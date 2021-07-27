У міськраді Одеси шукали бомбу, евакуювали майже 200 осіб. ФОТО
Анонімне повідомлення про замінування будівлі Одеської міськради надійшло о 16:20.
Про це повідомляє поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
"О 16:20 в поліцію надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху в будівлі державної установи на Думській площі", - сказано в повідомленні.
На місце вирушили оперативники, вибухотехніки і кінологи.
Перевірка повідомлення про замінування зайняла близько години. З будівлі евакуювали 187 осіб.
Бомбу не знайшли, роботу установи відновлено.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Иванов #442761
показати весь коментар27.07.2021 20:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль