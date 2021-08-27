Печерский райсуд "заминировали" в Киеве: эвакуированы 120 человек, - полиция

Полиция Киева проверяет информацию о минировании здания Печерского районного суда столицы, эвакуировано более ста человек.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Шевченковском райуправлении полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"На электронную почту ГСЧС пришло письмо с информацией о якобы минировании здания Печерского райсуда по ул.Владимирской. Проводится проверка информации, эвакуировано 120 человек из помещения суда", - сообщили в полиции.

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