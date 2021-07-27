У міськраді Одеси шукали бомбу, евакуювали майже 200 осіб. ФОТО

Анонімне повідомлення про замінування будівлі Одеської міськради надійшло о 16:20.

Про це повідомляє поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

"О 16:20 в поліцію надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху в будівлі державної установи на Думській площі", - сказано в повідомленні.

На місце вирушили оперативники, вибухотехніки і кінологи.

Перевірка повідомлення про замінування зайняла близько години. З будівлі евакуювали 187 осіб.

Бомбу не знайшли, роботу установи відновлено.





