Полиция проверяла сообщение о минировании Чернобыльской АЭС. ФОТО
Сообщение о минировании администрация ЧАЭС получила по электронной почте. На станции ввели режим аварийной опасности.
Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщение о минировании поступило на электронную почту ЧАЭС в среду, 28 июля. В связи с "минированием" были перекрыты все КПП, туристы, успевшие заехать в 30-километровую зону, были вынуждены ожидать завершения проверки.
"При проведении проверки взрывных устройств и опасных веществ на территории атомной электростанции обнаружено не было, в 15:20 режим аварийной опасности снят", - сказно в сообщении.
Отмечается, что на территории работала следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции, кинологи и взрывотехники. Правоохранители также несли службу на всей 10-километровой территории зоны отчуждения, трех контрольно-пропускных пунктах, патрулировали местность. АЭС охраняли военнослужащие Национальной гвардии Украины, также были привлечены 2 экипажа ГСЧС.
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Так что почему нет. В прошлом году чуть всю Зону не сожгли, некоторые локации из игры Сталкер вообще перестали существовать.