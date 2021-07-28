Полиция проверяла сообщение о минировании Чернобыльской АЭС. ФОТО

Сообщение о минировании администрация ЧАЭС получила по электронной почте. На станции ввели режим аварийной опасности.

Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение о минировании поступило на электронную почту ЧАЭС в среду, 28 июля. В связи с "минированием" были перекрыты все КПП, туристы, успевшие заехать в 30-километровую зону, были вынуждены ожидать завершения проверки.

"При проведении проверки взрывных устройств и опасных веществ на территории атомной электростанции обнаружено не было, в 15:20 режим аварийной опасности снят", - сказно в сообщении.

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Отмечается, что на территории работала следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции, кинологи и взрывотехники. Правоохранители также несли службу на всей 10-километровой территории зоны отчуждения, трех контрольно-пропускных пунктах, патрулировали местность. АЭС охраняли военнослужащие Национальной гвардии Украины, также были привлечены 2 экипажа ГСЧС.





