиция Киева проверяет информацию о минировании здания Печерского районного суда столицы, эвакуировано более ста человек.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Шевченковском райуправлении полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"На электронную почту ГСЧС пришло письмо с информацией о якобы минировании здания Печерского райсуда по ул.Владимирской. Проводится проверка информации, эвакуировано 120 человек из помещения суда", - сообщили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция проверяла сообщение о минировании Чернобыльской АЭС. ФОТО
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Топ комментарии
+5
Квартальные всегда были плагиаторами. Даже рояль с членом и тот спионерили.
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27.08.2021 16:15
+4







PustoyBokal@BokalPustoy 7 ч

У Рівному звільнять 10% медиків, бо платити немає грошей.
Гопак у небі - 2,5 млн. грн
Концерт з парадом - 5,5 млрд. грн
Заборгованість в армії - 1,5 млрд. грн
Раніше за участь у параді військовим виплачували премію.
Тепер обіцяють погасити борг #пропаганда_в_цифрах
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27.08.2021 16:22
+3
косплєят, опять косплєят

Печерский райсуд "заминировали" в Киеве: эвакуированы 120 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 7434
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27.08.2021 16:13
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косплєят, опять косплєят

Печерский райсуд "заминировали" в Киеве: эвакуированы 120 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 7434
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27.08.2021 16:13 Ответить
Квартальные всегда были плагиаторами. Даже рояль с членом и тот спионерили.
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27.08.2021 16:15 Ответить
но скажи шо вы не ржал видя на экране это... эти поделки в общем? м?
Печерський райсуд "замінували" в Києві: евакуйовано 120 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 7893
мудрость приходит с возрастом(вызывает медсестру) и вообще, кто не мудр, тот не супер стар, вот так вот(заказывает гробницу)
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27.08.2021 16:23 Ответить
г*споди, а еще и срачи были шо "наши" сделали "инсталляцию" совковую - особенно смешно - послушайте Лещенко как он оправдывал это говно и говорил шо это типо задля истории и типо шоб помнили(мол совок это типо история и типо плохо блаблабла, но хотели показать как лучше)
и так странно шо не топтались по флагу как тогда - толпа петухов топчется по флагу и эти все что ненавидят совок сейчас - тогда почему то ничего не делали
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27.08.2021 16:19 Ответить







PustoyBokal@BokalPustoy 7 ч

У Рівному звільнять 10% медиків, бо платити немає грошей.
Гопак у небі - 2,5 млн. грн
Концерт з парадом - 5,5 млрд. грн
Заборгованість в армії - 1,5 млрд. грн
Раніше за участь у параді військовим виплачували премію.
Тепер обіцяють погасити борг #пропаганда_в_цифрах
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27.08.2021 16:22 Ответить
Не надо проверять, там ничего не заминировано, никто ещё заранее не писал А этого гниду и шваль, кто писал, на пожизненное, или отдать в зону к (слово не для Цензора) , они разберутся с ним.
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27.08.2021 16:18 Ответить
да-да , в прямом эфире показать разборку с ним сидельцам в тюрьме Норвегии - они еще заплатят шоб их не переводили в Выборг или на Минск зону то, да?
в Европу идем - это значит шо даже очень злых надо садить, но более лучше, более веселее....
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27.08.2021 16:21 Ответить
Будеш свої поради давати своєму дояру,а той суд треба не розміновувати а підірвати разом з продажними суддями,за ворожі рішення.
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27.08.2021 16:23 Ответить
Навіщо дописувати - за що. Чи ми сліпі, чи дурні?
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27.08.2021 17:07 Ответить
Жоден розумний не звернув на те уваги і не обурився. Печерський райсуд "замінували" в Києві: евакуйовано 120 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 6363
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27.08.2021 17:29 Ответить
Судей не выпускать, взрывотехников не вызывать, выставить оцепление чтобы зеваки близко к праздничному фейерверку не подходили и не пострадал ни один человек.
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27.08.2021 16:41 Ответить
печерский антиукраинский суд
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27.08.2021 16:42 Ответить
неужели взорвут?!!!!!!!!!!!
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27.08.2021 17:00 Ответить
 
 