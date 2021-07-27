В горсовете Одессы искали бомбу, эвакуировали почти 200 человек. ФОТО
Анонимное сообщение о минировании здания Одесского поступило в 16:20.
Об этом сообщает полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
"В 16:20 в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании государственного учреждения на Думской площади", - сказано в сообщении.
На место отправились оперативники, взрывотехники и кинологи.
Проверка сообщения о минировании заняла около часа. Из здания эвакуировали 187 человек.
Бомбу не нашли, работа учреждения возобновлена.
